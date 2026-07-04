MG URBAN ยอดจองสะสมทะลุ 3,000 คัน เริ่มส่งมอบแล้ว

บริษัท เอสเอไอซี มอเตอร์ – ซีพี จำกัด และ บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายรถยนต์เอ็มจีในประเทศไทย เริ่มทยอยส่งมอบ NEW MG URBAN รถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ ให้แก่ลูกค้ากลุ่มแรก หลังจากเปิดตัวอย่างเป็นทางการและได้รับกระแสตอบรับอย่างดีจากผู้บริโภคชาวไทย
ภายในระยะเวลาอันสั้น MG URBAN สามารถสร้างยอดจองสะสมทะลุ 3,000 คัน สะท้อนความเชื่อมั่นของลูกค้าต่อเอ็มจีได้เป็นอย่างดี
MG URBAN รถไฟฟ้า100% ประกอบในประเทศไทย แบตเตอรี่ 53.9 kWh วิ่งระยะไกลสุด 530 กม. มากับ 3 รุ่นย่อย
รุ่น Standard (แบต 42.8 kWh, วิ่งไกล 435 กม.): 529,900 บาท (จากปกติ 579,900 บาท) รุ่น Max (แบต 53.9 kWh, วิ่งไกล 530 กม.): 599,900 บาท (จากปกติ 649,900 บาท) รุ่น Ultra (แบต 53.9 kWh, วิ่งไกล 530 กม.): 709,900 บาท (จากปกติ 749,900 บาท)
ภายในระยะเวลาอันสั้น MG URBAN สามารถสร้างยอดจองสะสมทะลุ 3,000 คัน สะท้อนความเชื่อมั่นของลูกค้าต่อเอ็มจีได้เป็นอย่างดี
MG URBAN รถไฟฟ้า100% ประกอบในประเทศไทย แบตเตอรี่ 53.9 kWh วิ่งระยะไกลสุด 530 กม. มากับ 3 รุ่นย่อย