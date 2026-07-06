Freelander 8 จาก Chery และ Jaguar Land Rover เปิดตัว 5 สีใหม่ พร้อมเผยสเปกเต็ม

Freelander 8 รถยนต์รุ่นใหม่ที่พัฒนาร่วมกันระหว่าง Chery และ Jaguar Land Rover (JLR) เปิดเผยสีตัวถังใหม่อย่างเป็นทางการ 5 สี ภายใต้แนวคิดการออกแบบ "Inspired by Nature" หรือการนำแรงบันดาลใจจากธรรมชาติมาสู่การออกแบบตัวรถ
แต่ละสีถูกพัฒนาด้วยเทคโนโลยีสีพิเศษ เพื่อสื่อถึงบุคลิกและอารมณ์ที่แตกต่างกันของรถ
5 สีใหม่ของ Freelander 8
Flowing Silver (High-Gloss) สีเงินเงาที่ได้แรงบันดาลใจจากแสงดาวในห้วงอวกาศ มาพร้อมโทนสีม่วงอ่อนแทรกอยู่ในเนื้อสี สื่อถึงเทคโนโลยีแห่งอนาคตและการสำรวจโลกอย่างมีเหตุผล
Fjord Blue สีน้ำเงินที่ได้รับแรงบันดาลใจจากฟยอร์ดทางตอนเหนือ ให้ความรู้สึกสุขุม สงบ และลุ่มลึก
Overflowing Copper สีทองแดงที่ผสมเฉดสีทองและอำพัน สื่อถึงความคลาสสิก ความเป็นผู้ใหญ่ และการเดินทางของกาลเวลา
Polar Night Black สีดำที่ออกแบบมาให้ดูดซับแสงส่วนเกิน ช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดุดัน แข็งแกร่ง และทรงพลัง
Cloud Top White สีขาวที่ได้แรงบันดาลใจจากเมฆบนความสูงกว่า 8,000 เมตร สื่อถึงความบริสุทธิ์ ความสดใส และการก้าวไปข้างหน้า
สีใหม่ทั้ง 5 สีจะเข้ามาเสริมตัวเลือกเดิมที่เคยเปิดตัวไปแล้ว ได้แก่ Hot Lemon, Twilight Purple และ Flowing Silver (Matte)
ใช้ระบบ Range Extender วิ่งไฟฟ้าล้วนได้ 221 กม.
Freelander 8 ใช้ระบบขับเคลื่อนแบบ Range Extender (EREV)
เครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ 1.5 ลิตร ทำหน้าที่ผลิตกระแสไฟฟ้าให้แบตเตอรี่ โดยให้กำลัง 115 กิโลวัตต์
ด้านแบตเตอรี่เป็นชุดแบตเตอรี่ขนาด 60.331 kWh ที่พัฒนาร่วมกับ CATL รองรับการขับขี่ด้วยไฟฟ้าล้วนได้ไกล 221 กิโลเมตร
ระบบไฟ 800V ชาร์จเร็วสูงสุด 350 kW
รถใช้สถาปัตยกรรมไฟฟ้าแรงดันสูง 800V
รองรับการชาร์จระดับ 6C และรับกำลังไฟสูงสุดได้ถึง 350 kW
ถือเป็นหนึ่งในระบบชาร์จที่เร็วที่สุดในตลาดรถยนต์พลังงานใหม่ของจีนในปัจจุบัน
มาพร้อม LiDAR 896 เส้น และ Huawei ADS 5
ด้านระบบช่วยขับ Freelander 8 เป็นหนึ่งในรถรุ่นแรกของโลกที่ติดตั้ง LiDAR ความละเอียด 896 เส้น
พร้อมระบบช่วยขับอัจฉริยะ Huawei Qiankun ADS 5 เป็นอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงาน
ส่วนระบบประมวลผลใช้ชิป Qualcomm Snapdragon 8397 รุ่นใหม่ล่าสุดสำหรับยานยนต์
ระบบออฟโรดพัฒนาร่วมกับ Huawei
Freelander 8 ยังถูกวางตำแหน่งให้รองรับการใช้งานแบบอเนกประสงค์และเส้นทางออฟโรด
รถใช้ระบบ i-ATS Intelligent All-Terrain System ที่พัฒนาร่วมกับ Huawei
พร้อมระบบล็อกเฟืองท้าย 3 จุด ประกอบด้วย
- เฟืองท้ายหน้าล็อกแบบกลไก
- เฟืองท้ายหลังแบบ Electronic Limited Slip Differential
- ระบบล็อกเฟืองกลางแบบเสมือน (Virtual Center Lock)
นอกจากนี้ยังติดตั้งช่วงล่างถุงลมแบบ Dual-Chamber Air Suspension เพื่อช่วยปรับระดับความสูงและเพิ่มประสิทธิภาพการซับแรงสะเทือน
Chery ยังเติบโตต่อเนื่อง
ในเดือนมิถุนายน 2026 กลุ่ม Chery มียอดขายรวม 256,612 คัน เพิ่มขึ้น 9.8% จากปีก่อน
โดยในจำนวนนี้เป็นยอดส่งออก 191,062 คัน เพิ่มขึ้นถึง 79.7% และถือเป็นสถิติส่งออกรายเดือนสูงสุดของผู้ผลิตรถยนต์จีนเป็นเดือนที่ 4 ติดต่อกัน
ส่วนยอดขายสะสมครึ่งปีแรกของปี 2026 อยู่ที่ 1,357,533 คัน เพิ่มขึ้น 7.7% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน
อ้างอิง: CarNewsChina