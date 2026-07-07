เชอรี จัดกิจกรรม “Chery Q Thai Qute Companion Contest” ชิงรางวัล 100,000 บาท

เชอรี (CHERY) ประเทศไทย เปิดตัวกิจกรรม “Chery Q Thai Qute Companion Contest” เชิญชวนนิสิต นักศึกษา ดีไซเนอร์ และบุคคลทั่วไปที่มีใจรักการออกแบบ ร่วมปลดปล่อยไอเดียสร้างสรรค์คาแรกเตอร์สุดปังให้กับ CHERY Q
โดยกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อค้นหาและต้อนรับ “เพื่อนใหม่” หรือ “Companion” ที่จะมาร่วมเดินทางและเป็นตัวแทนส่งต่อความสุขร่วมกับรถ CHERY Q ภายใต้คอนเซปต์ “The Best Companionship” หรือ “เพื่อนคู่ใจที่ดีที่สุด” โดยเปิดโอกาสให้ผู้เข้าประกวดถ่ายทอดแนวคิดและแรงบันดาลใจผ่านการออกแบบคาแรกเตอร์ที่สะท้อนอัตลักษณ์ความเป็นไทย เพื่อเฟ้นหาผลงานที่สามารถถ่ายทอดความผูกพันระหว่างแบรนด์กับผู้ใช้งาน และครองใจคนไทยได้มากที่สุด
จิม ลี ผู้อำนวยการบริหารแบรนด์ เชอรี ประเทศไทย กล่าวว่า “CHERY Q คือรถไฟฟ้าที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นเพื่อนคู่ใจของคนรุ่นใหม่ แคมเปญ ‘Chery Q Thai Qute Companion Contest’ จึงเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้ทุกคนได้ร่วมถ่ายทอดความคิดสร้างสรรค์ผ่านคาแรกเตอร์ที่สะท้อนความเป็นไทย ผู้ชนะจะได้รับเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 100,000 บาท และผลงานที่ได้รับการคัดเลือกยังได้รันการพัฒนาเป็นหนึ่งในแก๊ง ‘Qute Companion’ ซึ่งจะร่วมเดินทางไปกับ CHERY Q ในตลาดทั่วโลก”
รายละเอียดและกำหนดการกิจกรรม
ระยะเวลาเปิดรับสมัครและส่งผลงาน : ตั้งแต่วันนี้ – 31 สิงหาคม 2569
กำหนดการประกาศผลรางวัล : วันที่ 17 กันยายน 2569 ทาง Facebook Page: Chery Thailand
กติกาการเข้าร่วม : ผู้ส่งผลงานสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติและเงื่อนไขการประกวดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/4eX45BE
ช่องทางการสมัครและส่งผลงาน: https://forms.gle/d3PAVBzbGYq2tKdr5
หมายเหตุ: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
โดยกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อค้นหาและต้อนรับ “เพื่อนใหม่” หรือ “Companion” ที่จะมาร่วมเดินทางและเป็นตัวแทนส่งต่อความสุขร่วมกับรถ CHERY Q ภายใต้คอนเซปต์ “The Best Companionship” หรือ “เพื่อนคู่ใจที่ดีที่สุด” โดยเปิดโอกาสให้ผู้เข้าประกวดถ่ายทอดแนวคิดและแรงบันดาลใจผ่านการออกแบบคาแรกเตอร์ที่สะท้อนอัตลักษณ์ความเป็นไทย เพื่อเฟ้นหาผลงานที่สามารถถ่ายทอดความผูกพันระหว่างแบรนด์กับผู้ใช้งาน และครองใจคนไทยได้มากที่สุด
จิม ลี ผู้อำนวยการบริหารแบรนด์ เชอรี ประเทศไทย กล่าวว่า “CHERY Q คือรถไฟฟ้าที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นเพื่อนคู่ใจของคนรุ่นใหม่ แคมเปญ ‘Chery Q Thai Qute Companion Contest’ จึงเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้ทุกคนได้ร่วมถ่ายทอดความคิดสร้างสรรค์ผ่านคาแรกเตอร์ที่สะท้อนความเป็นไทย ผู้ชนะจะได้รับเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 100,000 บาท และผลงานที่ได้รับการคัดเลือกยังได้รันการพัฒนาเป็นหนึ่งในแก๊ง ‘Qute Companion’ ซึ่งจะร่วมเดินทางไปกับ CHERY Q ในตลาดทั่วโลก”
รายละเอียดและกำหนดการกิจกรรม
ระยะเวลาเปิดรับสมัครและส่งผลงาน : ตั้งแต่วันนี้ – 31 สิงหาคม 2569
กำหนดการประกาศผลรางวัล : วันที่ 17 กันยายน 2569 ทาง Facebook Page: Chery Thailand
กติกาการเข้าร่วม : ผู้ส่งผลงานสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติและเงื่อนไขการประกวดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/4eX45BE
ช่องทางการสมัครและส่งผลงาน: https://forms.gle/d3PAVBzbGYq2tKdr5
หมายเหตุ: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด