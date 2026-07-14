MG เปิดตัว MG GO! EV concept สไตล์ย้อนยุค

MG GO! รถยนต์ต้นแบบพลังงานไฟฟ้า (BEV) ในกลุ่ม B-Segment Hatchback ที่หยิบยืมกลิ่นอายจากรถ เอ็มจีคลาสสิกยุคกลางศตวรรษที่ 20 มาตีความใหม่ผ่านแนวคิด “Retro Futuristic Design” เพื่อบอกใบ้ทิศทางของแฮทช์แบ็กขนาดกะทัดรัดที่จะเปิดตัวจริงในปี 2027 พร้อมสอดแทรกความเป็นอังกฤษอันเป็นรากเหง้าของแบรนด์ไว้ในทุกรายละเอียด ทั้งรถต้นแบบและรุ่นที่จะผลิตจริงออกแบบโดยทีม MG Design Centre London นำทีมโดย Carl Gotham, Design Director of Advanced Design, London ซึ่งตั้งเป้าสร้างรถที่ทันสมัยแต่ยังผูกพันกับผู้ขับขี่ได้ในระดับอารมณ์
ดีไซน์ของ MG GO! เน้นความเรียบง่ายเป็นหัวใจหลัก โดยดึงแรงบันดาลใจมาจาก MGB GT, MG Metro Turbo, MG ZR และ MG EX4 โดยทีมออกแบบไม่ได้หยุดอยู่แค่การรื้อฟื้นดีไซน์เก่า ๆ กลับมาใช้ใหม่ หากแต่ปั้นให้มันมีตัวตนของตัวเอง เชื่อมโยงอดีตกับปัจจุบันได้อย่างเป็นธรรมชาติ จนเกิดเป็นความผูกพันระหว่างรถกับคนขับ
Carl Gotham, Design Director of Advanced Design, London กล่าวว่า “เราออกแบบ MG GO! ให้เป็นรถขนาดกะทัดรัดที่ทันสมัย อบอุ่น มีเสน่ห์ และเป็นมิตร รวมทุกอย่างที่เรารักใน เอ็มจี ไว้ในคันเดียว เราไม่ได้ต้องการย้อนอดีตเพื่อความคิดถึง แต่อยากถ่ายทอดความเรียบง่าย เสน่ห์ และตัวตนที่ทำให้ เอ็มจี เป็น เอ็มจี มาโดยตลอด แล้วตีความมันใหม่ให้เข้ากับยุคนี้ สิ่งสำคัญที่สุดคือการสร้างรถที่มีคาแรกเตอร์ชัดเจนและมีเสน่ห์อย่างแท้จริง”
ดีไซน์ของ MG GO! เน้นความเรียบง่ายเป็นหัวใจหลัก โดยดึงแรงบันดาลใจมาจาก MGB GT, MG Metro Turbo, MG ZR และ MG EX4 โดยทีมออกแบบไม่ได้หยุดอยู่แค่การรื้อฟื้นดีไซน์เก่า ๆ กลับมาใช้ใหม่ หากแต่ปั้นให้มันมีตัวตนของตัวเอง เชื่อมโยงอดีตกับปัจจุบันได้อย่างเป็นธรรมชาติ จนเกิดเป็นความผูกพันระหว่างรถกับคนขับ
Carl Gotham, Design Director of Advanced Design, London กล่าวว่า “เราออกแบบ MG GO! ให้เป็นรถขนาดกะทัดรัดที่ทันสมัย อบอุ่น มีเสน่ห์ และเป็นมิตร รวมทุกอย่างที่เรารักใน เอ็มจี ไว้ในคันเดียว เราไม่ได้ต้องการย้อนอดีตเพื่อความคิดถึง แต่อยากถ่ายทอดความเรียบง่าย เสน่ห์ และตัวตนที่ทำให้ เอ็มจี เป็น เอ็มจี มาโดยตลอด แล้วตีความมันใหม่ให้เข้ากับยุคนี้ สิ่งสำคัญที่สุดคือการสร้างรถที่มีคาแรกเตอร์ชัดเจนและมีเสน่ห์อย่างแท้จริง”