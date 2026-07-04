สตช. เลือก Nissan Kicks เข้าเป็นรถประจำหน่วยงานกองบัญชาการศึกษา

“นิสสันส่งมอบ นิสสัน คิกส์ อี-พาวเวอร์ ใหม่ และ นิสสัน อัลเมร่า ให้กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ”
หน่วยงานกองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาบุคลากร ทำหน้าที่จัดการศึกษา ฝึกอบรม และพัฒนาทักษะทั้งภาคทฤษฎี ยุทธวิธีตำรวจ และการบริหารงานสอบสวน เพื่อผลิต และหล่อหลอมข้าราชการตำรวจให้เป็นมืออาชีพ พร้อมออกไปปฏิบัติหน้าที่พิทักษ์สันติราษฎร์
ยูมะ เอนโดะ ผู้บริหารสายงานการตลาด นิสสัน ประเทศไทย กล่าวว่า “นิสสัน คิกส์ อี-พาวเวอร์ ใหม่ และนิสสัน อัลเมร่า จะเป็นรถยนต์ที่ช่วยยกระดับประสิทธิภาพการใช้งานขององค์กร ด้วยสมรรถนะของการขับขี่ที่ตอบสนองได้อย่างทันใจ มอบทั้งความสะดวก ความประหยัด และเทคโนโลยีความปลอดภัยขั้นสูงอย่างครบครัน พร้อมตอบโจทย์ทุกการใช้งานของ หน่วยงานกองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้อย่างลงตัว”
นิสสัน คิกส์ อี-พาวเวอร์ ใหม่ มาพร้อมดีไซน์ใหม่ สปอร์ต โฉบเฉี่ยว และเทคโนโลยีการขับเคลื่อน อี-พาวเวอร์ ที่มอบประสบการณ์การขับขี่แบบรถยนต์ไฟฟ้าโดยไม่ต้องชาร์จไฟจากภายนอก เสริมสมรรถนะด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ากำลัง 136 แรงม้า และแรงบิด 280 นิวตันเมตร ให้การตอบสนองทันใจ และนุ่มนวล พร้อมเทคโนโลยีช่วยขับขี่ ProPILOT ระบบช่วยขับขี่อัจฉริยะ และระบบ อี-เพดัล สเต็ป (e-Pedal Step) ที่ช่วยเพิ่มความสะดวก และลดความเหนื่อยล้าในการขับขี่ ตลอดจนเทคโนโลยีความปลอดภัยครบครัน มั่นใจตลอดการเดินทาง
ขณะที่ นิสสัน อัลเมร่า คอมแพคซีดานอัจฉริยะ มาพร้อมเครื่องยนต์เทอร์โบ 1.0 ลิตร ให้ทั้งสมรรถนะ และความประหยัดน้ำมัน เหมาะสำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวัน โดดเด่นด้วยห้องโดยสารกว้างขวาง และเทคโนโลยี NissanConnect Services ที่ช่วยให้ผู้ขับขี่สามารถเชื่อมต่อ และสั่งการรถผ่านสมาร์ทโฟน ได้อย่างสะดวก เสริมความมั่นใจด้วยฟังก์ชันด้านความปลอดภัย เช่น SOS และ Walk-Away Lock
หน่วยงานกองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาบุคลากร ทำหน้าที่จัดการศึกษา ฝึกอบรม และพัฒนาทักษะทั้งภาคทฤษฎี ยุทธวิธีตำรวจ และการบริหารงานสอบสวน เพื่อผลิต และหล่อหลอมข้าราชการตำรวจให้เป็นมืออาชีพ พร้อมออกไปปฏิบัติหน้าที่พิทักษ์สันติราษฎร์
ยูมะ เอนโดะ ผู้บริหารสายงานการตลาด นิสสัน ประเทศไทย กล่าวว่า “นิสสัน คิกส์ อี-พาวเวอร์ ใหม่ และนิสสัน อัลเมร่า จะเป็นรถยนต์ที่ช่วยยกระดับประสิทธิภาพการใช้งานขององค์กร ด้วยสมรรถนะของการขับขี่ที่ตอบสนองได้อย่างทันใจ มอบทั้งความสะดวก ความประหยัด และเทคโนโลยีความปลอดภัยขั้นสูงอย่างครบครัน พร้อมตอบโจทย์ทุกการใช้งานของ หน่วยงานกองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้อย่างลงตัว”
นิสสัน คิกส์ อี-พาวเวอร์ ใหม่ มาพร้อมดีไซน์ใหม่ สปอร์ต โฉบเฉี่ยว และเทคโนโลยีการขับเคลื่อน อี-พาวเวอร์ ที่มอบประสบการณ์การขับขี่แบบรถยนต์ไฟฟ้าโดยไม่ต้องชาร์จไฟจากภายนอก เสริมสมรรถนะด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ากำลัง 136 แรงม้า และแรงบิด 280 นิวตันเมตร ให้การตอบสนองทันใจ และนุ่มนวล พร้อมเทคโนโลยีช่วยขับขี่ ProPILOT ระบบช่วยขับขี่อัจฉริยะ และระบบ อี-เพดัล สเต็ป (e-Pedal Step) ที่ช่วยเพิ่มความสะดวก และลดความเหนื่อยล้าในการขับขี่ ตลอดจนเทคโนโลยีความปลอดภัยครบครัน มั่นใจตลอดการเดินทาง
ขณะที่ นิสสัน อัลเมร่า คอมแพคซีดานอัจฉริยะ มาพร้อมเครื่องยนต์เทอร์โบ 1.0 ลิตร ให้ทั้งสมรรถนะ และความประหยัดน้ำมัน เหมาะสำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวัน โดดเด่นด้วยห้องโดยสารกว้างขวาง และเทคโนโลยี NissanConnect Services ที่ช่วยให้ผู้ขับขี่สามารถเชื่อมต่อ และสั่งการรถผ่านสมาร์ทโฟน ได้อย่างสะดวก เสริมความมั่นใจด้วยฟังก์ชันด้านความปลอดภัย เช่น SOS และ Walk-Away Lock