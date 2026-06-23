Autoclik “Mid Year Sale 2026” ยาง 2 แถม 2 ทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 24 - 30 มิถุนายน 2569

Autoclik ชวนลูกค้าเตรียมความพร้อมให้รถยนต์คู่ใจรับช่วงกลางปี กับโปรโมชั่นพิเศษ “Mid Year Sale” จัดเต็มความคุ้มค่าสำหรับผู้ใช้รถ ด้วยโปรโมชั่นยางรถยนต์ 2 แถม 2 พร้อมโปรโมชั่นพิเศษ ดังนี้
***ยางรถยนต์ ซื้อ 2 แถม 2 (เฉพาะรุ่นที่ร่วมรายการ) พร้อมผ่อนชำระ 0%* สูงสุด 10 เดือน (เฉพาะบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ)
-รับประกันยาง บาด บวม แตก 1 ปี หรือ 20,000 กม. และสลับยาง-ถ่วงล้อฟรี 5 ครั้ง เติมลมไนโตรเจน และ ปะยางแบบแทงใยไหม ฟรี ไม่จำกัดจำนวน
-เปลี่ยนน้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์ ลดสูงสุด 10%
(ฟรีค่าแรงเมื่อซื้อน้ำมันเครื่องพร้อมไส้กรองและแหวนรองกับทางร้านเท่านั้น / ราคาโปรยังไม่รวมค่าไส้กรองและแหวนรอง)
-เทิร์นแบตเตอรี่เก่า รับส่วนลดสูงสุด 1,000 บาท
-เทิร์นล้อแม็กเก่า รับส่วนลดสูงสุด 3,000 บาทต่อชุด
(เฉพาะรุ่นและขนาดที่ร่วมรายการ / รับเทิร์นล้อแม็กทุกสภาพ)
-บริการตรวจเช็กรถฟรี 37 รายการ ต้อนรับช่วงเปิดเทอม เพื่อความพร้อมและความปลอดภัยในทุกเช้า พร้อมบริการเติมลมไนโตรเจนฟรี ที่ออโตคลิกทุกสาขา
***ยางรถยนต์ ซื้อ 2 แถม 2 (เฉพาะรุ่นที่ร่วมรายการ) พร้อมผ่อนชำระ 0%* สูงสุด 10 เดือน (เฉพาะบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ)
-รับประกันยาง บาด บวม แตก 1 ปี หรือ 20,000 กม. และสลับยาง-ถ่วงล้อฟรี 5 ครั้ง เติมลมไนโตรเจน และ ปะยางแบบแทงใยไหม ฟรี ไม่จำกัดจำนวน
-เปลี่ยนน้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์ ลดสูงสุด 10%
(ฟรีค่าแรงเมื่อซื้อน้ำมันเครื่องพร้อมไส้กรองและแหวนรองกับทางร้านเท่านั้น / ราคาโปรยังไม่รวมค่าไส้กรองและแหวนรอง)
-เทิร์นแบตเตอรี่เก่า รับส่วนลดสูงสุด 1,000 บาท
-เทิร์นล้อแม็กเก่า รับส่วนลดสูงสุด 3,000 บาทต่อชุด
(เฉพาะรุ่นและขนาดที่ร่วมรายการ / รับเทิร์นล้อแม็กทุกสภาพ)
-บริการตรวจเช็กรถฟรี 37 รายการ ต้อนรับช่วงเปิดเทอม เพื่อความพร้อมและความปลอดภัยในทุกเช้า พร้อมบริการเติมลมไนโตรเจนฟรี ที่ออโตคลิกทุกสาขา