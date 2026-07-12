Hyundai Ioniq V ปรับดีไซน์ Cyberpunk รับตลาดจีน เปิดตัว 8 สีใหม่ วิ่งไกล 620 กม.

Hyundai เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมของ Ioniq V (Ioniq Venus) รถซีดานไฟฟ้าทรง Fastback รุ่นใหม่สำหรับตลาดจีน พร้อมเปิดตัวสีตัวถังใหม่ 8 สีอย่างเป็นทางการ หลังจากรถคันนี้เปิดตัวครั้งแรกในงาน Beijing Auto Show 2026
จุดที่น่าสนใจคือ Ioniq V เป็นรถที่ ออกแบบโดยทีมงานในประเทศจีน และเลือกใช้แนวทางการออกแบบแบบ Cyberpunk แตกต่างจากรถตระกูล Ioniq รุ่นก่อน ๆ ที่โดดเด่นด้วยดีไซน์ Pixel ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของ Hyundai ในตลาดโลก
Hyundai ปรับแนวทางการออกแบบเพื่อผู้บริโภคจีนโดยเฉพาะ
Hyundai ระบุว่า Ioniq V ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภคจีนโดยเฉพาะ
ตัวรถมาในรูปแบบซีดาน Fastback หลังคาลาด พร้อมประตูไร้กรอบ และเส้นสายที่เน้นความล้ำสมัยมากกว่ากลิ่นอายย้อนยุคแบบรถ Ioniq รุ่นก่อน
รถมีขนาดตัวถัง
- ยาว 4,900 มม.
- กว้าง 1,890 มม.
- สูง 1,470 มม.
- ระยะฐานล้อ 2,900 มม.
Hyundai ยังเปิดตัวสีตัวถังใหม่ทั้งหมด 8 สี ได้แก่
- Cyber Gold
- Dimensional Purple
- Gamma Green
- Magnetic Grey
- Photon White (เงา)
- Photon White (ด้าน)
- Streamer Silver
- Night Blade Black
สีเหล่านี้ถูกออกแบบมาเพื่อเน้นเส้นสายและพื้นผิวตัวถังที่มีความเฉียบคมตามแนวคิด Cyberpunk
วิ่งไกลสูงสุด 620 กม. ใช้แบตเตอรี่จาก CATL
Ioniq V สร้างบนแพลตฟอร์มไฟฟ้า E-GMP ของ Hyundai
ข้อมูลจากเอกสารยื่นขออนุมัติในจีนระบุว่า รถรุ่นนี้ใช้แบตเตอรี่จาก CATL ขนาด 66.8 kWh และสามารถวิ่งได้ไกลสูงสุด 620 กิโลเมตร ตามมาตรฐาน CLTC
นอกจากนี้ยังใช้ระบบไฟฟ้าแรงดันสูง 800V ซึ่งช่วยรองรับการชาร์จเร็วและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบขับเคลื่อน
อีกประเด็นที่สำคัญคือ Hyundai จะมีทั้ง รุ่นไฟฟ้าล้วน (BEV) และ รุ่นขยายระยะทาง (EREV) เพื่อให้สอดคล้องกับความนิยมของผู้บริโภคจีนที่ยังให้ความสนใจกับรถ EREV อย่างต่อเนื่อง
ห้องโดยสารใช้เทคโนโลยีจากจีนมากขึ้น
ภายในห้องโดยสาร Hyundai เลือกใช้เทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นสำหรับตลาดจีน
จุดเด่นประกอบด้วย
- หน้าจอ 4K แบบ Ultra-Wide ขนาด 27 นิ้ว
- ระบบแสดงข้อมูลบนกระจกหน้า Cyber-Eye Head-Up Display
- การจัดวางห้องโดยสารแบบ Nebula Wraparound
ด้านระบบประมวลผลใช้ชิป Qualcomm Snapdragon สำหรับยานยนต์รุ่นล่าสุด ขณะที่ระบบช่วยขับอัจฉริยะใช้ซอฟต์แวร์จาก Momenta ซึ่งเป็นบริษัทเทคโนโลยีด้านระบบช่วยขับของจีน
Hyundai ต้องการเพิ่มบทบาทในตลาดรถยนต์ไฟฟ้าจีน
การเปิดตัว Ioniq V สะท้อนความพยายามของ Hyundai ในการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในตลาดรถยนต์ไฟฟ้าของจีน ซึ่งเป็นตลาดรถยนต์ไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในโลก
ข้อมูลจาก China EV DataTracker ระบุว่า ในเดือนพฤษภาคม 2026 รถที่ขายดีที่สุดของ Hyundai ในจีนยังคงเป็นรถเครื่องยนต์สันดาปภายใน โดยมี
- Hyundai Elantra ยอดขาย 2,730 คัน
- Hyundai Tucson ยอดขาย 1,486 คัน
- Hyundai ix35 ยอดขาย 73 คัน
การมาของ Ioniq V จึงเป็นหนึ่งในรถรุ่นสำคัญที่ Hyundai เตรียมนำมาเสริมกลุ่มรถยนต์ไฟฟ้า เพื่อขยายฐานลูกค้าในตลาดจีนที่มีการแข่งขันสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
อ้างอิง: CarNewsChina