สวนทางไทย Mercedes-Benz สะดุดในจีน ยอดขาย CLA ไฟฟ้าไม่ถึงเป้า จ่อหยุดผลิตชั่วคราว

Mercedes-Benz กำลังเผชิญความท้าทายในการเปลี่ยนผ่านสู่ยุครถยนต์ไฟฟ้าในประเทศจีน หลังยอดขายของ CLA รุ่นไฟฟ้าล้วน (Pure Electric CLA) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ส่งผลให้เกิดความกังวลต่อการเปิดตัว GLC รุ่นไฟฟ้าล้วน ที่กำลังจะตามมาในอนาคตอันใกล้
รายงานจาก Jiemian News ระบุว่า ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2025 เป็นต้นมา Mercedes-Benz ได้ดำเนินการปรับลดพนักงานในจีนแล้ว 2 รอบ หลังบริษัทเผชิญแรงกดดันจากยอดขายที่ลดลงและผลกำไรที่หดตัว
แม้บริษัทจะพยายามปรับกลยุทธ์ให้เข้ากับตลาดจีนมากขึ้น ทั้งการพัฒนาฟีเจอร์เฉพาะสำหรับผู้บริโภคจีน การเพิ่มสัดส่วนการผลิตในประเทศ และการนำเทคโนโลยีท้องถิ่นเข้ามาใช้งาน แต่ผลลัพธ์ยังไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง
CLA ไฟฟ้า รุ่นความหวังใหม่ แต่ยอดขายไม่มา
Mercedes-Benz เปิดตัว CLA รุ่นไฟฟ้าล้วนในจีนเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2025 โดยวางตำแหน่งให้เป็นรถที่มีความล้ำหน้าที่สุดของแบรนด์ ทั้งด้านประสิทธิภาพและระบบอัจฉริยะ
รถรุ่นนี้ใช้สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ MB.OS พร้อมผสานโมเดล AI ของ Doubao จาก ByteDance และระบบช่วยขับที่พัฒนาร่วมกับบริษัทเทคโนโลยีจีนอย่าง Momenta
นอกจากนี้ Mercedes-Benz ยังใช้กลยุทธ์การตลาดที่ได้รับความนิยมในจีน เช่น การทดสอบวิ่งทางไกลบนทางหลวง และการนำรถไปจัดแสดงในงานใหญ่ระดับประเทศอย่าง China Open
ลดราคา เพิ่มอุปกรณ์ แต่ยังไม่ดึงดูดผู้ซื้อ
ในเดือนเมษายน 2026 Mercedes-Benz เปิดตัว CLA 260 L รุ่นเริ่มต้น ด้วยราคาเริ่มต้น 229,000 หยวน (ประมาณ 1.04 ล้านบาท)
รถรุ่นนี้มาพร้อมจุดขายหลายด้าน เช่น
- ระบบไฟฟ้าแรงดันสูง 800V
- ระยะฐานล้อยาวขึ้น 40 มม. สำหรับตลาดจีนโดยเฉพาะ
- แบตเตอรี่ LFP ขนาด 60 kWh
อย่างไรก็ตาม ยอดขายกลับต่ำกว่าที่คาดไว้มาก
ข้อมูลที่ Jiemian อ้างอิงระบุว่า ยอดขายรายเดือนของ CLA ไฟฟ้าระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงพฤษภาคม 2026 อยู่ที่
- กุมภาพันธ์: 21 คัน
- มีนาคม: 358 คัน
- เมษายน: 52 คัน
- พฤษภาคม: 161 คัน
รวมแล้วมียอดขายเพียงไม่กี่ร้อยคันในช่วง 4 เดือนแรกหลังเปิดตัว
อาจหยุดผลิตชั่วคราว เพื่อเปิดทางให้ GLC ไฟฟ้า
แหล่งข่าวในอุตสาหกรรมเปิดเผยกับ Jiemian ว่า Mercedes-Benz ได้มีการหารือภายในเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการ ระงับการผลิต CLA ไฟฟ้าชั่วคราว
เป้าหมายคือเพื่อลดปริมาณสต๊อกรถที่ค้างอยู่ และนำกำลังการผลิตไปเตรียมรองรับ GLC รุ่นไฟฟ้าล้วน ซึ่งเป็นหนึ่งในรถรุ่นสำคัญที่บริษัทคาดหวังว่าจะช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในตลาดรถยนต์ไฟฟ้าของจีน
แม้ Mercedes-Benz จะยังคงเดินหน้ากลยุทธ์รถยนต์ไฟฟ้าในจีนต่อไป แต่ผลตอบรับของ CLA ไฟฟ้ากำลังสะท้อนให้เห็นถึงการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นในตลาด EV จีน ซึ่งปัจจุบันมีผู้เล่นท้องถิ่นจำนวนมากที่พัฒนาทั้งเทคโนโลยีและราคาจนกลายเป็นคู่แข่งสำคัญของแบรนด์รถยนต์จากยุโรป
อ้างอิง: CarNewsChina / Jiemian News