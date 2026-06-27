Honda เปิดตัว City Minorchage ปรับไลน์อัพ เพิ่มฟังก์ชัน เริ่ม 569,000-769,000 บาท

ฮอนด้า ออโตโมบิล เปิดตัว City Minorchage พร้อมปรับไลน์อัพการขายใหม่เหลือ 4 รุ่นย่อย เพิ่มรุ่นเริ่มต้นตัวไฮบริดใหม่ เพิ่มฟังก์ชันเสริมความปลอดภัยมาครับ เริ่ม 569,000-769,000 บาท ลดลงจากโฉมก่อนหน้า 30,000-50,000 บาท
นายโคจิ อิวานามิ ประธานกรรมการบริหารและซีอีโอ บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า บริษัทฯ ได้เปิดตัวรถยนต์รุ่น City โฉม Minorchage โดยได้เพิ่มรุ่นเริ่มต้นไฮบริดใหม่ พร้อมใช้กลยุทธ์ Music Marketing พร้อมด้วยพรีเซนเตอร์ ‘มิลลิ’ มาร่วมถ่ายทอดพลังและตัวตนของคนรุ่นใหม่ ที่เชื่อมโยงกับกลุ่มลูกค้า Gen Z
ปรับไลน์อัพใหม่ ราคาถูกกว่าก่อนหน้า 30,000-50,000 บาท/รุ่น
ราคา รุ่น Hatchback
TURBO S CVT ราคา 579,000 บาท
e:HEV V (รุ่นย่อยใหม่) ราคา 629,000 บาท
e:HEV SV ราคา 699,000 บาท
e:HEV RS ราคา 749,000 บาท
สำหรับราคาตัวถัง Sedan จะถูกกว่า Hatchback รุ่นละ 10,000 บาท ทุกรุ่น
TURBO S CVT ราคา 569,000 บาท
e:HEV V (รุ่นย่อยใหม่) ราคา 619,000 บาท
e:HEV SV ราคา 689,000 บาท
e:HEV RS ราคา 739,000 บาท
ราคาดังกล่าวนี้เป็นราคาพิเศษ เฉพาะช่วงแนะนำตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 กันยายน นี้
สำหรับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงใน City Minorchange 2026
ปรับ ไฟหน้า Projector Lens ดีไซน์ใหม่
ปรับ กระจังหน้า กันชนหน้า และกันชนท้าย ดีไซน์ใหม่ เฉพาะรุ่นซีดาน
ปรับ มือจับเปิดประตูเป็นสีดำ
ปรับ ไฟท้าย โคมใสสีรมดำ Clear Lens
ปรับ โลโก้ H Mark ดีไซน์ใหม่ แบบ Monochrome
เปลี่ยน ล้ออัลลอย ดีไซน์ใหม่ สีทูโทน ขนาด 16 นิ้ว
เปลี่ยน จอกลางระบบสัมผัส ดีไซน์ใหม่ แบบ Floating Screen ขนาด 10 นิ้ว (ในรุ่ SV และ RS)
เปลี่ยน วัสดุลาย 3 มิติบริเวณคอนโซล สีดำและเทา
เพิ่ม กระจกมองหลัง แบบปรับลดแสงอัตโนมัติ
เพิ่ม Light Bar Connecting Light แบบ LED ลากยาวเชื่อมต่อกันระหว่างไฟหน้า ซ้ายไปขวา
เพิ่ม คิ้วฝากระโปรงท้ายสีดำ
เพิ่ม ไฟสร้างบรรยากาศในห้องโดยสาร Ambient Light
เพิ่ม ที่ชาร์จโทรศัพท์แบบไร้สาย Wireless Charger
เพิ่ม ระบบกล้องรอบคัน 360 องศา
เพิ่มทางเลือกใหม่! รุ่นย่อย e:HEV V รุ่นเริ่มต้นไฮบริดใหม่
ระบบ Honda SENSING ติดตั้งเป็นมาตรฐานในทุกรุ่นย่อย
- ระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ Auto High-Beam
- ระบบเตือน และ ช่วยควบคุมเมื่อรถออกนอกช่องทางเดินรถ RDM with LDM
- ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในช่องทางเดินรถ LKAS
- ระบบเตือนการชนรถ และ คนเดินถนน พร้อมระบบช่วยเบรก CMBS
- ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน พร้อมปรับความเร็วตามคันหน้า Adaptive Cruise Control ACC พร้อมฟังก์ชั่นตามรถคันหน้าที่ความเร็วต่ำ Low-Speed Follow (LSF)
- ระบบเตือนเมื่อรถคันหน้าเคลื่อนที่ Lead Car Departure (LCDN)
- ระบบกล้องมองภาพด้านข้าง LaneWatch
ระบบเครื่องเสียงหน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว แบบ Advanced Touch รองรับ Apple CarPlay และ Android AutoTM แบบไร้สาย
มาตรวัดพร้อมหน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่แบบ TFT ขนาด 7 นิ้ว
ระบบล็อกรถอัตโนมัติเมื่อกุญแจรีโมทอยู่ห่างจากตัวรถ (Walk Away Auto Lock)
ระบบเบรกมือไฟฟ้า (Electric Parking Brake)
ระบบ Auto Brake Hold
ขุมพลังเหมือนเดิม
1.0 TURBO
เครื่องยนต์เบนซิน 3 สูบ DOHC 12 วาล์ว ทั้งแบบ VTEC และ Dual VTC พ่วงเทอร์โบ กำลังอัด 10.0 : 1 พละกำลังสูง 122 แรงม้า ที่ 5,500 รอบต่อนาที
แรงบิดสูงสุด 173 นิวตันเมตร ที่ 2,000 - 4,500 รอบต่อนาที จับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ CVT ขับเคลื่อนล้อหน้า รองรับน้ำมัน E20 ปล่อย CO2 99 g./km.
เบนซิน 1.5 ลิตร e:HEV
เครื่องยนต์รหัส LEB-MMD เบนซิน 4 สูบ Atkinson Cycle ขนาด 1.5 ลิตร พละกำลังสูงสุด 98 แรงม้า ที่ 5,600 - 6,400 รอบต่อนาที แรงบิดสูงสุด 127 นิวตันเมตร ที่ 4,500 - 5,000 รอบต่อนาที รองรับน้ำมันสูงสุด E20 แบตเตอรี่ Lithium-ion
ทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้า 2 ตัว พละกำลังสูงสุด 109 แรงม้า ที่ 3,500 - 8,000 รอบต่อนาที แรงบิดสูงสุด 253 นิวตันเมตร ที่ 0-3,000 รอบต่อนาที ส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ e-CVT
การรับประกัน
- รับประกันคุณภาพตัวรถ Warranty นาน 3 ปี หรือ 100,000 km.
- รับประกันระบบไฮบริด นาน 5 ปี ไม่จำกัดระยะทาง
- รับประกันแบตไฮบริด นาน 10 ปี ไม่จำกัดระยะทาง
- ฟรี ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 นาน 1 ปี
- ดอกเบี้ยพิเศษ เริ่มต้น 1.69%
ใหม่! สีแดง Blazing Red Pearl (เฉพาะรุ่นย่อย e:HEV RS)
ใหม่! สีเทา Urban Gray Pearl (เฉพาะรุ่นย่อย e:HEV RS)
พิเศษ! เฉพาะ Honda City ใหม่ แฮทช์แบ็ก รุ่นย่อย e:HEV RS ใหม่! สีเทา Urban Gray Pearl มาพร้อมหลังคาสีดำ (ทูโทน)
นายโคจิ อิวานามิ ประธานกรรมการบริหารและซีอีโอ บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า บริษัทฯ ได้เปิดตัวรถยนต์รุ่น City โฉม Minorchage โดยได้เพิ่มรุ่นเริ่มต้นไฮบริดใหม่ พร้อมใช้กลยุทธ์ Music Marketing พร้อมด้วยพรีเซนเตอร์ ‘มิลลิ’ มาร่วมถ่ายทอดพลังและตัวตนของคนรุ่นใหม่ ที่เชื่อมโยงกับกลุ่มลูกค้า Gen Z
ปรับไลน์อัพใหม่ ราคาถูกกว่าก่อนหน้า 30,000-50,000 บาท/รุ่น
ราคา รุ่น Hatchback
TURBO S CVT ราคา 579,000 บาท
e:HEV V (รุ่นย่อยใหม่) ราคา 629,000 บาท
e:HEV SV ราคา 699,000 บาท
e:HEV RS ราคา 749,000 บาท
สำหรับราคาตัวถัง Sedan จะถูกกว่า Hatchback รุ่นละ 10,000 บาท ทุกรุ่น
TURBO S CVT ราคา 569,000 บาท
e:HEV V (รุ่นย่อยใหม่) ราคา 619,000 บาท
e:HEV SV ราคา 689,000 บาท
e:HEV RS ราคา 739,000 บาท
ราคาดังกล่าวนี้เป็นราคาพิเศษ เฉพาะช่วงแนะนำตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 กันยายน นี้
สำหรับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงใน City Minorchange 2026
ปรับ ไฟหน้า Projector Lens ดีไซน์ใหม่
ปรับ กระจังหน้า กันชนหน้า และกันชนท้าย ดีไซน์ใหม่ เฉพาะรุ่นซีดาน
ปรับ มือจับเปิดประตูเป็นสีดำ
ปรับ ไฟท้าย โคมใสสีรมดำ Clear Lens
ปรับ โลโก้ H Mark ดีไซน์ใหม่ แบบ Monochrome
เปลี่ยน ล้ออัลลอย ดีไซน์ใหม่ สีทูโทน ขนาด 16 นิ้ว
เปลี่ยน จอกลางระบบสัมผัส ดีไซน์ใหม่ แบบ Floating Screen ขนาด 10 นิ้ว (ในรุ่ SV และ RS)
เปลี่ยน วัสดุลาย 3 มิติบริเวณคอนโซล สีดำและเทา
เพิ่ม กระจกมองหลัง แบบปรับลดแสงอัตโนมัติ
เพิ่ม Light Bar Connecting Light แบบ LED ลากยาวเชื่อมต่อกันระหว่างไฟหน้า ซ้ายไปขวา
เพิ่ม คิ้วฝากระโปรงท้ายสีดำ
เพิ่ม ไฟสร้างบรรยากาศในห้องโดยสาร Ambient Light
เพิ่ม ที่ชาร์จโทรศัพท์แบบไร้สาย Wireless Charger
เพิ่ม ระบบกล้องรอบคัน 360 องศา
เพิ่มทางเลือกใหม่! รุ่นย่อย e:HEV V รุ่นเริ่มต้นไฮบริดใหม่
ระบบ Honda SENSING ติดตั้งเป็นมาตรฐานในทุกรุ่นย่อย
- ระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ Auto High-Beam
- ระบบเตือน และ ช่วยควบคุมเมื่อรถออกนอกช่องทางเดินรถ RDM with LDM
- ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในช่องทางเดินรถ LKAS
- ระบบเตือนการชนรถ และ คนเดินถนน พร้อมระบบช่วยเบรก CMBS
- ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน พร้อมปรับความเร็วตามคันหน้า Adaptive Cruise Control ACC พร้อมฟังก์ชั่นตามรถคันหน้าที่ความเร็วต่ำ Low-Speed Follow (LSF)
- ระบบเตือนเมื่อรถคันหน้าเคลื่อนที่ Lead Car Departure (LCDN)
- ระบบกล้องมองภาพด้านข้าง LaneWatch
ระบบเครื่องเสียงหน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว แบบ Advanced Touch รองรับ Apple CarPlay และ Android AutoTM แบบไร้สาย
มาตรวัดพร้อมหน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่แบบ TFT ขนาด 7 นิ้ว
ระบบล็อกรถอัตโนมัติเมื่อกุญแจรีโมทอยู่ห่างจากตัวรถ (Walk Away Auto Lock)
ระบบเบรกมือไฟฟ้า (Electric Parking Brake)
ระบบ Auto Brake Hold
ขุมพลังเหมือนเดิม
1.0 TURBO
เครื่องยนต์เบนซิน 3 สูบ DOHC 12 วาล์ว ทั้งแบบ VTEC และ Dual VTC พ่วงเทอร์โบ กำลังอัด 10.0 : 1 พละกำลังสูง 122 แรงม้า ที่ 5,500 รอบต่อนาที
แรงบิดสูงสุด 173 นิวตันเมตร ที่ 2,000 - 4,500 รอบต่อนาที จับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ CVT ขับเคลื่อนล้อหน้า รองรับน้ำมัน E20 ปล่อย CO2 99 g./km.
เบนซิน 1.5 ลิตร e:HEV
เครื่องยนต์รหัส LEB-MMD เบนซิน 4 สูบ Atkinson Cycle ขนาด 1.5 ลิตร พละกำลังสูงสุด 98 แรงม้า ที่ 5,600 - 6,400 รอบต่อนาที แรงบิดสูงสุด 127 นิวตันเมตร ที่ 4,500 - 5,000 รอบต่อนาที รองรับน้ำมันสูงสุด E20 แบตเตอรี่ Lithium-ion
ทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้า 2 ตัว พละกำลังสูงสุด 109 แรงม้า ที่ 3,500 - 8,000 รอบต่อนาที แรงบิดสูงสุด 253 นิวตันเมตร ที่ 0-3,000 รอบต่อนาที ส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ e-CVT
การรับประกัน
- รับประกันคุณภาพตัวรถ Warranty นาน 3 ปี หรือ 100,000 km.
- รับประกันระบบไฮบริด นาน 5 ปี ไม่จำกัดระยะทาง
- รับประกันแบตไฮบริด นาน 10 ปี ไม่จำกัดระยะทาง
- ฟรี ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 นาน 1 ปี
- ดอกเบี้ยพิเศษ เริ่มต้น 1.69%
ใหม่! สีแดง Blazing Red Pearl (เฉพาะรุ่นย่อย e:HEV RS)
ใหม่! สีเทา Urban Gray Pearl (เฉพาะรุ่นย่อย e:HEV RS)
พิเศษ! เฉพาะ Honda City ใหม่ แฮทช์แบ็ก รุ่นย่อย e:HEV RS ใหม่! สีเทา Urban Gray Pearl มาพร้อมหลังคาสีดำ (ทูโทน)