Luxeed RX ว่าที่ SUV รุ่นใหม่จาก Huawei และ Chery มาพร้อม 4 LiDAR และพลังสูงสุด 587 แรงม้า

Luxeed แบรนด์รถยนต์พลังงานใหม่ที่พัฒนาร่วมกันระหว่าง Huawei และ Chery กำลังเตรียมเปิดตัวรถ SUV รุ่นใหม่ในชื่อ Luxeed RX หลังข้อมูลและภาพรถถูกเผยแพร่ผ่านเอกสารของกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศจีน (MIIT)
รถรุ่นนี้ได้รับความสนใจอย่างมากในจีน เพราะนอกจากจะเป็นรถรุ่นใหม่ของแบรนด์แล้ว ยังมีประเด็นถกเถียงเกี่ยวกับทีมออกแบบที่ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางในช่วงที่ผ่านมา
มาพร้อม 4 LiDAR และเทคโนโลยีตัวถังใหม่
ข้อมูลล่าสุดระบุว่า Luxeed RX ติดตั้ง LiDAR จำนวน 4 ตัว เพื่อรองรับระบบช่วยขับอัจฉริยะของ Huawei
นอกจากนี้ รถยังใช้เทคโนโลยี Electromagnetic Thermal Control Die-Casting ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการหล่อชิ้นส่วนขนาดใหญ่ที่ช่วยเพิ่มความแข็งแรงของโครงสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการความร้อนของตัวรถ
ตัวรถมีขนาดดังนี้
- ยาว 5,020 มม.
- กว้าง 2,007 มม.
- สูง 1,585 มม.
- ระยะฐานล้อ 3,000 มม.
มีทั้งรุ่นขับหลังและขับสี่
Luxeed RX จะมีให้เลือกทั้งรุ่นมอเตอร์เดี่ยวและมอเตอร์คู่
รุ่นขับเคลื่อนล้อหลัง (RWD) : มอเตอร์ไฟฟ้าเดี่ยว 277 กิโลวัตต์ (372 แรงม้า)
รุ่นขับเคลื่อนสี่ล้อ (AWD) : ประกอบด้วยมอเตอร์สองตัวที่มีกำลังขับ 160 กิโลวัตต์ (215 แรงม้า) และ 277 กิโลวัตต์ (372 แรงม้า)
ข้อถกเถียงเรื่องทีมออกแบบ
Luxeed RX ยังถูกพูดถึงจากประเด็นเกี่ยวกับทีมออกแบบ หลัง Zhao Changjiang กรรมการบริหารของ Luxeed ระบุว่า บริษัทได้ดึงตัว “อดีตหัวหน้าฝ่ายออกแบบของ Ferrari” รวมถึงทีมปรับแต่งช่วงล่างจาก BMW และ Aston Martin เข้ามาร่วมพัฒนารถรุ่นนี้
อย่างไรก็ตาม คำกล่าวดังกล่าวถูกตั้งคำถามโดย Ingrid Sun ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ของ Ferrari Greater China ซึ่งโพสต์ว่า “ฉันอยากทราบว่า อดีตหัวหน้าฝ่ายออกแบบ Ferrari ที่กล่าวถึงนั้นชื่ออะไร?”
ประเด็นดังกล่าวได้รับความสนใจในโลกออนไลน์จีน เนื่องจากหลายคนมองว่าตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายออกแบบของ Ferrari ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยนัก ขณะที่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีการชี้แจงเพิ่มเติมจากทั้ง Ferrari หรือ Luxeed
รถรุ่นแรกที่ใช้ชื่อ RX
Luxeed RX ยังถือเป็นรถรุ่นแรกของแบรนด์ที่เปลี่ยนรูปแบบการตั้งชื่อ จากเดิมที่ใช้ชื่อแบบตัวอักษรและตัวเลข เช่น S7 และ R7 มาเป็นชื่อรุ่นใหม่อย่าง "RX"
รถรุ่นนี้มีกำหนดเปิดตัวอย่างเป็นทางการในช่วงฤดูใบไม้ร่วงปี 2026 และจะเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์สำคัญของความร่วมมือระหว่าง Huawei และ Chery ในตลาดรถยนต์พลังงานใหม่ของจีน
อ้างอิง: CarNewsChina