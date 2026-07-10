Tesla เปิด Pop-Up Store โคราช ก่อนเปิด Tesla Center แบบครบวงจร

Tesla ประเทศไทย ขยายเครือข่ายการจำหน่าย เปิดตัว Pop-Up Store ที่ City Link นครราชสีมา โดยมีแผนการเตรียมเปิดเป็น Tesla Center แบบครบวงจรในเร็วๆ นี้
ภายใน Pop-up Store ณ City Link ลูกค้าสามารถทดลองขับ Model 3, Model Y และ Model Y L เพื่อสัมผัสสมรรถนะ เทคโนโลยี และประสบการณ์การขับขี่อันเป็นเอกลักษณ์ของ Tesla พร้อมรับข้อเสนอพิเศษล่าสุด อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 1.49% และประกันภัยชั้นหนึ่งฟรี 1 ปี รวมถึงสิทธิพิเศษอื่นๆเพิ่มเติม สำหรับชาวนครราชสีมาและจังหวัดใกล้เคียง โดยสิทธิ์มีจำนวนจำกัด ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2569 เท่านั้น
นอกจากนี้ Tesla ประเทศไทยยังมอบสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมสำหรับ Family Referral Program ให้กับสมาชิกในครอบครัวของลูกค้า Tesla ที่ออกรถคันใหม่ จากเดิมรับส่วนลด Referral มูลค่า 8,500 บาท สำหรับ Model 3 ทุกรุ่นย่อย จะได้รับสิทธิพิเศษเพิ่ม จำนวนจำกัด
ควบคู่กับการขยายการเข้าถึงลูกค้า Tesla ประเทศไทย ยังคงเดินหน้าพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการชาร์จอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการใช้งานที่เติบโตทั่วประเทศ โดยล่าสุดได้เปิดให้บริการ Supercharger AIA Connect กรุงเทพฯ ส่งผลให้ปัจจุบัน Tesla มี สถานี Supercharger รวม 46 แห่ง (253 หัวชาร์จ) และ สถานี Destination Charger 18 แห่ง (71 หัวชาร์จ) พร้อมแผนขยายเครือข่ายเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ครอบคลุมเส้นทางหลักและหัวเมืองสำคัญทั่วประเทศไทย
อีกทั้ง Tesla ยังได้ขยายเครือข่ายการชาร์จ การรับประกันและ Premium Connectivity ที่ครอบคลุมถึงต่างประเทศ ทั้งมาเลเซีย และสิงคโปร์ เพื่อมอบความสะดวกสบายให้เจ้าของรถ Tesla สามารถขับรถข้ามพรมแดนและใช้งานบริการเหล่านี้ได้
ภายใน Pop-up Store ณ City Link ลูกค้าสามารถทดลองขับ Model 3, Model Y และ Model Y L เพื่อสัมผัสสมรรถนะ เทคโนโลยี และประสบการณ์การขับขี่อันเป็นเอกลักษณ์ของ Tesla พร้อมรับข้อเสนอพิเศษล่าสุด อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 1.49% และประกันภัยชั้นหนึ่งฟรี 1 ปี รวมถึงสิทธิพิเศษอื่นๆเพิ่มเติม สำหรับชาวนครราชสีมาและจังหวัดใกล้เคียง โดยสิทธิ์มีจำนวนจำกัด ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2569 เท่านั้น
นอกจากนี้ Tesla ประเทศไทยยังมอบสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมสำหรับ Family Referral Program ให้กับสมาชิกในครอบครัวของลูกค้า Tesla ที่ออกรถคันใหม่ จากเดิมรับส่วนลด Referral มูลค่า 8,500 บาท สำหรับ Model 3 ทุกรุ่นย่อย จะได้รับสิทธิพิเศษเพิ่ม จำนวนจำกัด
ควบคู่กับการขยายการเข้าถึงลูกค้า Tesla ประเทศไทย ยังคงเดินหน้าพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการชาร์จอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการใช้งานที่เติบโตทั่วประเทศ โดยล่าสุดได้เปิดให้บริการ Supercharger AIA Connect กรุงเทพฯ ส่งผลให้ปัจจุบัน Tesla มี สถานี Supercharger รวม 46 แห่ง (253 หัวชาร์จ) และ สถานี Destination Charger 18 แห่ง (71 หัวชาร์จ) พร้อมแผนขยายเครือข่ายเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ครอบคลุมเส้นทางหลักและหัวเมืองสำคัญทั่วประเทศไทย
อีกทั้ง Tesla ยังได้ขยายเครือข่ายการชาร์จ การรับประกันและ Premium Connectivity ที่ครอบคลุมถึงต่างประเทศ ทั้งมาเลเซีย และสิงคโปร์ เพื่อมอบความสะดวกสบายให้เจ้าของรถ Tesla สามารถขับรถข้ามพรมแดนและใช้งานบริการเหล่านี้ได้