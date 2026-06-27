Chery รับยอดขายพุ่ง ปรับแผนผลิต 9,000คัน/เดือน

Chery เตรียมการขยายโรงงานประกอบรถยนต์ในประเทศไทย จากปัจุบบันมีกำลังการผลิต 5,000 คัน/เดือน เพิ่มขึ้นเป็น 9,000 คัน/เดือน เพื่อรองรับยอดขายที่เพิ่มขึ้น
นาย จิม ลี ผู้อำนวยการบริหารแบรนด์ เชอรี ประเทศไทย (CHERY) เปิดเผยว่า บริษัทเตรียมการขยายโรงงานประกอบรถยนต์ในประเทศไทย จากปัจุบบันมีกำลังการผลิต 5,000 คัน/เดือน เพิ่มขึ้นเป็น 9,000 คัน/เดือน เพื่อรองรับยอดขายที่เพิ่มขึ้น
ปัจจุบัน โรงงานประกอบรถยนต์ของบริษัทเป็นการใช้ร่วมกันระหว่างแบรนด์ CHERY กับ OMODA&JAECOO และ Lapas จะมีการประกอบในอนาคต ซึ่งกำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นคาดว่าจะเป็นการผลิตในส่วนของรถพลังงานใหม่เช่น REEV และ PHEV เป็นต้น
“แผนการขยายโรงงานจะใช้เงินลงทุนคนละส่วนกับการลงทุนโรงงานที่เคยประกาศไปก่อนหน้านี้ ซึ่งยังไม่สามารถเปิดเผยมูลค่าการลงทุนในขณะนี้ได้” จิม ลี กล่าว
ยอดขาย 5 เดือนแรก (มกราคม - พฤษภาคม) ในปีนี่ ของบริษัทฯ ทำได้กว่า 5,500 คัน เติบโตขึ้นกว่า 956% ผลการตอบรับจาก CHERY V23 ที่ปัจจุบันมียอดขายในระดับ 1,000 คัน/เดือน มียอดจอง รวมสะสมทุกรุ่น 5 เดือนกว่า 11,000 คัน ขณะที่ การเปิดตัว CHERY Q บริษัทฯ คาดว่าจะมียอดขายอยู่ที่ระดับ 1,000 คัน/เดือน ดังนั้นจะส่งผลให้ในปี 2569 นี้บริษัทคาดว่าจะมียอดขายอยู่ที่ 15,000 - 16,000 คัน ได้
ทั้งนี้ บริษัทฯ มองเห็นศักยภาพของตลาดรถยนต์พลังงานใหม่ของไทย หลังจาก Tiggo 8 ซึ่งใช้เทคโนโลยีปลั๊กอินไฮบริดโดยมียอดส่งมอบไปแล้วกว่า 100 คัน
ส่วนแผนการขยายเครือข่ายผู้แทนจำหน่ายและศูนย์บริการในปี 2569 บริษัทฯจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นเป็น 70 แห่ง จากปัจจุบันมีอยู่ที่ราว 55 แห่ง ทั่วประเทศ รวมถึงตั้งแต่เดือนสิงหาคมเป็นต้นไป บริษัทมีแผนการเปิดให้บริการศูนย์ซ่อมตัวถังและสีมาตรฐาน (Certified Body and Paint) เพื่อรองรับการให้บริการครบวงจร พร้อมขยายคลังสินค้า (Warehouse) เพิ่มขึ้นเป็น 10,000 ตร.ม. จากปัจจุบันอยู่ที่ 5,000 ตร.ม. บนถนนบางนา-ตราด เพื่อลดระยะเวลาการรออะไหล่
ล่าสุดบริษัทได้ใช้เงินลงทุนกว่า 34 ล้านบาท สร้างศูนย์ฝึกอบรมบุคคลากรด้านเทคนิคและบริการหลังการขาย (Training Center) บนพื้นที่กว่า 1,800 ตร.ม. เพื่อยกระดับความรู้และทักษะและมาตรฐานการให้บริการให้สอดคล้องกับมาตรฐานระดับสากลของแบรนด์รองรับการเติบโตของธุรกิจในอนาคต รวมถึงบริษัทมีแผนการลงทุนสร้างศูนย์วิจัยและพัฒนา (R&D) ในประเทศไทยในอนาคตด้วย
นาย จิม ลี ผู้อำนวยการบริหารแบรนด์ เชอรี ประเทศไทย (CHERY) เปิดเผยว่า บริษัทเตรียมการขยายโรงงานประกอบรถยนต์ในประเทศไทย จากปัจุบบันมีกำลังการผลิต 5,000 คัน/เดือน เพิ่มขึ้นเป็น 9,000 คัน/เดือน เพื่อรองรับยอดขายที่เพิ่มขึ้น
ปัจจุบัน โรงงานประกอบรถยนต์ของบริษัทเป็นการใช้ร่วมกันระหว่างแบรนด์ CHERY กับ OMODA&JAECOO และ Lapas จะมีการประกอบในอนาคต ซึ่งกำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นคาดว่าจะเป็นการผลิตในส่วนของรถพลังงานใหม่เช่น REEV และ PHEV เป็นต้น
“แผนการขยายโรงงานจะใช้เงินลงทุนคนละส่วนกับการลงทุนโรงงานที่เคยประกาศไปก่อนหน้านี้ ซึ่งยังไม่สามารถเปิดเผยมูลค่าการลงทุนในขณะนี้ได้” จิม ลี กล่าว
ยอดขาย 5 เดือนแรก (มกราคม - พฤษภาคม) ในปีนี่ ของบริษัทฯ ทำได้กว่า 5,500 คัน เติบโตขึ้นกว่า 956% ผลการตอบรับจาก CHERY V23 ที่ปัจจุบันมียอดขายในระดับ 1,000 คัน/เดือน มียอดจอง รวมสะสมทุกรุ่น 5 เดือนกว่า 11,000 คัน ขณะที่ การเปิดตัว CHERY Q บริษัทฯ คาดว่าจะมียอดขายอยู่ที่ระดับ 1,000 คัน/เดือน ดังนั้นจะส่งผลให้ในปี 2569 นี้บริษัทคาดว่าจะมียอดขายอยู่ที่ 15,000 - 16,000 คัน ได้
ทั้งนี้ บริษัทฯ มองเห็นศักยภาพของตลาดรถยนต์พลังงานใหม่ของไทย หลังจาก Tiggo 8 ซึ่งใช้เทคโนโลยีปลั๊กอินไฮบริดโดยมียอดส่งมอบไปแล้วกว่า 100 คัน
ส่วนแผนการขยายเครือข่ายผู้แทนจำหน่ายและศูนย์บริการในปี 2569 บริษัทฯจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นเป็น 70 แห่ง จากปัจจุบันมีอยู่ที่ราว 55 แห่ง ทั่วประเทศ รวมถึงตั้งแต่เดือนสิงหาคมเป็นต้นไป บริษัทมีแผนการเปิดให้บริการศูนย์ซ่อมตัวถังและสีมาตรฐาน (Certified Body and Paint) เพื่อรองรับการให้บริการครบวงจร พร้อมขยายคลังสินค้า (Warehouse) เพิ่มขึ้นเป็น 10,000 ตร.ม. จากปัจจุบันอยู่ที่ 5,000 ตร.ม. บนถนนบางนา-ตราด เพื่อลดระยะเวลาการรออะไหล่
ล่าสุดบริษัทได้ใช้เงินลงทุนกว่า 34 ล้านบาท สร้างศูนย์ฝึกอบรมบุคคลากรด้านเทคนิคและบริการหลังการขาย (Training Center) บนพื้นที่กว่า 1,800 ตร.ม. เพื่อยกระดับความรู้และทักษะและมาตรฐานการให้บริการให้สอดคล้องกับมาตรฐานระดับสากลของแบรนด์รองรับการเติบโตของธุรกิจในอนาคต รวมถึงบริษัทมีแผนการลงทุนสร้างศูนย์วิจัยและพัฒนา (R&D) ในประเทศไทยในอนาคตด้วย