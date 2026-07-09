Yadea ปรับแผน รับยอดขายพุ่ง วางเป้าผลิต 600,000 คัน/ปี

Yadea ปรับแผนรับตลาดมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเติบโต ยอดขายเติบโตพุ่งสวนกระแส 6 เดือน 24,000 คัน เพิ่มเป้าขายปีนี้เป็น 100,000 คัน มั่นใจภายใน 3 ปีขยายกำลังการผลิตเป็น 600,000 คัน
นายจาง เจี้ยน ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท ยาเดีย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า หลังจากบริษัทฯ ได้เข้ามาดำเนินกิจการในประเทศไทยได้ราว 1 ปีกว่า มียอดขายเติบโตขึ้นอย่างมาก ล่าสุดครึ่งปีแรกสามารถทำยอดขายและส่งมอบได้กว่า 24,000 คัน โดยเดิมตั้งเป้าขายปีนี้ 40,000 คัน แต่จากยอดที่เติบโตสูงจึงปรับเป้าหมายใหม่เป็น 100,000 คัน
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้วางแผนการผลิตรถในประเทศไทยเอาไว้ 600,000 คัน/ปี ภายใน 3 ปีนับจากนี้ ด้วยการมองเห็นว่า ตลาดรถจักรยานยนต์ของไทยมีศักยภาพ ปัจจุบันมีกำลังการผลิต 100,000 คัน/ปี โรงงานตั้งอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการ โดยเป็นการผลิตตามโครงการ อีวี3.5
“90% ของยอดขายเป็นรถที่ประกอบในประเทศไทย ปัจจุบันเรามีโชว์รูม 122 แห่ง และช่องทางจำหน่ายร่วมกับพาร์ทเนอร์รวมแล้ว 900 แห่ง มีเข้าหมายจะขยายเป็น 1,800 แห่งภายในปีนี้ จุดเด่นคือ ไม่ว่าจะซื้อรถจากที่ไหนสามารถเข้ารับบริการได้จากตัวแทนจำหน่ายทุกแห่ง” นายจาง กล่าว
ล่าสุดได้เพิ่มช่องทางการจำหน่ายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์อย่าง Shopee ซึ่งมียอดขายสะสมรวมทุกรุ่นราว 510 คัน และได้มีการเปิดตัวรถจักรยายนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ GT80 สามารถวิ่งได้ระยะทางไกลสุด 170 กม./การชาร์จเต็ม 1 ครั้ง ราคาเริ่มต้น 57,900 บาท รับประกันแบตเตอรี่ 3 ปีหรือ 50,000 กม.
นายจาง เจี้ยน ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท ยาเดีย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า หลังจากบริษัทฯ ได้เข้ามาดำเนินกิจการในประเทศไทยได้ราว 1 ปีกว่า มียอดขายเติบโตขึ้นอย่างมาก ล่าสุดครึ่งปีแรกสามารถทำยอดขายและส่งมอบได้กว่า 24,000 คัน โดยเดิมตั้งเป้าขายปีนี้ 40,000 คัน แต่จากยอดที่เติบโตสูงจึงปรับเป้าหมายใหม่เป็น 100,000 คัน
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้วางแผนการผลิตรถในประเทศไทยเอาไว้ 600,000 คัน/ปี ภายใน 3 ปีนับจากนี้ ด้วยการมองเห็นว่า ตลาดรถจักรยานยนต์ของไทยมีศักยภาพ ปัจจุบันมีกำลังการผลิต 100,000 คัน/ปี โรงงานตั้งอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการ โดยเป็นการผลิตตามโครงการ อีวี3.5
“90% ของยอดขายเป็นรถที่ประกอบในประเทศไทย ปัจจุบันเรามีโชว์รูม 122 แห่ง และช่องทางจำหน่ายร่วมกับพาร์ทเนอร์รวมแล้ว 900 แห่ง มีเข้าหมายจะขยายเป็น 1,800 แห่งภายในปีนี้ จุดเด่นคือ ไม่ว่าจะซื้อรถจากที่ไหนสามารถเข้ารับบริการได้จากตัวแทนจำหน่ายทุกแห่ง” นายจาง กล่าว
ล่าสุดได้เพิ่มช่องทางการจำหน่ายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์อย่าง Shopee ซึ่งมียอดขายสะสมรวมทุกรุ่นราว 510 คัน และได้มีการเปิดตัวรถจักรยายนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ GT80 สามารถวิ่งได้ระยะทางไกลสุด 170 กม./การชาร์จเต็ม 1 ครั้ง ราคาเริ่มต้น 57,900 บาท รับประกันแบตเตอรี่ 3 ปีหรือ 50,000 กม.