สิ้นสุดการรอคอย! Royal Enfield เริ่มส่งมอบรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าคันแรกอย่างเป็นทางการ

Royal Enfield ผู้ผลิตรถจักรยานยนต์ชื่อดังจากอินเดีย เริ่มส่งมอบมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ารุ่นแรกของบริษัทอย่างเป็นทางการแล้ว ผ่านแบรนด์ย่อยด้านรถไฟฟ้า Flying Flea รถรุ่นแรกที่เริ่มส่งมอบคือ Flying Flea FF.C6 โดยล็อตแรกถูกส่งมอบให้ลูกค้าในเมืองเบงกาลูรู ประเทศอินเดีย ถือเป็นก้าวสำคัญของ Royal Enfield ในการเข้าสู่ตลาดมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าอย่างจริงจัง
จากรถคลาสสิก สู่มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า
Royal Enfield เป็นแบรนด์ที่สร้างชื่อจากรถจักรยานยนต์สไตล์คลาสสิก เน้นภาพลักษณ์การขับขี่แบบไลฟ์สไตล์ มากกว่าการแข่งขันด้วยตัวเลขสมรรถนะสูงสุด
การเปิดตัว Flying Flea FF.C6 จึงเป็นความพยายามของบริษัทในการนำเอกลักษณ์แบบเดิมเข้าสู่ยุครถไฟฟ้า โดยยังคงกลิ่นอายย้อนยุค แต่เปลี่ยนระบบขับเคลื่อนเป็นไฟฟ้า
ชื่อ Flying Flea ได้แรงบันดาลใจจากรถจักรยานยนต์ขนาดเล็กที่พลร่มอังกฤษใช้ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ขณะที่ FF.C6 ถูกวางให้เป็นมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าขนาดเบาสำหรับการใช้งานในเมือง
วิ่งได้สูงสุด 154 กม. ชาร์จ 20-80% ประมาณ 65 นาที
Flying Flea FF.C6 ถูกวางตำแหน่งเป็น มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าพรีเมียมสำหรับการใช้งานในเมือง ไม่ใช่รถสปอร์ตไฟฟ้าสมรรถนะสูง หรือรถไฟฟ้าราคาประหยัดสำหรับเดินทางทั่วไป
ตัวรถมีระยะทางวิ่งที่ระบุไว้สูงสุด 154 กิโลเมตร ตามมาตรฐาน IDC ของอินเดีย อย่างไรก็ตาม Electrek ระบุว่า ตัวเลขนี้อาจต่ำกว่านั้นในการใช้งานจริง เนื่องจากรถใช้แบตเตอรี่ขนาดค่อนข้างเล็ก
ด้านการชาร์จ FF.C6 สามารถชาร์จจาก 20% ถึง 80% ได้ในเวลาประมาณ 65 นาที ส่วนการชาร์จเต็มใช้เวลา มากกว่า 2 ชั่วโมงเล็กน้อย
ราคาจำหน่ายในอินเดียอยู่ที่ 279,000 รูปี หรือประมาณ 117,000 บาท ตามอัตราแลกเปลี่ยนโดยประมาณ
ก้าวสำคัญของ Royal Enfield ในตลาดรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า
สิ่งที่ทำให้ FF.C6 น่าสนใจไม่ใช่แค่การเป็นรถไฟฟ้ารุ่นใหม่ แต่คือการที่มันมาจาก Royal Enfield ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ผลิตรถจักรยานยนต์รายใหญ่และมีฐานลูกค้าทั่วโลก
ในเอเชีย รถสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้าเริ่มได้รับความนิยมมากขึ้นแล้ว แต่ตลาด มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า ยังเล็กกว่า และผู้ผลิตรายใหญ่จำนวนมากยังไม่ได้เปิดตัวแพลตฟอร์มไฟฟ้าที่จริงจังสำหรับผู้ใช้ทั่วไป
การที่ Royal Enfield เริ่มส่งมอบรถไฟฟ้าภายใต้แบรนด์ Flying Flea จึงเป็นสัญญาณว่า ผู้ผลิตมอเตอร์ไซค์คลาสสิกก็เริ่มขยับเข้าสู่ตลาดไฟฟ้าอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น
เริ่มที่อินเดีย ก่อนมองตลาดส่งออก
ในระยะแรก Royal Enfield จะเริ่มส่งมอบ Flying Flea FF.C6 ให้กับลูกค้าในเมืองเบงกาลูรูก่อน
ก่อนหน้านี้บริษัทเคยระบุว่า ตลาดต่างประเทศจะเป็นหนึ่งในเป้าหมายสำคัญของ Flying Flea แต่ยังไม่ได้เปิดเผยกำหนดการหรือประเทศที่จะเริ่มจำหน่ายอย่างเป็นทางการ
อย่างไรก็ตาม รายงานระบุว่า ความต้องการในตลาดอินเดียมีแนวโน้มสูงพอที่จะรองรับกำลังการผลิตของบริษัทในช่วงแรกได้ทั้งหมด
อ้างอิง: Electrek