BYD จดสิทธิบัตรระบบตรวจจับสิ่งมีชีวิตใต้ท้องรถ

BYD ผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่จากจีน ได้เผยแพร่สิทธิบัตรใหม่เกี่ยวกับ ระบบตรวจจับสิ่งมีชีวิตใต้ท้องรถ โดยใช้เทคโนโลยี Computer Vision หรือการวิเคราะห์ภาพด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อช่วยตรวจสอบว่ามีคน สัตว์ หรือสิ่งมีชีวิตอยู่ใต้รถหรือไม่
สิทธิบัตรนี้ถูกเผยแพร่โดยสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติจีน เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน ภายใต้หมายเลขคำขอ CN122200729A
ประเด็นนี้น่าสนใจ เพราะในชีวิตจริง อาจมีสัตว์เลี้ยง เช่น แมวหรือสุนัข เข้าไปหลบอยู่ใต้รถ โดยเฉพาะเวลาฝนตก อากาศร้อน หรือรถจอดอยู่นาน หากผู้ขับมองไม่เห็นและขับออกไปทันที ก็อาจเกิดอันตรายได้
ระบบเปรียบเทียบภาพใต้ท้องรถก่อนและหลังจอด
หลักการทำงานของระบบนี้เริ่มจากการถ่ายภาพใต้ท้องรถตอนที่รถปิดระบบ แล้วเก็บภาพนั้นไว้เป็น ภาพอ้างอิง หลังจากนั้น เมื่อระบบต้องการตรวจสอบอีกครั้ง จะถ่ายภาพใต้ท้องรถแบบเรียลไทม์ แล้วนำมาเปรียบเทียบกับภาพอ้างอิงเดิม
หากพบว่ามีบางจุดแตกต่างจากภาพเดิม ระบบจะดึงเฉพาะบริเวณนั้นมาวิเคราะห์ต่อว่าเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่ แทนที่จะวิเคราะห์ภาพใต้ท้องรถทั้งหมดทุกครั้ง
วิธีนี้ช่วยลดภาระการประมวลผล เพราะชิ้นส่วนใต้ท้องรถ เช่น ช่วงล่าง แบตเตอรี่ แผงปิดใต้ท้องรถ และโครงสร้างตัวถัง จะอยู่ตำแหน่งเดิมอยู่แล้ว ระบบจึงโฟกัสเฉพาะสิ่งที่เพิ่งปรากฏขึ้นใหม่
ทำไมการตรวจจับใต้ท้องรถถึงยาก
การตรวจจับสิ่งมีชีวิตใต้ท้องรถไม่ง่ายเหมือนการตรวจจับคนในห้องโดยสาร เพราะบริเวณใต้รถมีสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อนกว่า
ใต้ท้องรถอาจมีทั้งเงา แสงที่เปลี่ยนไปตามเวลา ฝุ่น โคลน เศษวัสดุ หรือพื้นถนนที่แตกต่างกัน ระบบตรวจจับแบบทั่วไปจึงอาจแยกได้ยากว่า สิ่งที่เห็นเป็นแค่เงา เศษขยะ หรือเป็นสัตว์และคนจริง ๆ
แนวทางของ BYD คือให้ระบบเปรียบเทียบภาพก่อน แล้วค่อยใช้การวิเคราะห์ภาพตรวจสอบอีกชั้นหนึ่งว่า จุดที่เปลี่ยนไปนั้นเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่
พูดง่าย ๆ คือระบบไม่ได้มองหาทั้งภาพตั้งแต่ต้น แต่เริ่มจากดูว่า “มีอะไรเปลี่ยนไปใต้รถ” แล้วจึงตรวจต่อว่าสิ่งนั้นเป็นคนหรือสัตว์หรือไม่
เป็นส่วนหนึ่งของแนวคิดตรวจสอบความปลอดภัยรอบคัน
สิทธิบัตรนี้ไม่ใช่ระบบตรวจสอบความปลอดภัยเพียงอย่างเดียวของ BYD ซึ่งก่อนหน้านี้ BYD เคยเปิดเผยสิทธิบัตรเกี่ยวกับการตรวจจับผู้โดยสารที่ถูกลืมไว้ในรถ โดยใช้ข้อมูลจากเรดาร์และการวิเคราะห์สัญญาณ
เมื่อดูร่วมกัน จะเห็นว่าระบบหนึ่งตรวจสอบ ภายในห้องโดยสาร ส่วนอีกระบบตรวจสอบ ใต้ท้องรถ สิ่งนี้สะท้อนว่า BYD กำลังพัฒนาแนวทางตรวจสอบความปลอดภัยรอบตัวรถมากขึ้น โดยใช้ทั้งกล้อง เรดาร์ และระบบประมวลผลอัจฉริยะเข้ามาช่วย
ยังเป็นเพียงสิทธิบัตร ยังไม่ยืนยันว่าจะใช้จริงเมื่อไร
แม้แนวคิดนี้จะน่าสนใจ แต่ต้องย้ำว่า ข้อมูลที่เผยแพร่ออกมายังอยู่ในระดับ สิทธิบัตร เท่านั้น รวมถึงเอกสารไม่ได้ระบุว่าจะนำระบบนี้ไปติดตั้งในรถรุ่นใด และยังไม่มีข้อมูลเรื่องกำหนดการเปิดตัวหรือแผนใช้งานเชิงพาณิชย์
อย่างไรก็ตาม สิทธิบัตรนี้แสดงให้เห็นว่า BYD กำลังขยายการใช้เทคโนโลยีตรวจจับและวิเคราะห์ภาพไปไกลกว่าระบบช่วยขับ โดยเริ่มมองไปถึงความปลอดภัยรอบตัวรถในสถานการณ์ที่คนขับอาจมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า
อ้างอิง: CarNewsChina