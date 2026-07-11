Geely Galaxy A7 EM สร้างสถิติโลก วิ่งไกล 2,608 กม. เติมน้ำมันและชาร์จไฟเพียงครั้งเดียว

Geely ประกาศว่า Galaxy A7 EM รถซีดานปลั๊กอินไฮบริดของบริษัท ได้รับการรับรองจาก Guinness World Records หลังทำสถิติวิ่งได้ไกล 2,608.360 กิโลเมตร จากการเติมน้ำมันเต็มถังและชาร์จไฟเต็มหนึ่งครั้ง โดยไม่เติมพลังงานเพิ่มระหว่างทาง
สถิตินี้ทำลายสถิติเดิมของ Chery Fulwin A8L ที่เคยทำไว้ 2,369.950 กิโลเมตร
วิ่งข้าม 4 มณฑลในจีนตลอด 5 วัน
การทดสอบครั้งนี้ใช้เวลา 5 วันติดต่อกัน ภายใต้การกำกับดูแลของ Guinness World Records
เส้นทางวิ่งผ่าน 4 มณฑลของจีน ได้แก่ ยูนนาน กุ้ยโจว กวางสี และกวางตุ้ง
ตลอดเส้นทาง รถต้องเจอสภาพการขับขี่หลายรูปแบบ ทั้งถนนภูเขา อุโมงค์ การจราจรหนาแน่น และทางขึ้นเนินต่อเนื่อง แต่สามารถวิ่งจนครบระยะทางได้โดยไม่ต้องเติมน้ำมันหรือชาร์จไฟเพิ่ม
จุดสำคัญคือเครื่องยนต์ที่มีประสิทธิภาพสูง
Galaxy A7 EM ใช้ระบบขับเคลื่อน Thor AI Hybrid 2.0 ซึ่งทำงานร่วมกับเครื่องยนต์เบนซิน 4 สูบ ขนาด 1.5 ลิตร แบบไม่มีเทอร์โบ เครื่องยนต์รุ่นนี้มี ประสิทธิภาพความร้อน 47.26% ซึ่งหมายถึงความสามารถในการเปลี่ยนพลังงานจากน้ำมันให้กลายเป็นพลังงานขับเคลื่อนจริงได้มากขึ้น ลดการสูญเสียพลังงานในกระบวนการเผาไหม้
ระบบขับเคลื่อนยังรวมชุดมอเตอร์ไฟฟ้าและระบบส่งกำลังแบบ DHT ไว้ในชุดเดียว โดยมอเตอร์ไฟฟ้าให้ กำลังสูงสุด 175 กิโลวัตต์ หรือ 235 แรงม้า
วิ่งไฟฟ้าล้วนได้ไกลสูงสุด 235 กม.
รถรุ่นนี้ใช้แบตเตอรี่ Aegis Golden Brick Battery และสามารถวิ่งด้วยไฟฟ้าล้วนได้สูงสุด 235 กิโลเมตร ตามมาตรฐาน CLTC
ระหว่างการทำสถิติ ระบบจัดการพลังงานด้วย AI จะคอยเลือกการใช้พลังงานระหว่างเครื่องยนต์และไฟฟ้าให้เหมาะกับสภาพเส้นทาง
Geely ระบุว่า แม้ในช่วงที่แบตเตอรี่เหลือน้อย รถยังสามารถรักษาอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงให้อยู่ในช่วงประมาณ 2 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร ได้
ทำไมสถิตินี้ถึงน่าสนใจ
สถิตินี้สะท้อนว่า รถปลั๊กอินไฮบริดยุคใหม่ไม่ได้พัฒนาแค่เรื่องการวิ่งด้วยไฟฟ้า แต่ยังพยายามลดการใช้น้ำมันเมื่อแบตเตอรี่เหลือน้อยด้วย
สำหรับผู้ใช้ทั่วไป จุดเด่นของรถแบบนี้คือสามารถขับในเมืองด้วยไฟฟ้า และยังเดินทางไกลได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องสถานีชาร์จมากเท่ารถไฟฟ้าล้วน
Galaxy A7 EM เปิดตัวในจีนเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2026 ราคาเริ่มต้น 119,800 หยวน หรือประมาณ 585,000 บาท
Geely Galaxy ยังเป็นแบรนด์พลังงานใหม่หลักของ Geely
ข้อมูลในเดือนมิถุนายน 2026 แบรนด์ Geely Galaxy มียอดขายทั่วโลก 108,206 คัน
เพิ่มขึ้น 19.9% จากปีก่อน และเพิ่มขึ้น 32.4% จากเดือนก่อนหน้า
ปัจจุบัน Galaxy ถือเป็นแบรนด์รถพลังงานใหม่ที่ขายดีที่สุดในเครือ Geely
อ้างอิง: CarNewsChina