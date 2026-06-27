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พีทีที สเตชั่น เปิดตัว “Super PowerX 99” ออกเทนสูงสุดในไทย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

พีทีที สเตชั่น (PTT Station)เปิดตัว “Super PowerX 99” น้ำมันแก๊สโซฮอล์เกรดพรีเมียมสูตรใหม่ล่าสุด ค่าออกเทนมากกว่า 99 สูงสุดในประเทศไทย

ชู 4 คุณสมบัติเด่น ที่สุดของการตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การขับขี่ที่ต้องการความสนุก สมูท และความมั่นใจในทุกการเร่งแซง


“ที่สุด” ของออกเทน มากกว่า 99 พลังที่มากกว่าตัวเลข: รีดพลังม้าออกมาได้เต็มพิกัด เหมาะสำหรับรถยุโรป รถสปอร์ต และรถยนต์ทั่วไปที่ต้องการการตอบสนองของอัตราเร่งที่ฉับไว แถมยังช่วยลดอาการเครื่องยนต์น็อค (Knocking) ขับขี่ได้มั่นใจยิ่งขึ้น

“ที่สุด” ของความแรง เร่ง แซงได้ดั่งใจ: ด้วยนวัตกรรม PowerX Booster และสารลดแรงเสียดทานสูตรเฉพาะ New Friction Modifier ช่วยให้เครื่องยนต์สมูทและเร่งความเร็วได้เต็มกำลัง ตอบโจทย์คนรักรถที่ต้องการอัตราเร่งแรงตอบสนองฉับไว

“ที่สุด” ของการทำความสะอาด 100%: ด้วยสารเติมแต่งพรีเมียมถึง 4 เท่า นำเข้าจากเยอรมนี ทำความสะอาดหัวฉีดและชิ้นส่วนสำคัญของเครื่องยนต์ 100% ให้กลับมาเหมือนใหม่อีกครั้ง หมดปัญหาเขม่าอุดตัน ให้การจ่ายน้ำมันเป็นละอองฝอยละเอียด เผาไหม้ได้บริสุทธิ์ที่สุด

“ที่สุด” ของมาตรฐาน รองรับเครื่องยนต์ Euro 6: รองรับเทคโนโลยียานยนต์รุ่นใหม่ล่าสุด เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เพราะพัฒนาสูตรและปรับปรุงคุณภาพสารเติมแต่ง ให้สอดคล้องกับมาตรฐานเครื่องยนต์ Euro 6 รองรับเทคโนโลยียานยนต์ใหม่ล่าสุด ที่ตอบโจทย์ทั้งสมรรถนะและความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม


น้ำมันสูตรนี้ยังได้รับการการันตีระดับโลกจากการที่ Mercedes-Benz Thailand เลือกให้เป็น Official Partner และได้พาสื่อมวลชนรวมถึงเหล่านักขับไปลงสนามจริงในงาน Exclusive Test Drive "The Ultimate Power Experience" ร่วมกับรถยนต์สมรรถนะสูงอย่าง Mercedes-AMG เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2569 ณ พีระ อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต พัทยา เพื่อพิสูจน์ว่าความแรงระดับออกเทน มากกว่า 99 นั้นขับสนุกและเสถียรแค่ไหน ทั้งช่วงทางตรงความเร็วสูงและการเข้าโค้งต่อเนื่องภายใต้สภาวะการทดสอบสมรรถนะ







พีทีที สเตชั่น เปิดตัว “Super PowerX 99” ออกเทนสูงสุดในไทย
พีทีที สเตชั่น เปิดตัว “Super PowerX 99” ออกเทนสูงสุดในไทย
พีทีที สเตชั่น เปิดตัว “Super PowerX 99” ออกเทนสูงสุดในไทย
พีทีที สเตชั่น เปิดตัว “Super PowerX 99” ออกเทนสูงสุดในไทย
พีทีที สเตชั่น เปิดตัว “Super PowerX 99” ออกเทนสูงสุดในไทย