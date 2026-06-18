ถูกกว่าจีน HONGQI E-HS9 เปิดตัวด้วยราคา 2,990,000 บาท

เมโทร กรุ๊ป ประเดิมการเป็นผู้จัดจำหน่ายรถยนต์ HONGQI (หงษ์ฉี) อย่างเป็นทางการในประเทศไทย ส่ง HONGQI E-HS9 เอสยูวีสุดหรู อวดโฉมลูกค้าชาวไทย ประเดิมโชว์รถพร้อมจองทดสอบได้ที่ HONGQI SHOWROOM ใจกลางเมือง ณ One Bangkok และ HONGQI MANSION ถนนพระราม 2 ตั้งเป้าขยายดีลเลอร์รวม 10 แห่งภายใน 3 ปี เปิดราคาพิเศษ ราคา 2,990,000 บาท เฉพาะ 400 คันแรกเท่านั้น
นายบดินทร์ บุญวิสุทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เมโทร กรุ๊ป เปิดเผยว่า "กุญแจสำคัญที่ทำให้ เมโทร กรุ๊ป ได้รับความไว้วางใจจาก China FAW Group Corporation ให้เป็นผู้จัดจำหน่ายรถยนต์ HONGQI (หงษ์ฉี) อย่างเป็นทางการในประเทศไทยนั้น คือ ประสบการณ์ในธุรกิจยานยนต์กว่า 70 ปี ทำให้วันนี้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในกลุ่มแรกๆ ของโลกที่เปิดตัว "HONGQI E-HS9" รุ่นพวงมาลัยขวา"
"HONGQI E-HS9" (หงษ์ฉี อี-เอชเอส 9) รถสปอร์ตอเนกประสงค์ไฟฟ้าระดับพรีเมียม ที่รวมเทคโนโลยีล้ำสมัย และความภูมิฐานเข้าด้วยกัน ด้วยเอกลักษณ์กระจังหน้าเป็นโครเมี่ยมแนวตั้งทรงน้ำตกและสัญลักษณ์ธงแดง เส้นแถบไฟสีแดงที่ลากยาวผ่านกึ่งกลางฝากระโปรงหน้า ห้องโดยสารแบบ 6 ที่นั่ง ระบบเครื่องเสียงระดับพรีเมียมจาก BOSE พร้อมลำโพง 16 ตำแหน่ง หรูหราเหมาะสำหรับนักธุรกิจ ผู้บริหาร และครอบครัวยุคใหม่
"HONGQI E-HS9" เป็นผลงานการออกแบบของ ไจล์ส เทย์เลอร์ (Giles Taylor) นักออกแบบรถยนต์ชาวอังกฤษ ผู้เคยออกแบบให้โรลส์-รอยซ์ที่หลอมรวมความคลาสสิกเข้ากับความล้ำสมัยได้อย่างลงตัว ด้วยขุมพลังการขับเคลื่อน AWD (All-Wheel Drive) กำลังมอเตอร์คู่สูงสุด 362 กิโลวัตต์ 493 แรงม้า ให้แรงบิดสูงสุด 606 นิวตันเมตร อัตราเร่ง 0-100 กม./ชม. ในเวลาเพียง 5.5 วินาที แบตเตอรี่ Ternary Lithium ความจุสูง 120 kWh วิ่งได้ไกลสูงสุดถึง 760 กิโลเมตร (CLTC) รองรับการชาร์จเร็ว DC สูงสุด 140 กิโลวัตต์ พร้อม 7 โหมดการขับขี่ และระบบช่วยเหลือการขับขี่อัตโนมัติ ที่มาพร้อมเทคโนโลยีความปลอดภัยอัจฉริยะรอบคัน
รถรุ่นนี้ได้ผ่านบทพิสูจน์ขั้นสุดของการทดสอบยานยนต์ไฟฟ้าด้วยการเดินทางครั้งประวัติศาสตร์ "หนึ่งเส้นทาง หนึ่งการเชื่อมโยง One Belt One Road" ผ่านความท้าทายกว่า 6,000 กิโลเมตร จากกำแพงเมืองจีน ผ่าน สปป.ลาว เข้าสู่กรุงเทพมหานคร ด้วยความราบรื่น ไม่มีปัญหาแต่อย่างใด
ทั้งนี้ เมโทร กรุ๊ป มีแผนเดินหน้าขยายเครือข่ายผู้จำหน่ายรวม 10 แห่ง ภายในระยะเวลา 3 ปี โดยปักธงในพื้นที่กรุงเทพฯ และหัวเมืองใหญ่ทั่วทุกภูมิภาค ควบคู่ไปกับการสร้างความเชื่อมั่นรอบด้าน ทั้งกิจกรรมการตลาดเชิงรุก และการยกระดับบริการหลังการขายที่ครบวงจร พร้อมการันตีความพร้อมในการจัดสรรอะไหล่สำรองอย่างเต็มรูปแบบ นอกจากนี้ยังมอบความอุ่นใจสูงสุด ภายใต้กลยุทธ์ “ใกล้ไกล...เราใกล้คุณ” เพื่อทลายทุกข้อจำกัดเรื่องระยะทาง ผ่านบริการระดับเอ็กซ์คลูซีฟที่จะส่งตรงความสะดวกสบายให้ถึงหน้าบ้านลูกค้า
เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการเปิดตัว เมโทร กรุ๊ป มอบข้อเสนอสุดพิเศษช่วงแนะนำสำหรับ HONGQI E-HS9 เฉพาะ 400 คันแรก รับสิทธิ์ซื้อรถในราคาพิเศษ พร้อมรับแพ็กเกจของแถมและความคุ้มครองเหนือระดับ ประกอบด้วย ประกันภัยชั้น 1 ฟรี! 1 ปี ฟรี! เครื่องชาร์จติดตั้งบนผนัง (Wall Charger) ฟรี! บริการช่วยเหลือฉุกเฉินนอกสถานที่ 24 ชั่วโมง (Roadside Assistance) นานถึง 5 ปี รับประกันคุณภาพตัวรถ 5 ปี หรือ 150,000 กิโลเมตร และรับประกันแบตเตอรี่ 8 ปี หรือ 160,000 กิโลเมตร
HONGQI E-HS9 มาพร้อมตัวเลือกสีสันที่สะท้อนความหรูหราอย่างลงตัว โดยมีสีภายนอกให้เลือก 3 เฉดสี ได้แก่ สีน้ำเงิน Pacific Blue สีขาว White Jade และสีดำ Imperial Black จับคู่กับห้องโดยสารภายในที่เลือกสรรได้ 3 สไตล์ ได้แก่ สีน้ำตาล Saddle Brown สีดำ Graphite Black และสีทูโทน Mysterious Gray / Crystal White
นายบดินทร์ บุญวิสุทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เมโทร กรุ๊ป เปิดเผยว่า "กุญแจสำคัญที่ทำให้ เมโทร กรุ๊ป ได้รับความไว้วางใจจาก China FAW Group Corporation ให้เป็นผู้จัดจำหน่ายรถยนต์ HONGQI (หงษ์ฉี) อย่างเป็นทางการในประเทศไทยนั้น คือ ประสบการณ์ในธุรกิจยานยนต์กว่า 70 ปี ทำให้วันนี้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในกลุ่มแรกๆ ของโลกที่เปิดตัว "HONGQI E-HS9" รุ่นพวงมาลัยขวา"
"HONGQI E-HS9" (หงษ์ฉี อี-เอชเอส 9) รถสปอร์ตอเนกประสงค์ไฟฟ้าระดับพรีเมียม ที่รวมเทคโนโลยีล้ำสมัย และความภูมิฐานเข้าด้วยกัน ด้วยเอกลักษณ์กระจังหน้าเป็นโครเมี่ยมแนวตั้งทรงน้ำตกและสัญลักษณ์ธงแดง เส้นแถบไฟสีแดงที่ลากยาวผ่านกึ่งกลางฝากระโปรงหน้า ห้องโดยสารแบบ 6 ที่นั่ง ระบบเครื่องเสียงระดับพรีเมียมจาก BOSE พร้อมลำโพง 16 ตำแหน่ง หรูหราเหมาะสำหรับนักธุรกิจ ผู้บริหาร และครอบครัวยุคใหม่
"HONGQI E-HS9" เป็นผลงานการออกแบบของ ไจล์ส เทย์เลอร์ (Giles Taylor) นักออกแบบรถยนต์ชาวอังกฤษ ผู้เคยออกแบบให้โรลส์-รอยซ์ที่หลอมรวมความคลาสสิกเข้ากับความล้ำสมัยได้อย่างลงตัว ด้วยขุมพลังการขับเคลื่อน AWD (All-Wheel Drive) กำลังมอเตอร์คู่สูงสุด 362 กิโลวัตต์ 493 แรงม้า ให้แรงบิดสูงสุด 606 นิวตันเมตร อัตราเร่ง 0-100 กม./ชม. ในเวลาเพียง 5.5 วินาที แบตเตอรี่ Ternary Lithium ความจุสูง 120 kWh วิ่งได้ไกลสูงสุดถึง 760 กิโลเมตร (CLTC) รองรับการชาร์จเร็ว DC สูงสุด 140 กิโลวัตต์ พร้อม 7 โหมดการขับขี่ และระบบช่วยเหลือการขับขี่อัตโนมัติ ที่มาพร้อมเทคโนโลยีความปลอดภัยอัจฉริยะรอบคัน
รถรุ่นนี้ได้ผ่านบทพิสูจน์ขั้นสุดของการทดสอบยานยนต์ไฟฟ้าด้วยการเดินทางครั้งประวัติศาสตร์ "หนึ่งเส้นทาง หนึ่งการเชื่อมโยง One Belt One Road" ผ่านความท้าทายกว่า 6,000 กิโลเมตร จากกำแพงเมืองจีน ผ่าน สปป.ลาว เข้าสู่กรุงเทพมหานคร ด้วยความราบรื่น ไม่มีปัญหาแต่อย่างใด
ทั้งนี้ เมโทร กรุ๊ป มีแผนเดินหน้าขยายเครือข่ายผู้จำหน่ายรวม 10 แห่ง ภายในระยะเวลา 3 ปี โดยปักธงในพื้นที่กรุงเทพฯ และหัวเมืองใหญ่ทั่วทุกภูมิภาค ควบคู่ไปกับการสร้างความเชื่อมั่นรอบด้าน ทั้งกิจกรรมการตลาดเชิงรุก และการยกระดับบริการหลังการขายที่ครบวงจร พร้อมการันตีความพร้อมในการจัดสรรอะไหล่สำรองอย่างเต็มรูปแบบ นอกจากนี้ยังมอบความอุ่นใจสูงสุด ภายใต้กลยุทธ์ “ใกล้ไกล...เราใกล้คุณ” เพื่อทลายทุกข้อจำกัดเรื่องระยะทาง ผ่านบริการระดับเอ็กซ์คลูซีฟที่จะส่งตรงความสะดวกสบายให้ถึงหน้าบ้านลูกค้า
เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการเปิดตัว เมโทร กรุ๊ป มอบข้อเสนอสุดพิเศษช่วงแนะนำสำหรับ HONGQI E-HS9 เฉพาะ 400 คันแรก รับสิทธิ์ซื้อรถในราคาพิเศษ พร้อมรับแพ็กเกจของแถมและความคุ้มครองเหนือระดับ ประกอบด้วย ประกันภัยชั้น 1 ฟรี! 1 ปี ฟรี! เครื่องชาร์จติดตั้งบนผนัง (Wall Charger) ฟรี! บริการช่วยเหลือฉุกเฉินนอกสถานที่ 24 ชั่วโมง (Roadside Assistance) นานถึง 5 ปี รับประกันคุณภาพตัวรถ 5 ปี หรือ 150,000 กิโลเมตร และรับประกันแบตเตอรี่ 8 ปี หรือ 160,000 กิโลเมตร
HONGQI E-HS9 มาพร้อมตัวเลือกสีสันที่สะท้อนความหรูหราอย่างลงตัว โดยมีสีภายนอกให้เลือก 3 เฉดสี ได้แก่ สีน้ำเงิน Pacific Blue สีขาว White Jade และสีดำ Imperial Black จับคู่กับห้องโดยสารภายในที่เลือกสรรได้ 3 สไตล์ ได้แก่ สีน้ำตาล Saddle Brown สีดำ Graphite Black และสีทูโทน Mysterious Gray / Crystal White