ประมวลภาพความลุย "2026 TOYOTA 4x4 The Magnificent Ten"

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ร่วมกับ บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) จัดการแข่งขัน “2026 TOYOTA 4x4 The Magnificent Ten” พิสูจน์สมรรถนะรถกระบะมาตรฐานระดับโลก ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 20 ติดต่อกัน โดยเป็นการแข่งขันรถยนต์ออฟโรดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของไทย เพื่อเฟ้นหาแชมป์ประเทศไทย ทั้ง 4 รุ่น ระหว่างวันที่ 9 - 12 กรกฏาคม 2569 ณ สนาม Grand Prix Motor Park อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี
“TOYOTA 4x4 The Magnificent Ten” หรือ “10 เซียนประจัญบาน” เป็นการแข่งขันรถยนต์ออฟโรดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศไทย และได้รับการยอมรับถึงความมันส์ เร้าใจ และสามารถพิสูจน์ขุมพลังแห่งสมรรถนะของรถกระบะโตโยต้า โดยจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 2006 และจัดต่อเนื่องกันมายาวนานถึง 20 ปี ดำเนินการจัดการแข่งขันขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ที่รวบรวมเหล่าบรรดานักแข่งระดับประเทศ และนักแข่งจากต่างประเทศ ในทุกรุ่นของการแข่งขัน มาร่วมประชันฝีมือในรายการนี้
นายศุภกร รัตนวราหะ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า “สนาม Grand Prix Motor Park เป็นสนามออฟโรดที่ได้มาตรฐานสากล และการแข่งขันครั้งนี้นับเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์สมรรถนะของรถยนต์ขับเคลื่อนสี่ล้อจากโตโยต้า ที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพ ความแข็งแกร่ง ความทนทาน และความน่าเชื่อถือในการใช้งานบนทุกสภาพเส้นทาง ตอกย้ำภาพลักษณ์ “TOYOTA’s 4x4 King of Off-road” ในฐานะแบรนด์ที่ครองใจผู้ใช้งานและเป็นผู้นำตลาดรถยนต์ขับเคลื่อนสี่ล้ออย่างแท้จริง
“TOYOTA 4x4 The Magnificent Ten” หรือ “10 เซียนประจัญบาน” เป็นการแข่งขันรถยนต์ออฟโรดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศไทย และได้รับการยอมรับถึงความมันส์ เร้าใจ และสามารถพิสูจน์ขุมพลังแห่งสมรรถนะของรถกระบะโตโยต้า โดยจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 2006 และจัดต่อเนื่องกันมายาวนานถึง 20 ปี ดำเนินการจัดการแข่งขันขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ที่รวบรวมเหล่าบรรดานักแข่งระดับประเทศ และนักแข่งจากต่างประเทศ ในทุกรุ่นของการแข่งขัน มาร่วมประชันฝีมือในรายการนี้
นายศุภกร รัตนวราหะ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า “สนาม Grand Prix Motor Park เป็นสนามออฟโรดที่ได้มาตรฐานสากล และการแข่งขันครั้งนี้นับเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์สมรรถนะของรถยนต์ขับเคลื่อนสี่ล้อจากโตโยต้า ที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพ ความแข็งแกร่ง ความทนทาน และความน่าเชื่อถือในการใช้งานบนทุกสภาพเส้นทาง ตอกย้ำภาพลักษณ์ “TOYOTA’s 4x4 King of Off-road” ในฐานะแบรนด์ที่ครองใจผู้ใช้งานและเป็นผู้นำตลาดรถยนต์ขับเคลื่อนสี่ล้ออย่างแท้จริง