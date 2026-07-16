เปิดเบื้องหลังงานดีไซน์ Honda City ใหม่ ที่แท้ฝีมือทีมไทย

เบื้องหลังแนวคิดในการออกแบบ Honda City โฉมไมเนอร์เชนจ์ MY2026 เป็นผลงานการออกแบบของทีมวิศวกรชาวไทยเพื่อตอบโจทย์ความต้องการทั่วโลก
นายกมล เจียมจิตพลชัย หัวหน้าทีมวิศวกรผู้วิจัยและพัฒนา Honda City ใหม่ บริษัท ฮอนด้า อาร์แอนด์ดี เอเชียแปซิฟิค จํากัด เปิดเผยว่า “การพัฒนา Honda City ใหม่ ครั้งนี้ เป็นการท้าทายตัวเองและทีมว่าจะทำอย่างไรให้รถที่ประสบความสำเร็จและได้รับความนิยมอยู่แล้ว ก้าวข้ามขีดจำกัดและโดดเด่นยิ่งกว่าเดิม ทีมวิจัยและพัฒนาจึงตั้งคำถามว่า ‘จะทำอย่างไรให้ Honda City ใหม่ สร้างความตื่นเต้นได้มากกว่าเดิม’ แนวคิด ‘Sharpen’ จึงเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาครั้งนี้ เพื่อทำให้ทุกองค์ประกอบเฉียบคมและสปอร์ตยิ่งขึ้นในทุกมิติ ตั้งแต่ดีไซน์ เทคโนโลยี ฟังก์ชันต่างๆ ไปจนถึงประสบการณ์การขับขี่ โดยยังคงรักษาจิตวิญญาณแห่งความท้าทายและความสนุกในการขับขี่ หรือ Fun to Drive ซึ่งเป็น DNA สำคัญของรถยนต์ฮอนด้าไว้อย่างครบถ้วน
ภาษาดีไซน์ใหม่ที่ก้าวล้ำ แต่ยังคงหัวใจความเป็นฮอนด้า
เพราะความประทับใจแรกเห็นคือสิ่งสำคัญ Honda City ใหม่ จึงสะท้อนอัตลักษณ์ใหม่ของแบรนด์ผ่านเส้นสายที่โฉบเฉี่ยวได้อย่างสมบูรณ์แบบ ภายใต้รูปลักษณ์ภายนอกที่เปลี่ยนไป ทีมวิศวกรไทยยังคงคำนึงถึงผู้ขับขี่และผู้โดยสารเป็นศูนย์กลาง
ฮอนด้าและทีมออกแบบชาวไทยร่วมกันทลายกำแพงความเชื่อเดิม ๆ ด้วยแนวคิดที่ว่า รถยนต์สปอร์ตไม่จำเป็นต้องนั่งยากหรือใช้งานยาก จึงเกิดเป็นแรงบันดาลใจในการพัฒนาตัวรถภายใต้แนวคิด “Everyday Sport” ผ่านโครงสร้างองค์รวมแบบ Integrated Design ที่เพอร์เฟกต์และโฉบเฉี่ยวตั้งแต่เริ่มต้น หลอมรวมสมรรถนะการขับขี่ที่สนุกเร้าใจตามแบบฉบับฮอนด้า เข้ากับความคล่องตัวและความสะดวกสบายที่ใช้ได้จริงในทุกวัน
นายกมล เจียมจิตพลชัย หัวหน้าทีมวิศวกรผู้วิจัยและพัฒนา Honda City ใหม่ บริษัท ฮอนด้า อาร์แอนด์ดี เอเชียแปซิฟิค จํากัด เปิดเผยว่า “การพัฒนา Honda City ใหม่ ครั้งนี้ เป็นการท้าทายตัวเองและทีมว่าจะทำอย่างไรให้รถที่ประสบความสำเร็จและได้รับความนิยมอยู่แล้ว ก้าวข้ามขีดจำกัดและโดดเด่นยิ่งกว่าเดิม ทีมวิจัยและพัฒนาจึงตั้งคำถามว่า ‘จะทำอย่างไรให้ Honda City ใหม่ สร้างความตื่นเต้นได้มากกว่าเดิม’ แนวคิด ‘Sharpen’ จึงเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาครั้งนี้ เพื่อทำให้ทุกองค์ประกอบเฉียบคมและสปอร์ตยิ่งขึ้นในทุกมิติ ตั้งแต่ดีไซน์ เทคโนโลยี ฟังก์ชันต่างๆ ไปจนถึงประสบการณ์การขับขี่ โดยยังคงรักษาจิตวิญญาณแห่งความท้าทายและความสนุกในการขับขี่ หรือ Fun to Drive ซึ่งเป็น DNA สำคัญของรถยนต์ฮอนด้าไว้อย่างครบถ้วน
ภาษาดีไซน์ใหม่ที่ก้าวล้ำ แต่ยังคงหัวใจความเป็นฮอนด้า
เพราะความประทับใจแรกเห็นคือสิ่งสำคัญ Honda City ใหม่ จึงสะท้อนอัตลักษณ์ใหม่ของแบรนด์ผ่านเส้นสายที่โฉบเฉี่ยวได้อย่างสมบูรณ์แบบ ภายใต้รูปลักษณ์ภายนอกที่เปลี่ยนไป ทีมวิศวกรไทยยังคงคำนึงถึงผู้ขับขี่และผู้โดยสารเป็นศูนย์กลาง
ฮอนด้าและทีมออกแบบชาวไทยร่วมกันทลายกำแพงความเชื่อเดิม ๆ ด้วยแนวคิดที่ว่า รถยนต์สปอร์ตไม่จำเป็นต้องนั่งยากหรือใช้งานยาก จึงเกิดเป็นแรงบันดาลใจในการพัฒนาตัวรถภายใต้แนวคิด “Everyday Sport” ผ่านโครงสร้างองค์รวมแบบ Integrated Design ที่เพอร์เฟกต์และโฉบเฉี่ยวตั้งแต่เริ่มต้น หลอมรวมสมรรถนะการขับขี่ที่สนุกเร้าใจตามแบบฉบับฮอนด้า เข้ากับความคล่องตัวและความสะดวกสบายที่ใช้ได้จริงในทุกวัน