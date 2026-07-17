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NEX เปิดตัว BAW M8 Flagship เขย่าตลาดรถตู้ เพียง 1,299,000 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) หรือ NEX ประกาศความร่วมมือในฐานะ Exclusive Distributor ผู้จัดจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าแบรนด์ “BAW” แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย โดยเปิดตัว M8 Flagship Model ทำตลาดเป็นรุ่นแรก ราคา 1,299,000 บาท (เฉพาะ 500 คันแรก)


มิติตัวถังและดีไซน์ (Dimensions & Design)

ขนาดตัวถัง (ยาว × กว้าง × สูง): 5,317 × 1,870 × 1,955 มม.
ระยะฐานล้อ (Wheelbase): 3,200 มม.
ระบบส่องสว่าง: ไฟหน้า LED, ไฟ DRL (Daytime Running Light), และไฟท้าย LED ดีไซน์ล้ำสมัย พร้อมระบบเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ
ล้อและยาง: ล้ออะลูมิเนียมหรูหรา High-end Two-tone ขนาด 18 นิ้ว พร้อมยาง 225/55 R18
สมรรถนะ แบตเตอรี่ และการชาร์จ (Performance & Charging)


ประเภทมอเตอร์: มอเตอร์ไฟฟ้า Permanent Magnet Synchronous Motor (PMSM) ขับเคลื่อนล้อหน้า (FWD)
พละกำลังสูงสุด: ให้กำลังสูงสุด 228 แรงม้า (170 kW) พร้อมแรงบิดสูงสุด 310 นิวตันเมตร
ความเร็วสูงสุด: 150 กิโลเมตร/ชั่วโมง
ระบบชาร์จไฟ: รองรับทั้งชาร์จแบบธรรมดา AC (สูงสุด 6.6 kW) และชาร์จเร็ว DC (สูงสุด 80 kW)
สิ่งอำนวยความสะดวกระดับเฟิรสต์คลาส (Comfort & Infotainment)


เบาะนั่งระดับพรีเมียม: เบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้าพร้อมระบบนวดไฟฟ้า และเบาะแถวที่ 2 แบบ Captain Seat ปรับไฟฟ้า รองรับทุกความสบาย
ระบบหน้าจออัจฉริยะ: หน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่ Digital Cluster ขนาด 12.3 นิ้ว และหน้าจอระบบอินโฟเทนเมนต์ตรงกลางแบบสัมผัสขนาด 14.6 นิ้ว
ฟังก์ชันความสะดวกสบาย: ประตูสไลด์ไฟฟ้าคู่, แท่นชาร์จไร้สาย (Wireless Charger), โต๊ะพับหลังเบาะหน้า, ระบบปรับอากาศหน้า-หลัง พร้อมระบบกรองอากาศ PM2.5 และไฟสร้างบรรยากาศ Ambient Light
ระบบความปลอดภัยและตัวช่วยการขับขี่ครบครัน (Safety & Driving Assist)


มั่นใจเต็มเปี่ยมในทุกเส้นทางด้วยระบบความปลอดภัยมาตรฐานสากล ทั้งระบบเชิงปกป้อง (Passive Safety) และระบบช่วยเหลือการขับขี่ (Active Safety) ดังนี้:

ระบบควบคุมการทรงตัว: ESC (ควบคุมการทรงตัวอัตโนมัติ), TCS (ป้องกันการลื่นไถล), ABS + EBD และระบบเสริมแรงเบรก (HBA / BAS)
ระบบช่วยขับขี่บนทางลาดชัน: HHC (ช่วยออกตัวบนทางลาดชัน) และ HDC (ควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน)
ระบบแจ้งเตือนอัจฉริยะ: LDW (ระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลน), TPMS (ระบบตรวจเช็กลมยาง), และ DMS (ระบบตรวจจับพฤติกรรมการขับขี่)
ระบบช่วยเหลือขณะจอด: กล้องมองภาพรอบคัน 360 องศา และสัญญาณเตือนกะระยะหน้า-หลัง
ระบบปกป้องภายใน: ถุงลมนิรภัย 6 ตำแหน่งรอบคัน และระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัยสำหรับผู้โดยสารทุกที่นั่ง (Occupant Detection SBR)
การจัดจำหน่ายและบริการหลังการขาย


ผู้จัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการ: ดำเนินการโดย NEX POINT (Exclusive Distributor)
เครือข่ายบริการ: มั่นใจด้วยศูนย์บริการมาตรฐาน ทั่วประเทศ 17 แห่ง พร้อมเครือข่ายสถานีชาร์จ NEX EV Charger และ E@ Anywhere ที่ครอบคลุมรองรับลูกค้าตลอดการเดินทาง


เปิดราคาจำหน่ายอย่างเป็นทางการสำหรับ BAW รุ่น Model M8 Flagship Model อยู่ที่ 1,299,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

โดยลูกค้าจะได้รับสิทธิพิเศษในช่วงเปิดตัวดังนี้ สำหรับ 500 คันแรกเท่านั้น

· แถม เครื่องชาร์จ EA Anywhere AC 7.3 Kw. wall charge (ไม่รวมค่าติดตั้ง)

· แถม ประกันภัยชั้น 1 ฟรี 1 ปี

o Warranty มอเตอร์ 5 ปี หรือ 200,000 กิโลเมตร/แบตเตอรี่ 8 ปี 150,000 กิโลเมตร





























NEX เปิดตัว BAW M8 Flagship เขย่าตลาดรถตู้ เพียง 1,299,000 บาท
NEX เปิดตัว BAW M8 Flagship เขย่าตลาดรถตู้ เพียง 1,299,000 บาท
NEX เปิดตัว BAW M8 Flagship เขย่าตลาดรถตู้ เพียง 1,299,000 บาท
NEX เปิดตัว BAW M8 Flagship เขย่าตลาดรถตู้ เพียง 1,299,000 บาท
NEX เปิดตัว BAW M8 Flagship เขย่าตลาดรถตู้ เพียง 1,299,000 บาท
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