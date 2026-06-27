พีทีที สเตชั่น เปิดตัว “Super PowerX 99” ออกเทนสูงสุดในไทย

พีทีที สเตชั่น (PTT Station)เปิดตัว “Super PowerX 99” น้ำมันแก๊สโซฮอล์เกรดพรีเมียมสูตรใหม่ล่าสุด ค่าออกเทนมากกว่า 99 สูงสุดในประเทศไทย
ชู 4 คุณสมบัติเด่น ที่สุดของการตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การขับขี่ที่ต้องการความสนุก สมูท และความมั่นใจในทุกการเร่งแซง
“ที่สุด” ของออกเทน มากกว่า 99 พลังที่มากกว่าตัวเลข: รีดพลังม้าออกมาได้เต็มพิกัด เหมาะสำหรับรถยุโรป รถสปอร์ต และรถยนต์ทั่วไปที่ต้องการการตอบสนองของอัตราเร่งที่ฉับไว แถมยังช่วยลดอาการเครื่องยนต์น็อค (Knocking) ขับขี่ได้มั่นใจยิ่งขึ้น
“ที่สุด” ของความแรง เร่ง แซงได้ดั่งใจ: ด้วยนวัตกรรม PowerX Booster และสารลดแรงเสียดทานสูตรเฉพาะ New Friction Modifier ช่วยให้เครื่องยนต์สมูทและเร่งความเร็วได้เต็มกำลัง ตอบโจทย์คนรักรถที่ต้องการอัตราเร่งแรงตอบสนองฉับไว
“ที่สุด” ของการทำความสะอาด 100%: ด้วยสารเติมแต่งพรีเมียมถึง 4 เท่า นำเข้าจากเยอรมนี ทำความสะอาดหัวฉีดและชิ้นส่วนสำคัญของเครื่องยนต์ 100% ให้กลับมาเหมือนใหม่อีกครั้ง หมดปัญหาเขม่าอุดตัน ให้การจ่ายน้ำมันเป็นละอองฝอยละเอียด เผาไหม้ได้บริสุทธิ์ที่สุด
“ที่สุด” ของมาตรฐาน รองรับเครื่องยนต์ Euro 6: รองรับเทคโนโลยียานยนต์รุ่นใหม่ล่าสุด เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เพราะพัฒนาสูตรและปรับปรุงคุณภาพสารเติมแต่ง ให้สอดคล้องกับมาตรฐานเครื่องยนต์ Euro 6 รองรับเทคโนโลยียานยนต์ใหม่ล่าสุด ที่ตอบโจทย์ทั้งสมรรถนะและความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม
น้ำมันสูตรนี้ยังได้รับการการันตีระดับโลกจากการที่ Mercedes-Benz Thailand เลือกให้เป็น Official Partner และได้พาสื่อมวลชนรวมถึงเหล่านักขับไปลงสนามจริงในงาน Exclusive Test Drive "The Ultimate Power Experience" ร่วมกับรถยนต์สมรรถนะสูงอย่าง Mercedes-AMG เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2569 ณ พีระ อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต พัทยา เพื่อพิสูจน์ว่าความแรงระดับออกเทน มากกว่า 99 นั้นขับสนุกและเสถียรแค่ไหน ทั้งช่วงทางตรงความเร็วสูงและการเข้าโค้งต่อเนื่องภายใต้สภาวะการทดสอบสมรรถนะ
ชู 4 คุณสมบัติเด่น ที่สุดของการตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การขับขี่ที่ต้องการความสนุก สมูท และความมั่นใจในทุกการเร่งแซง
“ที่สุด” ของออกเทน มากกว่า 99 พลังที่มากกว่าตัวเลข: รีดพลังม้าออกมาได้เต็มพิกัด เหมาะสำหรับรถยุโรป รถสปอร์ต และรถยนต์ทั่วไปที่ต้องการการตอบสนองของอัตราเร่งที่ฉับไว แถมยังช่วยลดอาการเครื่องยนต์น็อค (Knocking) ขับขี่ได้มั่นใจยิ่งขึ้น
“ที่สุด” ของความแรง เร่ง แซงได้ดั่งใจ: ด้วยนวัตกรรม PowerX Booster และสารลดแรงเสียดทานสูตรเฉพาะ New Friction Modifier ช่วยให้เครื่องยนต์สมูทและเร่งความเร็วได้เต็มกำลัง ตอบโจทย์คนรักรถที่ต้องการอัตราเร่งแรงตอบสนองฉับไว
“ที่สุด” ของการทำความสะอาด 100%: ด้วยสารเติมแต่งพรีเมียมถึง 4 เท่า นำเข้าจากเยอรมนี ทำความสะอาดหัวฉีดและชิ้นส่วนสำคัญของเครื่องยนต์ 100% ให้กลับมาเหมือนใหม่อีกครั้ง หมดปัญหาเขม่าอุดตัน ให้การจ่ายน้ำมันเป็นละอองฝอยละเอียด เผาไหม้ได้บริสุทธิ์ที่สุด
“ที่สุด” ของมาตรฐาน รองรับเครื่องยนต์ Euro 6: รองรับเทคโนโลยียานยนต์รุ่นใหม่ล่าสุด เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เพราะพัฒนาสูตรและปรับปรุงคุณภาพสารเติมแต่ง ให้สอดคล้องกับมาตรฐานเครื่องยนต์ Euro 6 รองรับเทคโนโลยียานยนต์ใหม่ล่าสุด ที่ตอบโจทย์ทั้งสมรรถนะและความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม
น้ำมันสูตรนี้ยังได้รับการการันตีระดับโลกจากการที่ Mercedes-Benz Thailand เลือกให้เป็น Official Partner และได้พาสื่อมวลชนรวมถึงเหล่านักขับไปลงสนามจริงในงาน Exclusive Test Drive "The Ultimate Power Experience" ร่วมกับรถยนต์สมรรถนะสูงอย่าง Mercedes-AMG เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2569 ณ พีระ อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต พัทยา เพื่อพิสูจน์ว่าความแรงระดับออกเทน มากกว่า 99 นั้นขับสนุกและเสถียรแค่ไหน ทั้งช่วงทางตรงความเร็วสูงและการเข้าโค้งต่อเนื่องภายใต้สภาวะการทดสอบสมรรถนะ