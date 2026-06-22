CATL ผู้ผลิตแบตเตอรี่รายใหญ่ที่สุดของโลก กำไรไตรมาสแรกสูงกว่าค่ายรถจีน 7 รายรวมกัน

ในขณะที่สายตาของตลาดกำลังจับจ้องการแข่งขันของค่ายรถยนต์ไฟฟ้าจีนอย่าง BYD, Geely และ Chery ตัวเลขล่าสุดกลับเผยให้เห็นว่า บริษัทที่ทำกำไรได้มากที่สุดในอุตสาหกรรมรถยนต์พลังงานใหม่ของจีน อาจไม่ใช่ผู้ผลิตรถยนต์
รายงานจาก Sina Auto ที่อ้างโดย CarNewsChina ระบุว่า CATL ผู้ผลิตแบตเตอรี่รายใหญ่ที่สุดของโลก มีกำไรสุทธิในไตรมาสแรกของปี 2026 อยู่ที่ 20.7 พันล้านหยวน หรือประมาณ 94,200 ล้านบาท
ตัวเลขดังกล่าวสูงกว่ากำไรสุทธิรวมของผู้ผลิตรถยนต์จีนรายใหญ่ 7 ราย ได้แก่ Chery, Geely, BYD, SAIC, Great Wall Motor, Seres และ Changan ซึ่งมีกำไรรวมกันประมาณ 17.5 พันล้านหยวน หรือราว 79,600 ล้านบาท
CATL ทำกำไรมากกว่าค่ายรถจีนทั้ง 7 รายรวมกัน
ข้อมูลผลประกอบการไตรมาสแรกปี 2026 ระบุว่า
- CATL: 20.7 พันล้านหยวน (94,200 ล้านบาท)
- Chery: 4.17 พันล้านหยวน (18,970 ล้านบาท)
- Geely: 4.16 พันล้านหยวน (18,930 ล้านบาท)
- BYD: 4.08 พันล้านหยวน (18,560 ล้านบาท)
- SAIC: 3.02 พันล้านหยวน (13,740 ล้านบาท)
- Great Wall Motor: 945 ล้านหยวน (4,300 ล้านบาท)
- Seres: 754 ล้านหยวน (3,430 ล้านบาท)
- Changan: 351 ล้านหยวน (1,600 ล้านบาท)
แม้แต่ BYD ซึ่งเป็นผู้ผลิตรถยนต์พลังงานใหม่รายใหญ่ที่สุดของจีน ก็ยังมีกำไรสุทธิต่ำกว่า CATL อย่างมากในช่วงเวลาเดียวกัน
ครองเกือบครึ่งตลาดแบตเตอรี่รถ EV ของจีน
เบื้องหลังผลกำไรดังกล่าวมาจากสถานะของ CATL ในฐานะผู้ผลิตแบตเตอรี่รายใหญ่ที่สุดของโลก
ข้อมูลจาก China EV DataTracker ระบุว่า ในไตรมาสแรกของปี 2026 CATL มียอดติดตั้งแบตเตอรี่ในจีนรวม 59.52 GWh และครองส่วนแบ่งตลาดสูงถึง 46.4% หรือคิดเป็น เกือบครึ่งหนึ่งของตลาดแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าทั้งประเทศ
ในช่วงเดียวกัน บริษัทมีรายได้รวม 129.13 พันล้านหยวน หรือประมาณ 587,000 ล้านบาท
รายได้ไตรมาสเดียวสูงกว่ารายได้ทั้งปีของบางค่ายรถ EV
รายงานระบุว่า รายได้ไตรมาสแรกของ CATL สูงกว่ารายได้รวมตลอดทั้งปี 2025 ของผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าบางราย เช่น Li Auto, Nio และ Xpeng
ตัวเลขดังกล่าวสะท้อนให้เห็นขนาดธุรกิจของ CATL ที่ไม่ได้เป็นเพียงผู้ผลิตแบตเตอรี่ แต่เป็นหนึ่งในผู้เล่นที่สำคัญที่สุดของอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าจีน
ผู้ผลิตรถยนต์จำนวนมากยังพึ่งพา CATL
ปัจจุบัน CATL เป็นผู้จัดหาแบตเตอรี่ให้กับผู้ผลิตรถยนต์จำนวนมากทั้งในจีนและต่างประเทศ
นอกจากนี้ บริษัทยังมีการร่วมทุนกับผู้ผลิตรถยนต์หลายราย เช่น Geely และ SAIC รวมถึงเดินหน้าพัฒนาเครือข่ายสถานีสลับแบตเตอรี่ในจีนอย่างต่อเนื่อง ทำให้ CATL มีบทบาทครอบคลุมตั้งแต่การผลิตแบตเตอรี่ไปจนถึงโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ไฟฟ้า
CATL ยังมองว่าแบตเตอรี่โซลิดสเตตต้องใช้เวลาอีกหลายปี
แม้อุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าทั่วโลกกำลังให้ความสนใจกับแบตเตอรี่โซลิดสเตต แต่ Robin Zeng ผู้ก่อตั้งและประธาน CATL เคยระบุว่า อุตสาหกรรมยังต้องใช้เวลาอีกหลายปีกว่าจะสามารถผลิตแบตเตอรี่โซลิดสเตตในปริมาณมากได้จริง
ในระหว่างนี้ CATL ยังคงมุ่งพัฒนาเทคโนโลยีแบตเตอรี่ในปัจจุบัน ควบคู่ไปกับการขยายธุรกิจพลังงานและโครงสร้างพื้นฐานด้าน EV
ตัวเลขล่าสุดสะท้อนให้เห็นว่า ในยุครถยนต์ไฟฟ้า บริษัทที่สร้างผลกำไรสูงสุดอาจไม่ใช่ผู้ผลิตรถยนต์เสมอไป แต่เป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังเทคโนโลยีสำคัญอย่างแบตเตอรี่ ซึ่งเป็นหัวใจหลักของรถ EV ทุกคัน
อ้างอิง: CarNewsChina