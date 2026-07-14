เปิดภาพภายใน Geely Galaxy Cruiser 700 พร้อมลุยตลาดอเมริกา

Geely เผยภาพล่าสุดเป็นการตกแต่งภายในของ Galaxy Cruiser 700 เอสยูวีออฟโรดสุดโหดของแบรนด์ ที่ผมสานเทคโนโลยีล้ำยุคกับปุ่มกดแบบคลาสสิก
ภาพ Official ภายในห้องโดยสารของ Geely Galaxy Cruiser 700 เราจะเห็น "ปุ่มกดแบบคลาสสิค" เพียบ! โดยเฉพาะปุ่มควบคุมสำหรับสายลุย ไม่ว่าจะเป็น ปุ่มควบคุมระบบล็อกเฟืองท้าย (Differential locks) และโหมดขับเคลื่อน 4 ล้อ , สวิตช์แบบหมุน (Rotary dials) อะลูมิเนียมตรงคอนโซลกลาง สำหรับปรับโหมดการขับขี่ ที่มี 4 โหมด Economic, Comfortable, Smart, Sporting
จุดเด่นที่สุดคือ แป้นเกียร์ดีไซน์แบบคันเร่งเครื่องบิน
สำหรับ หน้าจอกลางเป็นแบบลอยตัวขนาดใหญ่ มีหน้าจอแสดงข้อมูล Telemetry แยกสำหรับผู้โดยสารตอนหน้าโดยเฉพาะ เบาะหนังตัดเย็บลายข้าวหลามตัด หลังคากระจก Panoramic และลำโพงฝังที่พนักพิงศีรษะ
หัวใจในการขับเคลื่อน เป็นระบบ PHEV ขับเคลื่อน 4 ล้อ มีมอเตอร์ไฟฟ้า 3 ตัว ทำงานคู่กับเครื่องยนต์เทอร์โบ 2.0 ลิตร พละกำลังรวม 1,128 แรงม้า แรงที่สุดในรถระดับเดียวกัน
แบตเตอรี่ ใช้ของ Geely Golden Short Blade ขนาดความจุ 70 kWh วิ่งด้วยไฟฟ้าล้วนได้ไกลถึง 350 กม. และรองรับระบบชาร์จเร็ว 900 โวลท์ มีระบบบังคับเลี้ยวแบบ Steer-by-wire พร้อมระบบช่วยการเลี้ยววงแคบ
ทั้งนี้ Geely พุ่งเป้าทำตลาด Galaxy Cruiser 700 ที่ตลาดอเมริกาเหนือเป็นหลัก โดยคาดหมายว่า จะเปิดตัวภายในปี 2026 นี้ และจะมีราคาใกล้เคียงกับ Toyota Land Cruiser ซึ่งเป็นคู่แข่งโดยตรง
ภาพ Official ภายในห้องโดยสารของ Geely Galaxy Cruiser 700 เราจะเห็น "ปุ่มกดแบบคลาสสิค" เพียบ! โดยเฉพาะปุ่มควบคุมสำหรับสายลุย ไม่ว่าจะเป็น ปุ่มควบคุมระบบล็อกเฟืองท้าย (Differential locks) และโหมดขับเคลื่อน 4 ล้อ , สวิตช์แบบหมุน (Rotary dials) อะลูมิเนียมตรงคอนโซลกลาง สำหรับปรับโหมดการขับขี่ ที่มี 4 โหมด Economic, Comfortable, Smart, Sporting
จุดเด่นที่สุดคือ แป้นเกียร์ดีไซน์แบบคันเร่งเครื่องบิน
สำหรับ หน้าจอกลางเป็นแบบลอยตัวขนาดใหญ่ มีหน้าจอแสดงข้อมูล Telemetry แยกสำหรับผู้โดยสารตอนหน้าโดยเฉพาะ เบาะหนังตัดเย็บลายข้าวหลามตัด หลังคากระจก Panoramic และลำโพงฝังที่พนักพิงศีรษะ
หัวใจในการขับเคลื่อน เป็นระบบ PHEV ขับเคลื่อน 4 ล้อ มีมอเตอร์ไฟฟ้า 3 ตัว ทำงานคู่กับเครื่องยนต์เทอร์โบ 2.0 ลิตร พละกำลังรวม 1,128 แรงม้า แรงที่สุดในรถระดับเดียวกัน
แบตเตอรี่ ใช้ของ Geely Golden Short Blade ขนาดความจุ 70 kWh วิ่งด้วยไฟฟ้าล้วนได้ไกลถึง 350 กม. และรองรับระบบชาร์จเร็ว 900 โวลท์ มีระบบบังคับเลี้ยวแบบ Steer-by-wire พร้อมระบบช่วยการเลี้ยววงแคบ
ทั้งนี้ Geely พุ่งเป้าทำตลาด Galaxy Cruiser 700 ที่ตลาดอเมริกาเหนือเป็นหลัก โดยคาดหมายว่า จะเปิดตัวภายในปี 2026 นี้ และจะมีราคาใกล้เคียงกับ Toyota Land Cruiser ซึ่งเป็นคู่แข่งโดยตรง