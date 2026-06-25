Chery Q เปิดราคาเริ่ม 449,900-519,900 บาท เจาะตลาดวัยรุ่น

เชอรี ประเทศไทย ปลุกตลาดรถกลางปี เปิดราคา “Chery Q” แฮตช์แบ็กไฟฟ้า 100% ราคาเริ่มต้นเพียง 449,900 บาท ชูจุดขาย “คิวท์เกินคาด ครบเกินคลาส” พร้อมท้าชนตลาด City EV เมืองไทย
CHERY Q มีราคาจำหน่ายดังนี้
Qlick 469,900 บาท ราคาพิเศษช่วงแนะนำ 449,900 บาท
Qool 499,900 บาท ราคาพิเศษช่วงแนะนำ 479.900 บาท
Quint 539,900 บาท ราคาพิเศษช่วงแนะนำ 519,900 บาท
จิม ลี ผู้อำนวยการบริหารแบรนด์ เชอรี ประเทศไทย กล่าวว่า “ตลอดระยะเวลาเกือบ 1 ปีของการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย CHERY ได้รับการตอบรับอย่างดียิ่งจากผู้บริโภคชาวไทย นับตั้งแต่การเปิดตัว Chery V23 และ Chery TIGGO 8 CSH ซึ่งสะท้อนผ่านยอดขายที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง จนมียอดจำหน่ายสะสมมากกว่า 5,500 คัน ณ เดือนมิถุนายน 2569 และมียอดจองรวมในช่วงครึ่งปีแรกมากกว่า 11,000 คัน ความสำเร็จของรถยนต์ทั้งสองรุ่นสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ CHERY ในการนำเสนอยานยนต์พลังงานใหม่ที่ครอบคลุมทั้ง BEV และ PHEV เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคชาวไทยอย่างรอบด้าน พร้อมทั้งแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นที่ผู้บริโภคมีต่อแบรนด์ เทคโนโลยี คุณภาพผลิตภัณฑ์ และบริการหลังการขายของ CHERY อย่างชัดเจน”
“เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ประเทศไทยได้รับเลือกให้เป็นประเทศแรกนอกประเทศจีนในการเปิดตัว ‘Chery Q’ รถไฟฟ้ารุ่นล่าสุดของเรา ซึ่งโดดเด่นด้วยความคุ้มค่า เทคโนโลยีที่ทันสมัย และฟังก์ชันการใช้งานที่ครบครัน เราเชื่อมั่นว่ารถรุ่นนี้จะสามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคชาวไทยได้เป็นอย่างดี พร้อมด้วยข้อเสนอพิเศษที่เตรียมไว้สำหรับลูกค้าในช่วงเปิดตัว” จิม ลี กล่าวเสริม
Chery Q นิยามใหม่ “คิวท์เกินคาด ครบเกินคลาส” City EV สำหรับคนรุ่นใหม่
Chery Q ถ่ายทอดแนวคิดของรถไฟฟ้าสำหรับการใช้งานในเมืองยุคใหม่ ภายใต้สโลแกน “So Qute, So You คิวท์เกินคาด ครบเกินคลาส” ด้วยการผสานดีไซน์โดดเด่น เทคโนโลยีอัจฉริยะ และฟังก์ชันการใช้งานที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่เข้าด้วยกันอย่างลงตัว
ด้านสมรรถนะ Chery Q มาพร้อมระบบขับเคลื่อนล้อหลัง (Rear-Wheel Drive) ที่มอบความคล่องตัวและความสนุกในการขับขี่ ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ากำลังสูงสุด 122 แรงม้า จับคู่กับแบตเตอรี่ความจุ 41.278 กิโลวัตต์ชั่วโมง สามารถวิ่งได้ไกลสูงสุด 400 กิโลเมตรต่อการชาร์จเต็มหนึ่งครั้ง ตามมาตรฐาน NEDC
Q Iconic: ดีไซน์โดดเด่น สะท้อนเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร
จุดเด่นแรกของ Chery Q คือแนวคิดการออกแบบ Square-Circle Design ที่สร้างสมดุลระหว่างเส้นสายทรงสี่เหลี่ยมและความโค้งมนได้อย่างลงตัว ผสานความน่ารัก ความทันสมัย และความสปอร์ตไว้ในคันเดียว จนได้รับการยอมรับในระดับสากลด้วยรางวัล 2026 German Red Dot Product Design Award สาขา Product Design
รายละเอียดการออกแบบที่สะท้อนเอกลักษณ์เฉพาะตัว ได้แก่ ไฟหน้าและไฟท้าย LED ลายเซ็นรูปตัว Q กระจกมองข้างสีทูโทน มือจับประตูแบบกึ่งซ่อน (Semi-hidden Door Handle) ล้ออัลลอยขนาด 17 นิ้ว ดีไซน์ทูโทน และเสาหลังคา C-Pillar แบบ Floating ที่เชื่อมต่อกับแนวกระจกด้านข้างอย่างกลมกลืน
Q Space: พื้นที่กว้างขวางเกินตัว
Chery Q ได้รับการออกแบบให้มีห้องโดยสารที่กว้างขวาง โปร่งสบาย รองรับทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสารได้อย่างสะดวกสบาย ภายในมาพร้อม Smart Centre Console ที่ช่วยเพิ่มพื้นที่จัดเก็บสัมภาระและสิ่งของจำเป็น พร้อม 50W Wireless Charger สำหรับชาร์จสมาร์ทโฟนแบบไร้สายได้อย่างรวดเร็ว โดยบริเวณแท่นชาร์จได้รับการออกแบบตามแนวคิด Flexible Space ที่สามารถปรับเปลี่ยนการใช้งานได้ตามต้องการ
นอกจากนี้ ยังมีช่องเก็บของใต้เบาะนั่งด้านหลังเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการจัดเก็บสัมภาระ และเมื่อพับเบาะหลังลง สามารถขยายพื้นที่เก็บสัมภาระได้สูงสุดถึง 1,450 ลิตร รองรับทั้งการเดินทาง การช้อปปิ้ง และกิจกรรมไลฟ์สไตล์ต่าง ๆ ได้อย่างครบครัน
Q Smart: เทคโนโลยีอัจฉริยะเพื่อการขับขี่ที่มั่นใจ
Chery Q มาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยยกระดับประสบการณ์การใช้งานในเมือง ไม่ว่าจะเป็น Automatic Parking Assist (APA) ระบบช่วยจอดอัตโนมัติที่ช่วยให้การจอดรถในพื้นที่จำกัดเป็นเรื่องง่ายยิ่งขึ้น รวมถึงระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่อัจฉริยะ (ADAS) มากถึง 21 ฟังก์ชัน เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและความมั่นใจในทุกเส้นทาง
นอกจากนี้ ยังรองรับการเชื่อมต่อผ่าน CarLinko Remote Application ที่ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบสถานะรถ ควบคุมฟังก์ชันต่าง ๆ จากระยะไกล และติดตามข้อมูลการใช้งานรถแบบ Real-Time ผ่านสมาร์ทโฟนได้อย่างสะดวก
ภายในห้องโดยสารยังอัดแน่นด้วยอุปกรณ์อำนวยความสะดวก อาทิ ระบบชาร์จโทรศัพท์ไร้สาย ระบบปรับอากาศดิจิทัล เบาะนั่งคนขับปรับไฟฟ้า กระจกมองข้างพับไฟฟ้า ระบบล็อก–ปลดล็อกอัจฉริยะ และพวงมาลัยปรับได้ 4 ทิศทาง เพื่อความสะดวกสบายสูงสุดในการใช้งานประจำวัน
Chery Q ถูกออกแบบให้ใช้งานได้อย่างสะดวกในทุกสถานการณ์ ด้วย Electric Tailgate ประตูท้ายไฟฟ้า และ Electric Frunk พื้นที่เก็บสัมภาระด้านหน้าพร้อมระบบเปิด–ปิดไฟฟ้า
แบตเตอรี่ LFP ความจุ 41.278 กิโลวัตต์ชั่วโมง ได้รับการออกแบบให้มีความปลอดภัยและความทนทานสูง พร้อมรองรับการชาร์จเร็วแบบ DC จาก 30% ถึง 80% ภายในเวลาประมาณ 16.5 นาที ช่วยเพิ่มความคล่องตัวในการเดินทาง
นอกจากนี้ ยังรองรับฟังก์ชัน Vehicle-to-Load (V2L) กำลังไฟสูงสุด 6.6 กิโลวัตต์ สามารถจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าภายนอกได้อย่างสะดวก รองรับกิจกรรมและไลฟ์สไตล์ที่หลากหลาย
Q Play: เติมความสนุกในทุกการเดินทาง
Chery Q มาพร้อมหน้าจอสัมผัสกลางขนาดใหญ่ถึง 15.6 นิ้ว และหน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่ขนาด 8.88 นิ้ว ช่วยให้ผู้ขับขี่เข้าถึงข้อมูลและฟังก์ชันต่าง ๆ ได้อย่างสะดวก รองรับการเชื่อมต่อแบบไร้สายผ่าน Wireless Apple CarPlay และ Android Auto
นอกจากนี้ ยังมีฟังก์ชันที่ช่วยเพิ่มความสนุกและความเป็นส่วนตัวในการใช้งาน ไม่ว่าจะเป็น Quick Gestures, Personalized Wallpaper โดยสามารถเลือกคาแรกเตอร์เพื่อนร่วมทางได้มากถึง 8 แบบ และโหมดการแสดงผลที่สามารถปรับแต่งได้ตามสไตล์ผู้ใช้งาน รวมถึงรองรับการติดตั้งกล้องบันทึกภาพผ่านพอร์ต USB สำหรับ DVR เพื่อเพิ่มความสะดวกในการใช้งานประจำวัน
Q Talk: สื่อสารได้อย่างมีสไตล์
Chery Q มาพร้อม Q Talk ระบบการสื่อสารภายนอกด้วยเสียง ที่ออกแบบชุดข้อความสำเร็จรูปไว้ 5 รูปแบบ เพื่อเพิ่มสีสันและสร้างประสบการณ์ใหม่ในการใช้งานรถไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน
อีกหนึ่งฟีเจอร์ที่โดดเด่นคือระบบสื่อสารภายนอกผ่านไมโครโฟนที่ช่วยให้ผู้ขับขี่สามารถส่งเสียงพูดออกไปนอกตัวรถได้โดยตรงนานสูงสุด 59 วินาที พร้อมเลือกปรับโทนเสียงได้ 3 รูปแบบ ได้แก่ เสียงปกติ เสียงทุ้มขนาดใหญ่ และเสียงสไตล์การ์ตูน เพื่อเพิ่มความสนุกและสร้างเอกลักษณ์ในการใช้งาน
ปิดท้ายด้วยระบบการสื่อสารภายนอกด้วยเสียงแวดล้อมที่ช่วยสร้างบรรยากาศและประสบการณ์ที่แตกต่างในแต่ละโอกาส เพิ่มมิติใหม่ให้กับการใช้งานรถไฟฟ้า และสะท้อนบุคลิกของผู้ใช้งานได้อย่างสร้างสรรค์
ด้วยการผสานดีไซน์อันโดดเด่น เทคโนโลยีอัจฉริยะ และฟังก์ชันที่ตอบโจทย์การใช้งานจริง Chery Q จึงพร้อมก้าวขึ้นมาเป็น City EV รุ่นใหม่ที่มอบประสบการณ์การขับขี่ที่ “คิวท์เกินคาด ครบเกินคลาส” อย่างแท้จริง
สำหรับประเทศไทย Chery Q มีให้เลือกทั้งหมด 3 รุ่น ได้แก่ Qlick, Qool และ Quint พร้อมตัวเลือกสีภายนอก 4 สี ได้แก่ Creamy Beige (ครีมมี่เบจ), Sporty White (สปอร์ตี้ไวท์), Magic Purple (แมจิกเพอเพิล) และ Rose Peach (โรเซ่พีช) มาพร้อมสีภายในสี Cool Black (สีดำ) รวมถึงสีภายในพิเศษ Minty Mix (เขียวตัดดำ) สำหรับรุ่น Quint ที่ช่วยสะท้อนความโดดเด่นและความเป็นตัวตนของผู้ใช้งานได้อย่างลงตัว
CHERY Q มีราคาจำหน่ายดังนี้
Qlick 469,900 บาท ราคาพิเศษช่วงแนะนำ 449,900 บาท
Qool 499,900 บาท ราคาพิเศษช่วงแนะนำ 479.900 บาท
Quint 539,900 บาท ราคาพิเศษช่วงแนะนำ 519,900 บาท
CHERY ปูทางสู่การเติบโตอย่างแข็งแกร่งในประเทศไทย
ประเทศไทยนับเป็นหนึ่งในตลาดยุทธศาสตร์สำคัญของ CHERY ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บริษัทฯ จึงเดินหน้าลงทุนอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการวางรากฐานธุรกิจในระยะยาว เพื่อรองรับการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต โดยความสำเร็จในช่วงครึ่งปีแรกที่ผ่านมาได้สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพและการยอมรับของแบรนด์จากผู้บริโภคชาวไทยอย่างชัดเจน
หนึ่งในก้าวสำคัญคือความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างโรงงานประกอบรถยนต์ CHERY ในจังหวัดระยอง ด้วยมูลค่าการลงทุนกว่า 5,000 ล้านบาท บนพื้นที่ 104 ไร่ ซึ่งจะเป็นฐานการผลิตสำคัญเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจในประเทศไทยและภูมิภาคในอนาคต
ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าขยายเครือข่ายผู้จำหน่ายประเภท 3S อย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันมีผู้จำหน่ายรวม 55 แห่งทั่วประเทศ และตั้งเป้าเพิ่มจำนวนโชว์รูมและศูนย์บริการเป็น 70 แห่งภายในสิ้นปี 2569 เพื่อยกระดับการเข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการให้ครอบคลุมทุกภูมิภาค
เพื่อเสริมความแข็งแกร่งด้านบริการหลังการขาย ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2569 เป็นต้นไป บริษัทฯ มีแผนเปิดให้บริการศูนย์ซ่อมตัวถังและสีมาตรฐาน (Certified Body and Paint) เพื่อรองรับการให้บริการอย่างครบวงจร โดยลูกค้า CHERY จะได้รับความสะดวกผ่านเครือข่ายพันธมิตรบริษัทประกันชั้นนำ พร้อมกระบวนการซ่อมที่รวดเร็วและได้มาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการยกระดับประสบการณ์การบริการและสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้าในระยะยาว
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีแผนขยายพื้นที่คลังอะไหล่จากเดิม 5,000 ตารางเมตร เป็น 10,000 ตารางเมตร ในย่านบางนา–ตราด เพื่อรองรับการเติบโตของจำนวนรถยนต์ CHERY ในประเทศไทย และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอะไหล่ให้ครอบคลุมและรวดเร็วยิ่งขึ้น
ควบคู่กันนั้น CHERY ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านบริการหลังการขาย โดยได้จัดสรรงบประมาณกว่า 34 ล้านบาท เพื่อจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรด้านเทคนิคและงานบริการหลังการขาย (Training Center) ซึ่งมีกำหนดแล้วเสร็จภายในไตรมาส 4 ปี 2569 เพื่อยกระดับองค์ความรู้ ทักษะ และมาตรฐานการให้บริการให้สอดคล้องกับมาตรฐานระดับสากลของ CHERY พร้อมรองรับการเติบโตของธุรกิจในอนาคต
ในด้านการดูแลลูกค้า CHERY ยังคงเดินหน้ารับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่อง โดยในช่วงครึ่งปีแรกที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ดำเนินการยกระดับคุณภาพการบริการในหลายด้าน อาทิ การลงทุนกว่า 46 ล้านบาท เพื่อปรับปรุงกระจกมองข้างของ V23 ให้ตอบโจทย์การใช้งานได้ดียิ่งขึ้น การจัดเตรียมรถสำรองสำหรับลูกค้าระหว่างเข้ารับบริการซ่อมบำรุง รวมถึงการเพิ่มจำนวนทีมช่างติดตั้ง Wall Charger เป็น 2 เท่า เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
“การดำเนินงานทั้งหมดนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ CHERY ในการยกระดับประสบการณ์การใช้งานและการบริการแก่ลูกค้า พร้อมเตรียมความพร้อมรองรับการเติบโตของตลาดยานยนต์พลังงานใหม่ในประเทศไทยอย่างยั่งยืนในระยะยาว” จิม ลี กล่าวเพิ่มเติม
จากการเปิดตัวรถ Chery Q ในประเทศจีน Chery Q สามารถสร้างความสำเร็จด้วยยอดจองกว่า 21,000 คัน ภายในเวลาเพียง 2 ชั่วโมง ขณะที่ในประเทศไทยก็ได้รับกระแสตอบรับอย่างล้นหลามเช่นกัน โดยมีผู้ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิพิเศษแล้วมากกว่า 3,000 รายตั้งแต่เดือนมีนาคม 2569 จากการที่ Chery Q ได้รับการตอบรับที่อบอุ่นจากคนไทย ดังนั้นเราจึงได้ทำราคาที่ดีที่สุดเพื่อให้การเป็นเจ้าของ Chery Q เป็นเรื่องที่เข้าถึงได้ง่ายยิ่งขึ้น พร้อมแคมเปญพิเศษเพื่อเป็นการขอบคุณลูกค้าชาวไทย
CHERY เปิดเวทีประกวดออกแบบคาแรกเตอร์ Chery Q ชิงเงินรางวัลรวม 100,000 บาท พร้อมโอกาสก้าวสู่คาแรกเตอร์ทางการระดับโลก
หลังจากเปิดตัวแก๊งคาแรกเตอร์ทั้ง 8 ตัวประจำรถ Chery Q ให้ผู้บริโภคชาวไทยได้ทำความรู้จักกันไปแล้ว ล่าสุด CHERY Thailand เตรียมต้อนรับสมาชิกคาแรกเตอร์ตัวใหม่จากฝีมือคนไทย ผ่านกิจกรรม “Chery Q Thai Qute Companion Contest” เวทีประกวดออกแบบคาแรกเตอร์อย่างเป็นทางการของ Chery Q
กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นักออกแบบคนไทยได้ร่วมสร้างสรรค์และถ่ายทอดเรื่องราวการเดินทางของ Chery Q ในประเทศไทย ภายใต้แนวคิด “The Best Companionship & Thai Identity” สะท้อนความเป็นเพื่อนคู่ใจที่พร้อมเดินทางไปกับผู้ใช้งาน ควบคู่กับการนำเสนอเอกลักษณ์และเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองสร้างสรรค์
ผู้ชนะการประกวดจะได้รับเงินรางวัลมูลค่ารวม 100,000 บาท พร้อมโอกาสในการพัฒนาผลงานสู่การเป็นคาแรกเตอร์อย่างเป็นทางการของ Chery Q ซึ่งจะถูกนำไปใช้เป็นหนึ่งในคาแรกเตอร์ประจำรถ Chery Q ในตลาดทั่วโลก
สำหรับผู้ที่สนใจ CHERY เปิดรับสมัครและส่งผลงานเข้าประกวดตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน – 31 สิงหาคม 2569 โดยสามารถติดตามรายละเอียด กติกาการประกวด และช่องทางการสมัครเพิ่มเติมได้ทางเฟซบุ๊ก Chery Thailand
CHERY Q มีราคาจำหน่ายดังนี้
Qlick 469,900 บาท ราคาพิเศษช่วงแนะนำ 449,900 บาท
Qool 499,900 บาท ราคาพิเศษช่วงแนะนำ 479.900 บาท
Quint 539,900 บาท ราคาพิเศษช่วงแนะนำ 519,900 บาท
จิม ลี ผู้อำนวยการบริหารแบรนด์ เชอรี ประเทศไทย กล่าวว่า “ตลอดระยะเวลาเกือบ 1 ปีของการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย CHERY ได้รับการตอบรับอย่างดียิ่งจากผู้บริโภคชาวไทย นับตั้งแต่การเปิดตัว Chery V23 และ Chery TIGGO 8 CSH ซึ่งสะท้อนผ่านยอดขายที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง จนมียอดจำหน่ายสะสมมากกว่า 5,500 คัน ณ เดือนมิถุนายน 2569 และมียอดจองรวมในช่วงครึ่งปีแรกมากกว่า 11,000 คัน ความสำเร็จของรถยนต์ทั้งสองรุ่นสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ CHERY ในการนำเสนอยานยนต์พลังงานใหม่ที่ครอบคลุมทั้ง BEV และ PHEV เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคชาวไทยอย่างรอบด้าน พร้อมทั้งแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นที่ผู้บริโภคมีต่อแบรนด์ เทคโนโลยี คุณภาพผลิตภัณฑ์ และบริการหลังการขายของ CHERY อย่างชัดเจน”
“เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ประเทศไทยได้รับเลือกให้เป็นประเทศแรกนอกประเทศจีนในการเปิดตัว ‘Chery Q’ รถไฟฟ้ารุ่นล่าสุดของเรา ซึ่งโดดเด่นด้วยความคุ้มค่า เทคโนโลยีที่ทันสมัย และฟังก์ชันการใช้งานที่ครบครัน เราเชื่อมั่นว่ารถรุ่นนี้จะสามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคชาวไทยได้เป็นอย่างดี พร้อมด้วยข้อเสนอพิเศษที่เตรียมไว้สำหรับลูกค้าในช่วงเปิดตัว” จิม ลี กล่าวเสริม
Chery Q นิยามใหม่ “คิวท์เกินคาด ครบเกินคลาส” City EV สำหรับคนรุ่นใหม่
Chery Q ถ่ายทอดแนวคิดของรถไฟฟ้าสำหรับการใช้งานในเมืองยุคใหม่ ภายใต้สโลแกน “So Qute, So You คิวท์เกินคาด ครบเกินคลาส” ด้วยการผสานดีไซน์โดดเด่น เทคโนโลยีอัจฉริยะ และฟังก์ชันการใช้งานที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่เข้าด้วยกันอย่างลงตัว
ด้านสมรรถนะ Chery Q มาพร้อมระบบขับเคลื่อนล้อหลัง (Rear-Wheel Drive) ที่มอบความคล่องตัวและความสนุกในการขับขี่ ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ากำลังสูงสุด 122 แรงม้า จับคู่กับแบตเตอรี่ความจุ 41.278 กิโลวัตต์ชั่วโมง สามารถวิ่งได้ไกลสูงสุด 400 กิโลเมตรต่อการชาร์จเต็มหนึ่งครั้ง ตามมาตรฐาน NEDC
Q Iconic: ดีไซน์โดดเด่น สะท้อนเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร
จุดเด่นแรกของ Chery Q คือแนวคิดการออกแบบ Square-Circle Design ที่สร้างสมดุลระหว่างเส้นสายทรงสี่เหลี่ยมและความโค้งมนได้อย่างลงตัว ผสานความน่ารัก ความทันสมัย และความสปอร์ตไว้ในคันเดียว จนได้รับการยอมรับในระดับสากลด้วยรางวัล 2026 German Red Dot Product Design Award สาขา Product Design
รายละเอียดการออกแบบที่สะท้อนเอกลักษณ์เฉพาะตัว ได้แก่ ไฟหน้าและไฟท้าย LED ลายเซ็นรูปตัว Q กระจกมองข้างสีทูโทน มือจับประตูแบบกึ่งซ่อน (Semi-hidden Door Handle) ล้ออัลลอยขนาด 17 นิ้ว ดีไซน์ทูโทน และเสาหลังคา C-Pillar แบบ Floating ที่เชื่อมต่อกับแนวกระจกด้านข้างอย่างกลมกลืน
Q Space: พื้นที่กว้างขวางเกินตัว
Chery Q ได้รับการออกแบบให้มีห้องโดยสารที่กว้างขวาง โปร่งสบาย รองรับทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสารได้อย่างสะดวกสบาย ภายในมาพร้อม Smart Centre Console ที่ช่วยเพิ่มพื้นที่จัดเก็บสัมภาระและสิ่งของจำเป็น พร้อม 50W Wireless Charger สำหรับชาร์จสมาร์ทโฟนแบบไร้สายได้อย่างรวดเร็ว โดยบริเวณแท่นชาร์จได้รับการออกแบบตามแนวคิด Flexible Space ที่สามารถปรับเปลี่ยนการใช้งานได้ตามต้องการ
นอกจากนี้ ยังมีช่องเก็บของใต้เบาะนั่งด้านหลังเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการจัดเก็บสัมภาระ และเมื่อพับเบาะหลังลง สามารถขยายพื้นที่เก็บสัมภาระได้สูงสุดถึง 1,450 ลิตร รองรับทั้งการเดินทาง การช้อปปิ้ง และกิจกรรมไลฟ์สไตล์ต่าง ๆ ได้อย่างครบครัน
Q Smart: เทคโนโลยีอัจฉริยะเพื่อการขับขี่ที่มั่นใจ
Chery Q มาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยยกระดับประสบการณ์การใช้งานในเมือง ไม่ว่าจะเป็น Automatic Parking Assist (APA) ระบบช่วยจอดอัตโนมัติที่ช่วยให้การจอดรถในพื้นที่จำกัดเป็นเรื่องง่ายยิ่งขึ้น รวมถึงระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่อัจฉริยะ (ADAS) มากถึง 21 ฟังก์ชัน เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและความมั่นใจในทุกเส้นทาง
นอกจากนี้ ยังรองรับการเชื่อมต่อผ่าน CarLinko Remote Application ที่ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบสถานะรถ ควบคุมฟังก์ชันต่าง ๆ จากระยะไกล และติดตามข้อมูลการใช้งานรถแบบ Real-Time ผ่านสมาร์ทโฟนได้อย่างสะดวก
ภายในห้องโดยสารยังอัดแน่นด้วยอุปกรณ์อำนวยความสะดวก อาทิ ระบบชาร์จโทรศัพท์ไร้สาย ระบบปรับอากาศดิจิทัล เบาะนั่งคนขับปรับไฟฟ้า กระจกมองข้างพับไฟฟ้า ระบบล็อก–ปลดล็อกอัจฉริยะ และพวงมาลัยปรับได้ 4 ทิศทาง เพื่อความสะดวกสบายสูงสุดในการใช้งานประจำวัน
Chery Q ถูกออกแบบให้ใช้งานได้อย่างสะดวกในทุกสถานการณ์ ด้วย Electric Tailgate ประตูท้ายไฟฟ้า และ Electric Frunk พื้นที่เก็บสัมภาระด้านหน้าพร้อมระบบเปิด–ปิดไฟฟ้า
แบตเตอรี่ LFP ความจุ 41.278 กิโลวัตต์ชั่วโมง ได้รับการออกแบบให้มีความปลอดภัยและความทนทานสูง พร้อมรองรับการชาร์จเร็วแบบ DC จาก 30% ถึง 80% ภายในเวลาประมาณ 16.5 นาที ช่วยเพิ่มความคล่องตัวในการเดินทาง
นอกจากนี้ ยังรองรับฟังก์ชัน Vehicle-to-Load (V2L) กำลังไฟสูงสุด 6.6 กิโลวัตต์ สามารถจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าภายนอกได้อย่างสะดวก รองรับกิจกรรมและไลฟ์สไตล์ที่หลากหลาย
Q Play: เติมความสนุกในทุกการเดินทาง
Chery Q มาพร้อมหน้าจอสัมผัสกลางขนาดใหญ่ถึง 15.6 นิ้ว และหน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่ขนาด 8.88 นิ้ว ช่วยให้ผู้ขับขี่เข้าถึงข้อมูลและฟังก์ชันต่าง ๆ ได้อย่างสะดวก รองรับการเชื่อมต่อแบบไร้สายผ่าน Wireless Apple CarPlay และ Android Auto
นอกจากนี้ ยังมีฟังก์ชันที่ช่วยเพิ่มความสนุกและความเป็นส่วนตัวในการใช้งาน ไม่ว่าจะเป็น Quick Gestures, Personalized Wallpaper โดยสามารถเลือกคาแรกเตอร์เพื่อนร่วมทางได้มากถึง 8 แบบ และโหมดการแสดงผลที่สามารถปรับแต่งได้ตามสไตล์ผู้ใช้งาน รวมถึงรองรับการติดตั้งกล้องบันทึกภาพผ่านพอร์ต USB สำหรับ DVR เพื่อเพิ่มความสะดวกในการใช้งานประจำวัน
Q Talk: สื่อสารได้อย่างมีสไตล์
Chery Q มาพร้อม Q Talk ระบบการสื่อสารภายนอกด้วยเสียง ที่ออกแบบชุดข้อความสำเร็จรูปไว้ 5 รูปแบบ เพื่อเพิ่มสีสันและสร้างประสบการณ์ใหม่ในการใช้งานรถไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน
อีกหนึ่งฟีเจอร์ที่โดดเด่นคือระบบสื่อสารภายนอกผ่านไมโครโฟนที่ช่วยให้ผู้ขับขี่สามารถส่งเสียงพูดออกไปนอกตัวรถได้โดยตรงนานสูงสุด 59 วินาที พร้อมเลือกปรับโทนเสียงได้ 3 รูปแบบ ได้แก่ เสียงปกติ เสียงทุ้มขนาดใหญ่ และเสียงสไตล์การ์ตูน เพื่อเพิ่มความสนุกและสร้างเอกลักษณ์ในการใช้งาน
ปิดท้ายด้วยระบบการสื่อสารภายนอกด้วยเสียงแวดล้อมที่ช่วยสร้างบรรยากาศและประสบการณ์ที่แตกต่างในแต่ละโอกาส เพิ่มมิติใหม่ให้กับการใช้งานรถไฟฟ้า และสะท้อนบุคลิกของผู้ใช้งานได้อย่างสร้างสรรค์
ด้วยการผสานดีไซน์อันโดดเด่น เทคโนโลยีอัจฉริยะ และฟังก์ชันที่ตอบโจทย์การใช้งานจริง Chery Q จึงพร้อมก้าวขึ้นมาเป็น City EV รุ่นใหม่ที่มอบประสบการณ์การขับขี่ที่ “คิวท์เกินคาด ครบเกินคลาส” อย่างแท้จริง
สำหรับประเทศไทย Chery Q มีให้เลือกทั้งหมด 3 รุ่น ได้แก่ Qlick, Qool และ Quint พร้อมตัวเลือกสีภายนอก 4 สี ได้แก่ Creamy Beige (ครีมมี่เบจ), Sporty White (สปอร์ตี้ไวท์), Magic Purple (แมจิกเพอเพิล) และ Rose Peach (โรเซ่พีช) มาพร้อมสีภายในสี Cool Black (สีดำ) รวมถึงสีภายในพิเศษ Minty Mix (เขียวตัดดำ) สำหรับรุ่น Quint ที่ช่วยสะท้อนความโดดเด่นและความเป็นตัวตนของผู้ใช้งานได้อย่างลงตัว
CHERY Q มีราคาจำหน่ายดังนี้
Qlick 469,900 บาท ราคาพิเศษช่วงแนะนำ 449,900 บาท
Qool 499,900 บาท ราคาพิเศษช่วงแนะนำ 479.900 บาท
Quint 539,900 บาท ราคาพิเศษช่วงแนะนำ 519,900 บาท
CHERY ปูทางสู่การเติบโตอย่างแข็งแกร่งในประเทศไทย
ประเทศไทยนับเป็นหนึ่งในตลาดยุทธศาสตร์สำคัญของ CHERY ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บริษัทฯ จึงเดินหน้าลงทุนอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการวางรากฐานธุรกิจในระยะยาว เพื่อรองรับการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต โดยความสำเร็จในช่วงครึ่งปีแรกที่ผ่านมาได้สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพและการยอมรับของแบรนด์จากผู้บริโภคชาวไทยอย่างชัดเจน
หนึ่งในก้าวสำคัญคือความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างโรงงานประกอบรถยนต์ CHERY ในจังหวัดระยอง ด้วยมูลค่าการลงทุนกว่า 5,000 ล้านบาท บนพื้นที่ 104 ไร่ ซึ่งจะเป็นฐานการผลิตสำคัญเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจในประเทศไทยและภูมิภาคในอนาคต
ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าขยายเครือข่ายผู้จำหน่ายประเภท 3S อย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันมีผู้จำหน่ายรวม 55 แห่งทั่วประเทศ และตั้งเป้าเพิ่มจำนวนโชว์รูมและศูนย์บริการเป็น 70 แห่งภายในสิ้นปี 2569 เพื่อยกระดับการเข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการให้ครอบคลุมทุกภูมิภาค
เพื่อเสริมความแข็งแกร่งด้านบริการหลังการขาย ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2569 เป็นต้นไป บริษัทฯ มีแผนเปิดให้บริการศูนย์ซ่อมตัวถังและสีมาตรฐาน (Certified Body and Paint) เพื่อรองรับการให้บริการอย่างครบวงจร โดยลูกค้า CHERY จะได้รับความสะดวกผ่านเครือข่ายพันธมิตรบริษัทประกันชั้นนำ พร้อมกระบวนการซ่อมที่รวดเร็วและได้มาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการยกระดับประสบการณ์การบริการและสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้าในระยะยาว
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีแผนขยายพื้นที่คลังอะไหล่จากเดิม 5,000 ตารางเมตร เป็น 10,000 ตารางเมตร ในย่านบางนา–ตราด เพื่อรองรับการเติบโตของจำนวนรถยนต์ CHERY ในประเทศไทย และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอะไหล่ให้ครอบคลุมและรวดเร็วยิ่งขึ้น
ควบคู่กันนั้น CHERY ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านบริการหลังการขาย โดยได้จัดสรรงบประมาณกว่า 34 ล้านบาท เพื่อจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรด้านเทคนิคและงานบริการหลังการขาย (Training Center) ซึ่งมีกำหนดแล้วเสร็จภายในไตรมาส 4 ปี 2569 เพื่อยกระดับองค์ความรู้ ทักษะ และมาตรฐานการให้บริการให้สอดคล้องกับมาตรฐานระดับสากลของ CHERY พร้อมรองรับการเติบโตของธุรกิจในอนาคต
ในด้านการดูแลลูกค้า CHERY ยังคงเดินหน้ารับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่อง โดยในช่วงครึ่งปีแรกที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ดำเนินการยกระดับคุณภาพการบริการในหลายด้าน อาทิ การลงทุนกว่า 46 ล้านบาท เพื่อปรับปรุงกระจกมองข้างของ V23 ให้ตอบโจทย์การใช้งานได้ดียิ่งขึ้น การจัดเตรียมรถสำรองสำหรับลูกค้าระหว่างเข้ารับบริการซ่อมบำรุง รวมถึงการเพิ่มจำนวนทีมช่างติดตั้ง Wall Charger เป็น 2 เท่า เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
“การดำเนินงานทั้งหมดนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ CHERY ในการยกระดับประสบการณ์การใช้งานและการบริการแก่ลูกค้า พร้อมเตรียมความพร้อมรองรับการเติบโตของตลาดยานยนต์พลังงานใหม่ในประเทศไทยอย่างยั่งยืนในระยะยาว” จิม ลี กล่าวเพิ่มเติม
จากการเปิดตัวรถ Chery Q ในประเทศจีน Chery Q สามารถสร้างความสำเร็จด้วยยอดจองกว่า 21,000 คัน ภายในเวลาเพียง 2 ชั่วโมง ขณะที่ในประเทศไทยก็ได้รับกระแสตอบรับอย่างล้นหลามเช่นกัน โดยมีผู้ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิพิเศษแล้วมากกว่า 3,000 รายตั้งแต่เดือนมีนาคม 2569 จากการที่ Chery Q ได้รับการตอบรับที่อบอุ่นจากคนไทย ดังนั้นเราจึงได้ทำราคาที่ดีที่สุดเพื่อให้การเป็นเจ้าของ Chery Q เป็นเรื่องที่เข้าถึงได้ง่ายยิ่งขึ้น พร้อมแคมเปญพิเศษเพื่อเป็นการขอบคุณลูกค้าชาวไทย
CHERY เปิดเวทีประกวดออกแบบคาแรกเตอร์ Chery Q ชิงเงินรางวัลรวม 100,000 บาท พร้อมโอกาสก้าวสู่คาแรกเตอร์ทางการระดับโลก
หลังจากเปิดตัวแก๊งคาแรกเตอร์ทั้ง 8 ตัวประจำรถ Chery Q ให้ผู้บริโภคชาวไทยได้ทำความรู้จักกันไปแล้ว ล่าสุด CHERY Thailand เตรียมต้อนรับสมาชิกคาแรกเตอร์ตัวใหม่จากฝีมือคนไทย ผ่านกิจกรรม “Chery Q Thai Qute Companion Contest” เวทีประกวดออกแบบคาแรกเตอร์อย่างเป็นทางการของ Chery Q
กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นักออกแบบคนไทยได้ร่วมสร้างสรรค์และถ่ายทอดเรื่องราวการเดินทางของ Chery Q ในประเทศไทย ภายใต้แนวคิด “The Best Companionship & Thai Identity” สะท้อนความเป็นเพื่อนคู่ใจที่พร้อมเดินทางไปกับผู้ใช้งาน ควบคู่กับการนำเสนอเอกลักษณ์และเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองสร้างสรรค์
ผู้ชนะการประกวดจะได้รับเงินรางวัลมูลค่ารวม 100,000 บาท พร้อมโอกาสในการพัฒนาผลงานสู่การเป็นคาแรกเตอร์อย่างเป็นทางการของ Chery Q ซึ่งจะถูกนำไปใช้เป็นหนึ่งในคาแรกเตอร์ประจำรถ Chery Q ในตลาดทั่วโลก
สำหรับผู้ที่สนใจ CHERY เปิดรับสมัครและส่งผลงานเข้าประกวดตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน – 31 สิงหาคม 2569 โดยสามารถติดตามรายละเอียด กติกาการประกวด และช่องทางการสมัครเพิ่มเติมได้ทางเฟซบุ๊ก Chery Thailand