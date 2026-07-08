MG แจง แบต12V ไม่ได้มาตรฐาน ต้นเหตุไฟไหม้ MG4

บริษัท เอสเอไอซี มอเตอร์ - ซีพี จำกัด และบริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ออกแถลงการณ์ โดยระบุข้อความดังต่อไปนี้
ขอชี้แจงกรณีเหตุเพลิงไหม้รถยนต์ไฟฟ้า MG4 ELECTRIC เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2569 โดยบริษัทฯ ขอแสดงความห่วงใยอย่างจริงใจต่อลูกค้า และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว
ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2569 บริษัทฯ ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่เกี่ยวข้องทำการตรวจสอบหลักฐานโดยมีเจ้าของรถร่วมสังเกตการณ์ พบว่าจุดต้นเพลิงอยู่บริเวณใต้ฝากระโปรงหน้าซ้ายของรถ ซึ่งเป็นตำแหน่งติดตั้งแบตเตอรี่ 12 โวลต์ โดยตรวจพบว่าแบตเตอรี่ที่พบไม่ใช่แบตเตอรี่มาตรฐานของรถยนต์ MG4 ELECTRIC จากผู้ผลิต ทั้งนี้ยังตรวจพบว่าแบตเตอรี่แรงดันสูง (High-voltage Battery) ยังอยู่ในสภาพปกติ ไม่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ดังกล่าว
เพื่อความปลอดภัยสูงสุด บริษัทฯ ขอแนะนำให้ลูกค้าใช้อะไหล่ที่เป็นไปตามมาตรฐาน และข้อกำหนดของรถยนต์ พร้อมเข้ารับการบริการตรวจเช็ก และบำรุงรักษาที่ศูนย์บริการมาตรฐาน เอ็มจีทั่วประเทศ บริษัทฯ ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจใน เอ็มจี ด้วยดีเสมอมา และขอยืนยัน อีกครั้งว่า ความปลอดภัยของลูกค้าและคุณภาพของผลิตภัณฑ์คือสิ่งที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญสูงสุด
ด้วยความเคารพ
บริษัท เอสเอไอซี มอเตอร์ - ซีพี จำกัด และบริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ขอชี้แจงกรณีเหตุเพลิงไหม้รถยนต์ไฟฟ้า MG4 ELECTRIC เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2569 โดยบริษัทฯ ขอแสดงความห่วงใยอย่างจริงใจต่อลูกค้า และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว
ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2569 บริษัทฯ ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่เกี่ยวข้องทำการตรวจสอบหลักฐานโดยมีเจ้าของรถร่วมสังเกตการณ์ พบว่าจุดต้นเพลิงอยู่บริเวณใต้ฝากระโปรงหน้าซ้ายของรถ ซึ่งเป็นตำแหน่งติดตั้งแบตเตอรี่ 12 โวลต์ โดยตรวจพบว่าแบตเตอรี่ที่พบไม่ใช่แบตเตอรี่มาตรฐานของรถยนต์ MG4 ELECTRIC จากผู้ผลิต ทั้งนี้ยังตรวจพบว่าแบตเตอรี่แรงดันสูง (High-voltage Battery) ยังอยู่ในสภาพปกติ ไม่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ดังกล่าว
เพื่อความปลอดภัยสูงสุด บริษัทฯ ขอแนะนำให้ลูกค้าใช้อะไหล่ที่เป็นไปตามมาตรฐาน และข้อกำหนดของรถยนต์ พร้อมเข้ารับการบริการตรวจเช็ก และบำรุงรักษาที่ศูนย์บริการมาตรฐาน เอ็มจีทั่วประเทศ บริษัทฯ ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจใน เอ็มจี ด้วยดีเสมอมา และขอยืนยัน อีกครั้งว่า ความปลอดภัยของลูกค้าและคุณภาพของผลิตภัณฑ์คือสิ่งที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญสูงสุด
ด้วยความเคารพ
บริษัท เอสเอไอซี มอเตอร์ - ซีพี จำกัด และบริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด