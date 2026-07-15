BYD ตอบแล้ว! เหตุ Tang “คลอดมอเตอร์” กลางถนน เกิดจากชนวัตถุใต้น้ำ

BYD ออกมาชี้แจงกรณีรถ SUV รุ่น Tang ที่ปรากฏในคลิปวิดีโอขณะลากชุดมอเตอร์ด้านหลังไปตามถนนในเมืองเสิ่นหยาง ประเทศจีน หลังเหตุการณ์ดังกล่าวกลายเป็นประเด็นพูดถึงในโลกออนไลน์
บริษัทระบุว่า สาเหตุเกิดจากการชนวัตถุที่จมอยู่ใต้น้ำระหว่างขับผ่านพื้นที่น้ำท่วม จนทำให้เกิดความเสียหายรุนแรงบริเวณใต้ท้องรถ ไม่ใช่ความบกพร่องจากการผลิตหรือปัญหาด้านคุณภาพของตัวรถ
BYD ระบุว่าพบร่องรอยการกระแทกใต้ท้องรถ
คำชี้แจงดังกล่าวมีขึ้นเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม ผ่านการตอบคำถามของฝ่ายบริการลูกค้า BYD ต่อสำนักข่าว Langzhang News
BYD ระบุว่า จากข้อมูลการใช้งานของรถและการตรวจสอบความเสียหายบริเวณจุดยึด พบว่ารถคันดังกล่าวได้รับแรงกระแทกอย่างรุนแรงบริเวณใต้ท้องรถ ขณะขับผ่านพื้นที่น้ำท่วม ส่งผลให้ชุดมอเตอร์ไฟฟ้าด้านหลังหลุดออกจากตำแหน่งยึด
บริษัทระบุเพิ่มเติมว่า ได้ติดต่อเจ้าของรถและนัดหมายเพื่อตรวจสอบรายละเอียดของเหตุการณ์แล้ว
คลิปเผยให้เห็นมอเตอร์หลังหลุด แต่รถยังเคลื่อนที่ได้
เหตุการณ์นี้ได้รับความสนใจอย่างมากหลังมีคลิปวิดีโอเผยแพร่บนสื่อสังคมออนไลน์ โดยแสดงให้เห็นรถ BYD Tang คันหนึ่งกำลังลากชิ้นส่วนโลหะขนาดใหญ่ไว้ใต้กันชนหลัง
ภายหลังมีการยืนยันว่าชิ้นส่วนดังกล่าวคือ ชุดมอเตอร์ไฟฟ้าด้านหลัง
ในคลิป รถยังสามารถเคลื่อนที่ต่อได้ และระบบไฟฟ้าบางส่วนยังทำงานตามปกติ ขณะที่ชุดมอเตอร์ยังคงติดอยู่ใต้ตัวรถ ทำให้เกิดการตั้งคำถามและการคาดเดาถึงสาเหตุของเหตุการณ์ในโลกออนไลน์
สอดคล้องกับคำเตือนเรื่องการขับลุยน้ำของ BYD ก่อนหน้านี้
สิ่งที่น่าสนใจคือ เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพียงไม่กี่วันหลังจาก เหอ จื้อฉี รองประธานบริหารของ BYD ออกมาเตือนผู้ใช้รถเกี่ยวกับความเสี่ยงในการขับผ่านพื้นที่น้ำท่วม
เขาระบุว่า แม้แบตเตอรี่ Blade Battery และระบบไฟฟ้าแรงดันสูงของ BYD จะผ่านมาตรฐานป้องกันน้ำและฝุ่นระดับ IP67 และ IP68 แต่ไม่ได้หมายความว่ารถถูกออกแบบมาให้ขับผ่านน้ำท่วมลึกได้โดยไม่มีความเสี่ยง
BYD เตือนว่า วัตถุที่มองไม่เห็นใต้น้ำ เช่น หิน ขอบทาง หรือสิ่งกีดขวางต่าง ๆ อาจสร้างความเสียหายต่อใต้ท้องรถ ระบบขับเคลื่อน หรือชิ้นส่วนสำคัญได้ แม้ว่าระบบไฟฟ้าจะยังได้รับการป้องกันอยู่ก็ตาม
BYD ยังไม่ได้เผยแพร่รายงานผลตรวจสอบอย่างเป็นทางการ
จนถึงขณะนี้ BYD ยังไม่ได้เผยแพร่รายงานทางเทคนิคหรือผลการตรวจสอบเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าว
คำชี้แจงผ่านฝ่ายบริการลูกค้าเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม จึงเป็นข้อมูลอย่างเป็นทางการชุดแรกที่บริษัทเปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับกรณีนี้
BYD Tang เป็น SUV 3 แถวที่มีทั้งรุ่น PHEV และ EV
BYD Tang เป็นรถ SUV ขนาด 3 แถวที่มีให้เลือกทั้งรุ่นปลั๊กอินไฮบริด (PHEV) และรถยนต์ไฟฟ้าล้วน (EV)
สำหรับรุ่นขับเคลื่อนสี่ล้อ เช่น Tang DM-p และรุ่น EV แบบมอเตอร์คู่ จะติดตั้งชุดขับเคลื่อนไฟฟ้าด้านหลัง ซึ่งเป็นโครงสร้างเดียวกับที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในครั้งนี้
รถมีขนาดตัวถังสูงสุด
- ยาว 4,905 มม.
- กว้าง 1,950 มม.
- สูง 1,725 มม.
- ระยะฐานล้อ 2,820 มม.
ส่วนรุ่นสูงสุดมาพร้อมระบบช่วยขับ DiPilot 300 ที่ใช้ชิป Nvidia Drive Orin X รองรับฟังก์ชันช่วยขับและช่วยนำทางบนทางหลวง
อ้างอิง: CarNewsChina / Langzhang News / BYD China