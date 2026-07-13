BYD เปิดราคา Sealion 5 DM-i รุ่น Standard 699,900 บาท พร้อมดึง "หลิง หลิง" เป็นพรีเซนเตอร์คนแรก

BYD เปิดราคา Sealion 5 DM-i รุ่น Standard 699,900 บาท ดึง "หลิง หลิง" เป็นพรีเซนเตอร์คนแรกสำหรับรุ่น Seaion 5 โดยเฉพาะ สัญญา 1 ปี พร้อมฉลองการส่งมอบรถยนต์ครบ 130,000 คันในประเทศไทย ระบุ โรงงานมีการจ้างคนไทย 94% และใช้ชิ้นส่วนในไทย 46-50%
บทสรุป 5 หมุดหมายของ BYD และ เรเว่ ออโตโมทีฟ
ประกาศให้ ‘หลิงหลิง - ศิริลักษณ์ คอง’ เป็นพรีเซนเตอร์คนแรกของ BYD SEALION 5 DM-i
เพื่อเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ของยนตรกรรมที่สรรค์สร้างขึ้นสำหรับทุกคน บีวายดี และ เรเว่ จึงได้เปิดตัว ‘หลิงหลิง - ศิริลักษณ์ คอง’ มาเป็นพรีเซนเตอร์คนแรกให้กับรถยนต์รุ่น BYD SEALION 5 DM-i ซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยสร้างภาพจำอันเด่นชัดให้กับรถยนต์รุ่นนี้ในกลุ่มผู้บริโภคยุคใหม่ ที่มีความหลากหลายยิ่งขึ้น แต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงจุดเด่นของตัวรถที่ตอบสนองอย่างกระฉับกระเฉง และพร้อมเดินทางไกลได้อย่างไร้กังวล เช่นเดียวกับคาแรคเตอร์ของคนรุ่นใหม่ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลัง พร้อมรับทุกความท้าทาย โดยที่ยังคงคำนึงถึงความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม สัญญา 1 ปี
รถยนต์พลังงานใหม่ บีวายดี คันที่ 130,000 ที่ส่งมอบในประเทศไทย
รถยนต์พลังงานใหม่ที่ บีวายดี และ เรเว่ ส่งมอบในประเทศไทยเป็นคันที่ 130,000 คือ BYD SEALION 5 DM-i โดยส่งมอบให้กับ ‘คุณอุษา เสมคำ’ นักแสดงชื่อดังผู้รับบทบาท ‘อาม่าเหม้งจู’ จากภาพยนตร์เรื่อง ‘หลานม่า’ ซึ่งถือเป็นการตอกย้ำว่าขุมพลัง BYD DM-i สามารถเข้าถึงและตอบโจทย์การใช้งานของผู้บริโภคได้ในทุกช่วงวัย สะท้อนให้เห็นว่าปัจจัยในการเลือกซื้อรถยนต์ไม่ได้มีเพียงเรื่องรูปลักษณ์เท่านั้น แต่ยังรวมถึงอุปกรณ์มาตรฐานที่ครบครัน ระบบขับเคลื่อนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการใช้พลังงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
ตลอดระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมาที่ บีวายดี และ เรเว่ อยู่คู่สังคมไทยในฐานะผู้นำของวงการยานยนต์พลังงานใหม่ และได้รับการยอมรับจากผู้บริโภค พิสูจน์จากยอดส่งมอบรถยนต์สะสม 130,000 คัน บีวายดี และ เรเว่ยังมุ่งมั่นที่จะทำให้สังคมไทยน่าอยู่ยิ่งขึ้น ผ่านการนำรถยนต์พลังงานใหม่หลากหลายรูปแบบ มาให้ชาวไทยได้สัมผัส ซึ่งจะนำไปสู่อากาศที่สะอาดกว่าสำหรับทุกคน ไม่เพียงแค่นั้น ยังมีการสร้างแรงบันดาลใจ ในการเชิญชวนให้ทุกคนหันมาเล่นกีฬาที่ตนชื่นชอบ ผ่านการร่วมสนับสนุนรายการกีฬาใหญ่หลายรายการรวมถึง ฟุตบอลทีมชาติไทย, การแข่งขันฟุตบอลไทยลีก และ BYD HYROX Bangkok นอกจากนั้น ยังร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการให้ความช่วยเหลือ ผ่านการมอบสิ่งของให้ผู้ประสบภัยจากเหตุภัยพิบัติ เพื่อเป็นการตอกย้ำว่า บีวายดี และ เรเว่ พร้อมยืนหยัดเคียงข้างชาวไทยในทุกสถานการณ์
โรงงาน บีวายดี ประเทศไทย ดำเนินงานครบ 2 ปี พร้อมผลิตยานยนต์คุณภาพสูง 5 รุ่น
นับเป็นอีกก้าวความสำเร็จที่โรงงาน บีวายดี ประเทศไทย ได้ดำเนินงานครบ 2 ปี หลังเริ่มส่งมอบ BYD DOLPHIN เป็นรถยนต์คันแรกอย่างเป็นทางการของโรงงาน และยังเป็นรถยนต์พลังงานใหม่คันที่ 8,000,000 ของโลก ที่ บีวายดี ส่งมอบอีกด้วย เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2567 โรงงานแห่งนี้ยังเป็นโรงงานแห่งแรกของ บีวายดี ที่ตั้งอยู่นอกประเทศจีน และมีกำลังการผลิตสูงสุด 150,000 คัน/ปี โดยกลุ่มบริษัทฯ ได้ลงทุนในประเทศไทยเป็นมูลค่ารวมประมาณ 34,814 ล้านบาท ปัจจุบัน โรงงาน บีวายดี ประเทศไทย ซึ่งตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ จังหวัดระยอง ดำเนินการผลิตรถยนต์พลังงานใหม่ 5 รุ่น ประกอบด้วย BYD DOLPHIN, BYD ATTO 3, BYD SEAL 5 DM-i, BYD SEALION 5 DM-i และ BYD SEALION 6 DM-i
รถยนต์พลังงานใหม่ทั้ง 5 รุ่น ที่ผลิตโดยโรงงาน บีวายดี ประเทศไทย ได้รับใบรับรอง Made in Thailand จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยอย่างเป็นทางการ นอกจากนั้น ยังเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความเติบโตให้กับระบบนิเวศของอุตสาหกรรมไทย ผ่านการสร้างอาชีพให้แรงงานไทยด้วยการจ้างงาน 5,234 อัตรา ซึ่งในจำนวนนี้เป็นพนักงานสัญชาติไทยราว 94% พร้อมร่วมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมผู้ผลิตชิ้นส่วนภายในประเทศ ด้วยสัดส่วน Local Content ประมาณ 46-50% ที่สำคัญ โรงงานแห่งนี้ยังผลิตทั้งเพื่อการจำหน่ายในประเทศและเพื่อการส่งออก พร้อมตอกย้ำคุณภาพการผลิตของรถยนต์ระดับชั้นนำจากฝีมือคนไทย ให้นานาประเทศได้สัมผัสและเป็นที่ประจักษ์
BYD SEALION 5 DM-i Standard เปิดราคา 699,900 บาท
ในโอกาสนี้ บีวายดี และ เรเว่ ขอเสนอนิยามใหม่แห่งความคุ้มค่ากับ BYD SEALION 5 DM-i Standardรุ่นย่อยล่าสุดของรถยนต์ไฟฟ้าที่เติมน้ำมันได้ ขับเคลื่อนด้วยขุมพลัง BYD DM-i ซึ่งเป็นเทคโนโลยีปลั๊กอินไฮบริด (PHEV) ที่ได้รับการพิสูจน์แล้วถึงความประหยัด โดยขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าสมรรถนะสูงเป็นหลัก และผสานการทำงานของเครื่องยนต์เบนซิน Xiao Yun ขนาด 1.5 ลิตร ให้กำลังรวมสูงสุดทั้งระบบ 155 กิโลวัตต์ แรงบิดรวมสูงสุด 210 นิวตัน-เมตร ตอบสนองทันใจด้วยอัตราเร่ง 0 – 100 กิโลเมตร/ชั่วโมง ใน 8.4 วินาที แต่ใช้เชื้อเพลิงเต็มประสิทธิภาพถึงขีดสุด อีกทั้งยังมี BYD Blade Battery ที่ได้รับการพิสูจน์แล้วโดยผู้ใช้ทั่วโลกถึงความปลอดภัย ขนาด 13.08 กิโลวัตต์-ชั่วโมง สามารถขับขี่ด้วยไฟฟ้าล้วนเป็นระยะทางสูงสุด 80 กิโลเมตร* และมีระยะทางขับขี่รวมสูงสุด 1,180 กิโลเมตร*
BYD SEALION 5 DM-i Standard ขับขี่นุ่มสบายด้วย ช่วงล่างด้านหน้าแบบ MacPherson Strut ข้างหลังแบบ Multi-link เพียบพร้อมด้วยอุปกรณ์มาตรฐานครบครัน ภายนอกมาพร้อมกับล้ออัลลอยขนาด 18 นิ้ว ทั้งยังมีไฟหน้า LED พร้อมระบบเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ ไฟท้ายเป็นแบบ LED และมีระบบไฟเลี้ยวด้านหลังแบบ Sequential เลือกสีที่ใช่กับทางเลือกสีภายนอก สีขาว Horizon White และ สีดำ Quantum Blackห้องโดยสารกว้างขวาง มาพร้อมเบาะหุ้มหนังสังเคราะห์ ส่วนหน้าจอเรือนไมล์ผู้ขับขี่แบบ LCD มีขนาด 8.8นิ้ว เพลิดเพลินไปกับหน้าจอสัมผัสระบบมัลติมีเดีย ขนาด 10.1 นิ้ว ทำงานร่วมกับลำโพง 6 ตำแหน่ง ใช้งานสะดวกด้วย ระบบกุญแจแบบบัตรอิเล็กทรอนิกส์ NFC (NFC Card) และ BYD Digital Key มั่นใจทุกเส้นทางด้วยระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่หลายรายการ รวมถึงระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ (AEB), ระบบช่วยเตือนการชนด้านหน้า (FCW) และ ระบบช่วยควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันอัจฉริยะ (ICC) ทั้งหมดนี้อยู่ใน BYD SEALION 5 DM-i Standard ซึ่งมีราคาคาดการณ์จำหน่าย 699,900 บาท
แคมเปญพิเศษฉลองความไว้วางใจ ‘130,000 of Trust, We reward you’
เพื่อเป็นการขอบคุณทุกความไว้วางใจจากผู้บริโภคชาวไทย บีวายดี และ เรเว่ ขอมอบแคมเปญ ‘130,000 of Trust, We reward you’ การันตีแคมเปญเดียวกับงาน Big Motor Sale ให้กับลูกค้าที่ออกรถยนต์ บีวายดีและ เดนซ่า ทุกรุ่น ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2569 โดยมีข้อเสนอรวมมูลค่าสูงสุดมากกว่า 75,000 บาท**ซึ่งมีทั้ง
ฟรี แพ็กเกจการรับประกันตลอดอายุการใช้งาน Lifetime Warranty มูลค่า 50,000 บาท**
ฟรี โฮมชาร์จเจอร์ยี่ห้อ ZHIDA พร้อมบริการติดตั้ง มูลค่า 25,000 บาท** หรือ
รับสิทธิ์ซื้อ โฮมชาร์จเจอร์ยี่ห้อ ZHIDA พร้อมบริการติดตั้ง ในราคาพิเศษ 10,000 บาท**
ฟรี ประกันภัยชั้น 1 พร้อม พ.ร.บ. 1 ปี**
ฟรี ฟิล์มเซรามิก XUV Max III Film พร้อมบริการติดตั้ง**
บทสรุป 5 หมุดหมายของ BYD และ เรเว่ ออโตโมทีฟ
ประกาศให้ ‘หลิงหลิง - ศิริลักษณ์ คอง’ เป็นพรีเซนเตอร์คนแรกของ BYD SEALION 5 DM-i
เพื่อเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ของยนตรกรรมที่สรรค์สร้างขึ้นสำหรับทุกคน บีวายดี และ เรเว่ จึงได้เปิดตัว ‘หลิงหลิง - ศิริลักษณ์ คอง’ มาเป็นพรีเซนเตอร์คนแรกให้กับรถยนต์รุ่น BYD SEALION 5 DM-i ซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยสร้างภาพจำอันเด่นชัดให้กับรถยนต์รุ่นนี้ในกลุ่มผู้บริโภคยุคใหม่ ที่มีความหลากหลายยิ่งขึ้น แต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงจุดเด่นของตัวรถที่ตอบสนองอย่างกระฉับกระเฉง และพร้อมเดินทางไกลได้อย่างไร้กังวล เช่นเดียวกับคาแรคเตอร์ของคนรุ่นใหม่ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลัง พร้อมรับทุกความท้าทาย โดยที่ยังคงคำนึงถึงความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม สัญญา 1 ปี
รถยนต์พลังงานใหม่ บีวายดี คันที่ 130,000 ที่ส่งมอบในประเทศไทย
รถยนต์พลังงานใหม่ที่ บีวายดี และ เรเว่ ส่งมอบในประเทศไทยเป็นคันที่ 130,000 คือ BYD SEALION 5 DM-i โดยส่งมอบให้กับ ‘คุณอุษา เสมคำ’ นักแสดงชื่อดังผู้รับบทบาท ‘อาม่าเหม้งจู’ จากภาพยนตร์เรื่อง ‘หลานม่า’ ซึ่งถือเป็นการตอกย้ำว่าขุมพลัง BYD DM-i สามารถเข้าถึงและตอบโจทย์การใช้งานของผู้บริโภคได้ในทุกช่วงวัย สะท้อนให้เห็นว่าปัจจัยในการเลือกซื้อรถยนต์ไม่ได้มีเพียงเรื่องรูปลักษณ์เท่านั้น แต่ยังรวมถึงอุปกรณ์มาตรฐานที่ครบครัน ระบบขับเคลื่อนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการใช้พลังงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
ตลอดระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมาที่ บีวายดี และ เรเว่ อยู่คู่สังคมไทยในฐานะผู้นำของวงการยานยนต์พลังงานใหม่ และได้รับการยอมรับจากผู้บริโภค พิสูจน์จากยอดส่งมอบรถยนต์สะสม 130,000 คัน บีวายดี และ เรเว่ยังมุ่งมั่นที่จะทำให้สังคมไทยน่าอยู่ยิ่งขึ้น ผ่านการนำรถยนต์พลังงานใหม่หลากหลายรูปแบบ มาให้ชาวไทยได้สัมผัส ซึ่งจะนำไปสู่อากาศที่สะอาดกว่าสำหรับทุกคน ไม่เพียงแค่นั้น ยังมีการสร้างแรงบันดาลใจ ในการเชิญชวนให้ทุกคนหันมาเล่นกีฬาที่ตนชื่นชอบ ผ่านการร่วมสนับสนุนรายการกีฬาใหญ่หลายรายการรวมถึง ฟุตบอลทีมชาติไทย, การแข่งขันฟุตบอลไทยลีก และ BYD HYROX Bangkok นอกจากนั้น ยังร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการให้ความช่วยเหลือ ผ่านการมอบสิ่งของให้ผู้ประสบภัยจากเหตุภัยพิบัติ เพื่อเป็นการตอกย้ำว่า บีวายดี และ เรเว่ พร้อมยืนหยัดเคียงข้างชาวไทยในทุกสถานการณ์
โรงงาน บีวายดี ประเทศไทย ดำเนินงานครบ 2 ปี พร้อมผลิตยานยนต์คุณภาพสูง 5 รุ่น
นับเป็นอีกก้าวความสำเร็จที่โรงงาน บีวายดี ประเทศไทย ได้ดำเนินงานครบ 2 ปี หลังเริ่มส่งมอบ BYD DOLPHIN เป็นรถยนต์คันแรกอย่างเป็นทางการของโรงงาน และยังเป็นรถยนต์พลังงานใหม่คันที่ 8,000,000 ของโลก ที่ บีวายดี ส่งมอบอีกด้วย เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2567 โรงงานแห่งนี้ยังเป็นโรงงานแห่งแรกของ บีวายดี ที่ตั้งอยู่นอกประเทศจีน และมีกำลังการผลิตสูงสุด 150,000 คัน/ปี โดยกลุ่มบริษัทฯ ได้ลงทุนในประเทศไทยเป็นมูลค่ารวมประมาณ 34,814 ล้านบาท ปัจจุบัน โรงงาน บีวายดี ประเทศไทย ซึ่งตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ จังหวัดระยอง ดำเนินการผลิตรถยนต์พลังงานใหม่ 5 รุ่น ประกอบด้วย BYD DOLPHIN, BYD ATTO 3, BYD SEAL 5 DM-i, BYD SEALION 5 DM-i และ BYD SEALION 6 DM-i
รถยนต์พลังงานใหม่ทั้ง 5 รุ่น ที่ผลิตโดยโรงงาน บีวายดี ประเทศไทย ได้รับใบรับรอง Made in Thailand จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยอย่างเป็นทางการ นอกจากนั้น ยังเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความเติบโตให้กับระบบนิเวศของอุตสาหกรรมไทย ผ่านการสร้างอาชีพให้แรงงานไทยด้วยการจ้างงาน 5,234 อัตรา ซึ่งในจำนวนนี้เป็นพนักงานสัญชาติไทยราว 94% พร้อมร่วมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมผู้ผลิตชิ้นส่วนภายในประเทศ ด้วยสัดส่วน Local Content ประมาณ 46-50% ที่สำคัญ โรงงานแห่งนี้ยังผลิตทั้งเพื่อการจำหน่ายในประเทศและเพื่อการส่งออก พร้อมตอกย้ำคุณภาพการผลิตของรถยนต์ระดับชั้นนำจากฝีมือคนไทย ให้นานาประเทศได้สัมผัสและเป็นที่ประจักษ์
BYD SEALION 5 DM-i Standard เปิดราคา 699,900 บาท
ในโอกาสนี้ บีวายดี และ เรเว่ ขอเสนอนิยามใหม่แห่งความคุ้มค่ากับ BYD SEALION 5 DM-i Standardรุ่นย่อยล่าสุดของรถยนต์ไฟฟ้าที่เติมน้ำมันได้ ขับเคลื่อนด้วยขุมพลัง BYD DM-i ซึ่งเป็นเทคโนโลยีปลั๊กอินไฮบริด (PHEV) ที่ได้รับการพิสูจน์แล้วถึงความประหยัด โดยขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าสมรรถนะสูงเป็นหลัก และผสานการทำงานของเครื่องยนต์เบนซิน Xiao Yun ขนาด 1.5 ลิตร ให้กำลังรวมสูงสุดทั้งระบบ 155 กิโลวัตต์ แรงบิดรวมสูงสุด 210 นิวตัน-เมตร ตอบสนองทันใจด้วยอัตราเร่ง 0 – 100 กิโลเมตร/ชั่วโมง ใน 8.4 วินาที แต่ใช้เชื้อเพลิงเต็มประสิทธิภาพถึงขีดสุด อีกทั้งยังมี BYD Blade Battery ที่ได้รับการพิสูจน์แล้วโดยผู้ใช้ทั่วโลกถึงความปลอดภัย ขนาด 13.08 กิโลวัตต์-ชั่วโมง สามารถขับขี่ด้วยไฟฟ้าล้วนเป็นระยะทางสูงสุด 80 กิโลเมตร* และมีระยะทางขับขี่รวมสูงสุด 1,180 กิโลเมตร*
BYD SEALION 5 DM-i Standard ขับขี่นุ่มสบายด้วย ช่วงล่างด้านหน้าแบบ MacPherson Strut ข้างหลังแบบ Multi-link เพียบพร้อมด้วยอุปกรณ์มาตรฐานครบครัน ภายนอกมาพร้อมกับล้ออัลลอยขนาด 18 นิ้ว ทั้งยังมีไฟหน้า LED พร้อมระบบเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ ไฟท้ายเป็นแบบ LED และมีระบบไฟเลี้ยวด้านหลังแบบ Sequential เลือกสีที่ใช่กับทางเลือกสีภายนอก สีขาว Horizon White และ สีดำ Quantum Blackห้องโดยสารกว้างขวาง มาพร้อมเบาะหุ้มหนังสังเคราะห์ ส่วนหน้าจอเรือนไมล์ผู้ขับขี่แบบ LCD มีขนาด 8.8นิ้ว เพลิดเพลินไปกับหน้าจอสัมผัสระบบมัลติมีเดีย ขนาด 10.1 นิ้ว ทำงานร่วมกับลำโพง 6 ตำแหน่ง ใช้งานสะดวกด้วย ระบบกุญแจแบบบัตรอิเล็กทรอนิกส์ NFC (NFC Card) และ BYD Digital Key มั่นใจทุกเส้นทางด้วยระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่หลายรายการ รวมถึงระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ (AEB), ระบบช่วยเตือนการชนด้านหน้า (FCW) และ ระบบช่วยควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันอัจฉริยะ (ICC) ทั้งหมดนี้อยู่ใน BYD SEALION 5 DM-i Standard ซึ่งมีราคาคาดการณ์จำหน่าย 699,900 บาท
แคมเปญพิเศษฉลองความไว้วางใจ ‘130,000 of Trust, We reward you’
เพื่อเป็นการขอบคุณทุกความไว้วางใจจากผู้บริโภคชาวไทย บีวายดี และ เรเว่ ขอมอบแคมเปญ ‘130,000 of Trust, We reward you’ การันตีแคมเปญเดียวกับงาน Big Motor Sale ให้กับลูกค้าที่ออกรถยนต์ บีวายดีและ เดนซ่า ทุกรุ่น ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2569 โดยมีข้อเสนอรวมมูลค่าสูงสุดมากกว่า 75,000 บาท**ซึ่งมีทั้ง
ฟรี แพ็กเกจการรับประกันตลอดอายุการใช้งาน Lifetime Warranty มูลค่า 50,000 บาท**
ฟรี โฮมชาร์จเจอร์ยี่ห้อ ZHIDA พร้อมบริการติดตั้ง มูลค่า 25,000 บาท** หรือ
รับสิทธิ์ซื้อ โฮมชาร์จเจอร์ยี่ห้อ ZHIDA พร้อมบริการติดตั้ง ในราคาพิเศษ 10,000 บาท**
ฟรี ประกันภัยชั้น 1 พร้อม พ.ร.บ. 1 ปี**
ฟรี ฟิล์มเซรามิก XUV Max III Film พร้อมบริการติดตั้ง**