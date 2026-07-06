เผยกลยุทธ์ Nissan M1 มัดใจลูกค้า คว้า Best of the best dealer award 2025

เปิดบทสัมภาษณ์ “เฉลิมวัฒน์ ตรีรัตน์วัฒนา” หรือ “คุณเหมา” รองประธานบริหารอาวุโส สยามนิสสันแม่สอด เจ้าของรางวัล Best of the best dealer award ประจำปี 2025 ซึ่งเป็นรางวัลที่บ่งบอกถึงมาตรฐานการให้บริการที่ดีที่สุดของดีลเลอร์ โดยคุณเหมาได้เปิดเผยกลยุทธ์และแนวทางในการดำเนินธุรกิจในการเข้าถึงใจลูกค้าจนคว้ารางวัลนี้มาได้
“โทรหาลูกค้าติดตามอย่างสม่ำเสมอทุกเคส เดือนละ 1 ครั้ง” คือหนึ่งในกลยุทธ์เชิงปฏิบัติสำคัญที่ เฉลิมวัฒน์เปิดเผย ตามนโยบายที่วางเอาไว้ “ความต่อเนื่อง ในการให้บริการ” โดยปัจจุบัน สยามนิสสันแม่สอดมีฐานลูกค้าประมาณ 10,000 คน รถเก่าแล้วก็ยังเข้ามารับบริการอยู่
ทั้งนี้เมื่อถามว่าอะไรสิ่งที่ทำให้ได้รับรางวัลนี้ คำตอบคือ ความต่อเนื่องในการให้บริการ และการสื่อสารกับลูกค้า โดยวางแนวทางให้ทุกคนมองว่า ปัญหาของลูกค้าคือ ความท้าทายในการแก้ปัญหาของเรา ซึ่งฝ่ายบริการหลังการขายของบริษัทฯแม่ ช่วยให้ดูแลลูกค้าได้ง่ายขึ้น
ส่วนอีกหนึ่งเคล็ดลับสำคัญคือ สยามนิสสันแม่สอด เริ่มจากดูแลทีมงานให้ดีก่อน เป็นกำลังใจให้มีพลังในการทำงาน เมื่อพนักงานมีจิตใจและสภาพแวดล้อมดีแล้ว พนักงานจะดูแลลูกค้าได้ดี ดังนั้นการดูแลพนักงานจึงต้องเข้มข้น ไม่ว่าจะเป็นการฝึกอบรมหรือการสนับสนุนด้านต่างๆ
“ถ้ารถยนต์ขายไม่ดี ฝ่ายบริการต้องดี ขายอย่างอื่นเพิ่มขึ้น เช่น ยาง ประกันภัย” ซึ่งเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการดำเนินธุรกิจฝ่าฝันช่วงเวลายากลำบากของเฉลิมวัฒน์เพื่อให้องค์กรไปต่อได้ พนักงานมีรายได้ โดยตลาดรถยนต์ตอนนี้ เฉลิมวัฒน์ประเมินว่า “ลูกค้าเริ่มเปลี่ยน ลูกค้าหันมาสนใจรถไฟฟ้า แทนรถอีโคคาร์ ด้วยเหตุจากเรื่องความประหยัดและราคา”
“การเป็นดีลเลอร์ ถ้ามองในมุมการขายไม่น่าทำ แต่ถ้าในมุมการบริการหลังการขายคือยังเป็นไปได้ เช่นลูกค้า ซื้อแพคเกจยาว 3 ปี ซึ่งทำให้มีรายได้เข้ามาอย่างต่อเนื่อง” เฉลิมวัฒน์ กล่าวและว่า “ปีที่แล้วขายอยู่ราว 600 คัน ปัจจุบันมี โชว์รูม 5 แห่ง ศูนย์บริการ 6 แห่ง ใน 5 จังหวัด คือ นครสวรรค์ เพชรบูรณ์ ตาก แม่สอด พิษณุโลก”
ขณะที่ เป้าหมายของ กลุ่มสยามนิสสันแม่สอด ใช้การบริการเดินนำหน้าและเก็บลูกค้ากลุ่มเดิมเอาไว้ เช่น ลูกค้าอีโคคาร์จะขยับรุ่น ลูกค้าจะเอาราคาเป็นตัวตั้ง แล้วเลือกจากขนาด ฉะนั้น นิสสันต้องมีสินค้าที่ตอบโจทย์ลูกค้าและตั้งราคาให้แข่งขันกับคู่แข่งได้
สำหรับ สยามนิสสันแม่สอด เป็นบริษัท ในกลุ่ม M1 โดยบริษัทฯ เริ่มเป็นผู้แทนจำหน่าย (ดีลเลอร์) นิสสันนับตั้งแต่รุ่นคุณพ่อในปี 2537 (ค.ศ.1994) โดยเฉลิมวัฒน์ได้เข้ามารับช่วงต่อทางธุรกิจในช่วงปี 2546 (ค.ศ. 2003)
ส่วน รางวัล Best of the best dealer award นั้นไม่ได้นับจากยอดขายเป็นหลัก แต่เกิดจากคะแนนในการให้บริการลูกค้าโดยนิสสันสำรวจและเก็บรวบรวมคะแนนจากลูกค้า แบ่งตามขนาดของโชว์รูม
“โทรหาลูกค้าติดตามอย่างสม่ำเสมอทุกเคส เดือนละ 1 ครั้ง” คือหนึ่งในกลยุทธ์เชิงปฏิบัติสำคัญที่ เฉลิมวัฒน์เปิดเผย ตามนโยบายที่วางเอาไว้ “ความต่อเนื่อง ในการให้บริการ” โดยปัจจุบัน สยามนิสสันแม่สอดมีฐานลูกค้าประมาณ 10,000 คน รถเก่าแล้วก็ยังเข้ามารับบริการอยู่
ทั้งนี้เมื่อถามว่าอะไรสิ่งที่ทำให้ได้รับรางวัลนี้ คำตอบคือ ความต่อเนื่องในการให้บริการ และการสื่อสารกับลูกค้า โดยวางแนวทางให้ทุกคนมองว่า ปัญหาของลูกค้าคือ ความท้าทายในการแก้ปัญหาของเรา ซึ่งฝ่ายบริการหลังการขายของบริษัทฯแม่ ช่วยให้ดูแลลูกค้าได้ง่ายขึ้น
ส่วนอีกหนึ่งเคล็ดลับสำคัญคือ สยามนิสสันแม่สอด เริ่มจากดูแลทีมงานให้ดีก่อน เป็นกำลังใจให้มีพลังในการทำงาน เมื่อพนักงานมีจิตใจและสภาพแวดล้อมดีแล้ว พนักงานจะดูแลลูกค้าได้ดี ดังนั้นการดูแลพนักงานจึงต้องเข้มข้น ไม่ว่าจะเป็นการฝึกอบรมหรือการสนับสนุนด้านต่างๆ
“ถ้ารถยนต์ขายไม่ดี ฝ่ายบริการต้องดี ขายอย่างอื่นเพิ่มขึ้น เช่น ยาง ประกันภัย” ซึ่งเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการดำเนินธุรกิจฝ่าฝันช่วงเวลายากลำบากของเฉลิมวัฒน์เพื่อให้องค์กรไปต่อได้ พนักงานมีรายได้ โดยตลาดรถยนต์ตอนนี้ เฉลิมวัฒน์ประเมินว่า “ลูกค้าเริ่มเปลี่ยน ลูกค้าหันมาสนใจรถไฟฟ้า แทนรถอีโคคาร์ ด้วยเหตุจากเรื่องความประหยัดและราคา”
“การเป็นดีลเลอร์ ถ้ามองในมุมการขายไม่น่าทำ แต่ถ้าในมุมการบริการหลังการขายคือยังเป็นไปได้ เช่นลูกค้า ซื้อแพคเกจยาว 3 ปี ซึ่งทำให้มีรายได้เข้ามาอย่างต่อเนื่อง” เฉลิมวัฒน์ กล่าวและว่า “ปีที่แล้วขายอยู่ราว 600 คัน ปัจจุบันมี โชว์รูม 5 แห่ง ศูนย์บริการ 6 แห่ง ใน 5 จังหวัด คือ นครสวรรค์ เพชรบูรณ์ ตาก แม่สอด พิษณุโลก”
ขณะที่ เป้าหมายของ กลุ่มสยามนิสสันแม่สอด ใช้การบริการเดินนำหน้าและเก็บลูกค้ากลุ่มเดิมเอาไว้ เช่น ลูกค้าอีโคคาร์จะขยับรุ่น ลูกค้าจะเอาราคาเป็นตัวตั้ง แล้วเลือกจากขนาด ฉะนั้น นิสสันต้องมีสินค้าที่ตอบโจทย์ลูกค้าและตั้งราคาให้แข่งขันกับคู่แข่งได้
สำหรับ สยามนิสสันแม่สอด เป็นบริษัท ในกลุ่ม M1 โดยบริษัทฯ เริ่มเป็นผู้แทนจำหน่าย (ดีลเลอร์) นิสสันนับตั้งแต่รุ่นคุณพ่อในปี 2537 (ค.ศ.1994) โดยเฉลิมวัฒน์ได้เข้ามารับช่วงต่อทางธุรกิจในช่วงปี 2546 (ค.ศ. 2003)
ส่วน รางวัล Best of the best dealer award นั้นไม่ได้นับจากยอดขายเป็นหลัก แต่เกิดจากคะแนนในการให้บริการลูกค้าโดยนิสสันสำรวจและเก็บรวบรวมคะแนนจากลูกค้า แบ่งตามขนาดของโชว์รูม