คาด Mazda เลือกผลิต B-SUV MHEV หลัง BOI อนุมัติ ลงทุน 7,400 ล้านบาท

หลังจากที่ บีโอไอ ประกาศอนุมัติแผนการลงทุนมูลค่า 7,400 ล้านบาท ของ "บริษัท ออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด" ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนของ มาสด้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น เพื่อใช้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตรถยนต์แบบ Mild Hybrid Electric Vehicle (MHEV)
ซึ่งจากการตรวจสอบข้อมูลต่างๆ และวิเคราะห์ความเป็นไปได้ คาดหมายว่า มาสด้า จะเลือกผลิตรถยนต์ MHEV ดังกล่าวในโมเดลที่เป็น B-SUV เนื่องจาก ปัจจุบัน มีการใช้เทคโนโลยี MHEV ใส่ในรถยนต์ 2 รุ่นเพื่อจำหน่ายในสหราชอาณาจักรอยู่แล้ว ได้แก่ CX-30 และ Mazda 3
ซึ่ง CX-30 ได้รับความนิยมในตลาดของไทยอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น จึงเชื่อว่ารถที่จะผลิตและประกอบในไทยตามโครงการดังกล่าวจะเป็น B-SUV แต่จะเป็นรุ่น CX-30 เลยหรือ เป็นรถรุ่นใหม่ คงต้องรอช่วงปีหน้าที่มาสด้า ประกาศว่าจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการ
สำหรับการอนุมัติโครงการดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้
บีโอไออนุมัติการส่งเสริมการลงทุนของ "บริษัท ออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด" บริษัทร่วมทุนของมาสด้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น เพื่อขยายการลงทุนมูลค่ากว่า 7,400 ล้านบาท ในการปรับปรุงโรงงานรองรับการผลิตรถยนต์มาสด้ารุ่นใหม่ แบบ Mild Hybrid Electric Vehicle (MHEV) โดยมาสด้าได้เลือกประเทศไทยเป็นฐานการผลิตหลัก MHEV พร้อมเดินสายการผลิตในปี 2570 เพื่อจำหน่ายในประเทศและส่งออกไปยังญี่ปุ่น รวมถึงอาเซียนตอกย้ำศักยภาพของไทยในฐานะศูนย์กลางอุตสาหกรรมยานยนต์ระดับโลก
🤖โครงการนี้จะนำระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์มาใช้ในขั้นตอนการผลิตสำคัญ เช่น การเชื่อมชิ้นส่วนการประกอบตัวถัง การพ่นสี และการประกอบรถยนต์ เพื่อให้การผลิตมีประสิทธิภาพสูงขึ้นและได้มาตรฐานมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังรองรับมาตรฐานการปล่อยมลพิษระดับ Euro 6 ซึ่งเป็นมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมสากลด้านการควบคุมการปล่อยมลพิษจากรถยนต์ ควบคู่กับการเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานสะอาดในโรงงานอีกเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการผลิตรถยนต์มาสด้ารุ่นใหม่ด้วยเทคโนโลยี MHEV
✴️การที่มาสด้าเลือกประเทศไทยเป็นฐานการผลิตหลักสำหรับรถยนต์ MHEV สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของบริษัทระดับโลกต่อศักยภาพและทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ของไทย และเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ว่าประเทศไทยกำลังเดินมาถูกทางในการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคยานยนต์แห่งอนาคต โดยบอร์ดอีวีและบีโอไอพร้อมเดินหน้าสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีจากยานยนต์สันดาปไปสู่ยานยนต์ไฟฟ้าทุกเทคโนโลยี เพื่อผลักดันให้ไทยเป็นฐานการผลิตและส่งออกยานยนต์ไฟฟ้าทุกประเภท และเป็นศูนย์กลางห่วงโซ่อุปทานยานยนต์ของภูมิภาค
ภาพจาก Mazda.co.uk
ซึ่งจากการตรวจสอบข้อมูลต่างๆ และวิเคราะห์ความเป็นไปได้ คาดหมายว่า มาสด้า จะเลือกผลิตรถยนต์ MHEV ดังกล่าวในโมเดลที่เป็น B-SUV เนื่องจาก ปัจจุบัน มีการใช้เทคโนโลยี MHEV ใส่ในรถยนต์ 2 รุ่นเพื่อจำหน่ายในสหราชอาณาจักรอยู่แล้ว ได้แก่ CX-30 และ Mazda 3
ซึ่ง CX-30 ได้รับความนิยมในตลาดของไทยอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น จึงเชื่อว่ารถที่จะผลิตและประกอบในไทยตามโครงการดังกล่าวจะเป็น B-SUV แต่จะเป็นรุ่น CX-30 เลยหรือ เป็นรถรุ่นใหม่ คงต้องรอช่วงปีหน้าที่มาสด้า ประกาศว่าจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการ
สำหรับการอนุมัติโครงการดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้
บีโอไออนุมัติการส่งเสริมการลงทุนของ "บริษัท ออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด" บริษัทร่วมทุนของมาสด้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น เพื่อขยายการลงทุนมูลค่ากว่า 7,400 ล้านบาท ในการปรับปรุงโรงงานรองรับการผลิตรถยนต์มาสด้ารุ่นใหม่ แบบ Mild Hybrid Electric Vehicle (MHEV) โดยมาสด้าได้เลือกประเทศไทยเป็นฐานการผลิตหลัก MHEV พร้อมเดินสายการผลิตในปี 2570 เพื่อจำหน่ายในประเทศและส่งออกไปยังญี่ปุ่น รวมถึงอาเซียนตอกย้ำศักยภาพของไทยในฐานะศูนย์กลางอุตสาหกรรมยานยนต์ระดับโลก
🤖โครงการนี้จะนำระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์มาใช้ในขั้นตอนการผลิตสำคัญ เช่น การเชื่อมชิ้นส่วนการประกอบตัวถัง การพ่นสี และการประกอบรถยนต์ เพื่อให้การผลิตมีประสิทธิภาพสูงขึ้นและได้มาตรฐานมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังรองรับมาตรฐานการปล่อยมลพิษระดับ Euro 6 ซึ่งเป็นมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมสากลด้านการควบคุมการปล่อยมลพิษจากรถยนต์ ควบคู่กับการเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานสะอาดในโรงงานอีกเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการผลิตรถยนต์มาสด้ารุ่นใหม่ด้วยเทคโนโลยี MHEV
✴️การที่มาสด้าเลือกประเทศไทยเป็นฐานการผลิตหลักสำหรับรถยนต์ MHEV สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของบริษัทระดับโลกต่อศักยภาพและทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ของไทย และเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ว่าประเทศไทยกำลังเดินมาถูกทางในการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคยานยนต์แห่งอนาคต โดยบอร์ดอีวีและบีโอไอพร้อมเดินหน้าสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีจากยานยนต์สันดาปไปสู่ยานยนต์ไฟฟ้าทุกเทคโนโลยี เพื่อผลักดันให้ไทยเป็นฐานการผลิตและส่งออกยานยนต์ไฟฟ้าทุกประเภท และเป็นศูนย์กลางห่วงโซ่อุปทานยานยนต์ของภูมิภาค
ภาพจาก Mazda.co.uk