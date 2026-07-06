เก็บตกริมสนามToyota Gazoo Racing Thailand สนาม“Bangsaen Grand Prix 2026”

ประมวลภาพ Toyota Gazoo Racing Thailand สนามที่ 1 ริมหาดบางแสน จ.ชลบุรี ในรายการแข่งขันระดับ FIA Grade 3 : “Bangsaen Grand Prix 2026”
สำหรับการแข่งขัน Toyota Gazoo Racing Thailand ปีนี้ถือเป็นการครบรอบ 40 ปีของกิจกรรมมอเตอร์สปอร์ตของโตโยต้าในประเทศไทย และครบรอบ 20 ปี ของการถือกำเนิดรายการแข่งขัน “Bangsaen Grand Prix 2026” อีกด้วย
สำหรับการแข่งขัน Toyota Gazoo Racing Thailand ปีนี้ถือเป็นการครบรอบ 40 ปีของกิจกรรมมอเตอร์สปอร์ตของโตโยต้าในประเทศไทย และครบรอบ 20 ปี ของการถือกำเนิดรายการแข่งขัน “Bangsaen Grand Prix 2026” อีกด้วย