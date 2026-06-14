Mercedes-Benz CLA 250+ ขับสนุก คล่องตัว เข้ายุคสมัย ถ้ามองหาความสบาย อาจไม่ใช่คำตอบ

Mercedes-Benz CLA 250+ คอมแพ็ค บีอีวี รุ่นล่าสุดจาก ค่ายดวงดาว ในประเทศไทย เขย่าตลาดด้วยยอดจองมากกว่า 1,500 คัน ภายในงานบางกอกฯ มอเตอร์โชว์ ผลักดันยอดขาย เมอร์เซเดส-เบนซ์ ทะลุ 2,000 คัน เป็นครั้งแรก นับตั้งแต่ปี 2019 มาพร้อมความโดดเด่นทั้งในเรื่องรูปโฉม รวมถึงสมรรถนะการใช้งานที่ตอบโจทย์ผู้ใช้รถตามยุคสมัย ด้วย EQ Technology แกนหลักของรถยนต์พลังงานไฟฟ้า ค่ายเมอร์เซเดส ที่มีให้เลือกใช้หลากหลายบอดี้
สำหรับ Mercedes-Benz CLA 250+ มีสัดส่วนที่ใหญ่ขึ้นจากรุ่นก่อนหน้าในพิกัด A-Class จุดเด่นของรถยนต์พลังงานไฟฟ้า ไม่พ้นกระจังหน้าเรืองแสง Mercedes-Benz Pattern เติมเต็มด้วยไฟเดย์ไทม์ที่พาดยาวเชื่อมไฟหน้าทั้ง 2 ฝั่ง รวมถึงไฟท้ายรูปดาวขนาดใหญ่
ภายในห้องโดยสารผสานความสปอร์ตและทันสมัย แผงแดชบอร์ดสะดุดตาด้วย Widescreen MBUX Superscreen 3 จอ ที่ใช้งานได้อย่างคล่องตัวผ่านระบบปฏิบัติการ MB.OS รวมถึงระบบประมวลผล MBUX Virtual Assistance สั่งงานด้วย AI
เบาะนั่งทูโทนสไตล์สปอร์ตหุ้มหนัง ARTICO Nappa-look สลับวัสดุ MICROCUT Microfibre พวงมาลัยมัลติฟังก์ชั่น 3 ก้าน ทรง D-Shape หุ้มหนัง Nappa ใช้วัสดุตกแต่งแบบ Matt White Natural Fibre Silent Lines หลังคากระจก Panoramic Roof บานเดียวจากเสา A ไปเสา C
ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า 1 ตัว พละกำลังสูงสุด 272 แรงม้า แรงบิดสูงสุด 335 นิวตันเมตร ส่งกำลังผ่านระบบขับเคลื่อนล้อหลัง เป็นคอมแพ็คคาร์ บีอีวี รุ่นแรกที่มี 2 เกียร์ มาพร้อมแบตเตอรี่ 800 โวลต์ ขนาด 85 กิโลวัตต์-ชั่วโมง
สำหรับสมรรถนะการขับขี่สามารถตอบสนองได้ดีทั้งคันเร่งและพวงมาลัย ขับได้อย่างสนุก เร่งแซงได้อย่างมั่นใจ ทั้งยังสมูทยิ่งขึ้นด้วยระบบส่งกำลัง 2 เกียร์ ขณะที่เทคโนโลยีเสริมการใช้งานต่างๆสามารถเพิ่มความสะดวกและความปลอดภัย รวมถึงฟังก์ชั่นการใช้งานภายในห้องโดยสารที่ทันสมัยและครบครัน ตามยุคสมัยที่พึงมี
ใช้งานได้อย่างสบายใจด้วยระยะทางที่วิ่งได้ไกลกว่า 790 กิโลเมตร ต่อการชาร์จไฟฟ้าเต็มหนึ่งครั้ง และใช้เวลาชาร์จเพียง 10 นาที ผ่านระบบ DC ที่รองรับได้สูงสุดถึง 320 กิโลวัตต์-ชั่วโมง ก็สามารถวิ่งได้กว่า 325 กิโลเมตร
ความอเนกประสงค์ในห้องโดยสารปรับเปลี่ยนรองรับการใช้งานได้ดีในระดับหนึ่ง ท่ีเก็บสัมภาระด้านหน้า 101 ลิตร ด้านท้าย 405 ลิตร เบาะนั่งด้านหลังแยกพับอิสระ 60:40 เพิ่มความสามารถในการบรรทุก
มองในภาพรวมทั้งในเรื่องดีไซน์ ฟังก์ชั่นการใช้งาน และสมรรถนะการขับขี่ Mercedes-Benz CLA 250+ นับเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจภายใต้บทบาทของซิตี้คาร์ พลังงานไฟฟ้า
ติดที่เรื่องความสบายของเบาะนั่ง ทั้งในมุมคนขับและผู้โดยสาร ที่ยังไม่สามารถสัมผัสได้ รวมถึงระบบกันสะเทือนที่ไม่ได้มาพร้อมความนุ่มนวล ซึ่งก็เป็นไปตามคาแรคเตอร์ของรถ
หากมองหาความสปอร์ต ทันสมัย Mercedes-Benz CLA 250+ สามารถตอบโจทย์ได้ แต่ถ้ามองหาความนุ่มนวล นั่งสบาย ตัวเลือกนี้อาจจะยังไม่ใช่คำตอบ
สำหรับ Mercedes-Benz CLA 250+ มีสัดส่วนที่ใหญ่ขึ้นจากรุ่นก่อนหน้าในพิกัด A-Class จุดเด่นของรถยนต์พลังงานไฟฟ้า ไม่พ้นกระจังหน้าเรืองแสง Mercedes-Benz Pattern เติมเต็มด้วยไฟเดย์ไทม์ที่พาดยาวเชื่อมไฟหน้าทั้ง 2 ฝั่ง รวมถึงไฟท้ายรูปดาวขนาดใหญ่
ภายในห้องโดยสารผสานความสปอร์ตและทันสมัย แผงแดชบอร์ดสะดุดตาด้วย Widescreen MBUX Superscreen 3 จอ ที่ใช้งานได้อย่างคล่องตัวผ่านระบบปฏิบัติการ MB.OS รวมถึงระบบประมวลผล MBUX Virtual Assistance สั่งงานด้วย AI
เบาะนั่งทูโทนสไตล์สปอร์ตหุ้มหนัง ARTICO Nappa-look สลับวัสดุ MICROCUT Microfibre พวงมาลัยมัลติฟังก์ชั่น 3 ก้าน ทรง D-Shape หุ้มหนัง Nappa ใช้วัสดุตกแต่งแบบ Matt White Natural Fibre Silent Lines หลังคากระจก Panoramic Roof บานเดียวจากเสา A ไปเสา C
ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า 1 ตัว พละกำลังสูงสุด 272 แรงม้า แรงบิดสูงสุด 335 นิวตันเมตร ส่งกำลังผ่านระบบขับเคลื่อนล้อหลัง เป็นคอมแพ็คคาร์ บีอีวี รุ่นแรกที่มี 2 เกียร์ มาพร้อมแบตเตอรี่ 800 โวลต์ ขนาด 85 กิโลวัตต์-ชั่วโมง
สำหรับสมรรถนะการขับขี่สามารถตอบสนองได้ดีทั้งคันเร่งและพวงมาลัย ขับได้อย่างสนุก เร่งแซงได้อย่างมั่นใจ ทั้งยังสมูทยิ่งขึ้นด้วยระบบส่งกำลัง 2 เกียร์ ขณะที่เทคโนโลยีเสริมการใช้งานต่างๆสามารถเพิ่มความสะดวกและความปลอดภัย รวมถึงฟังก์ชั่นการใช้งานภายในห้องโดยสารที่ทันสมัยและครบครัน ตามยุคสมัยที่พึงมี
ใช้งานได้อย่างสบายใจด้วยระยะทางที่วิ่งได้ไกลกว่า 790 กิโลเมตร ต่อการชาร์จไฟฟ้าเต็มหนึ่งครั้ง และใช้เวลาชาร์จเพียง 10 นาที ผ่านระบบ DC ที่รองรับได้สูงสุดถึง 320 กิโลวัตต์-ชั่วโมง ก็สามารถวิ่งได้กว่า 325 กิโลเมตร
ความอเนกประสงค์ในห้องโดยสารปรับเปลี่ยนรองรับการใช้งานได้ดีในระดับหนึ่ง ท่ีเก็บสัมภาระด้านหน้า 101 ลิตร ด้านท้าย 405 ลิตร เบาะนั่งด้านหลังแยกพับอิสระ 60:40 เพิ่มความสามารถในการบรรทุก
มองในภาพรวมทั้งในเรื่องดีไซน์ ฟังก์ชั่นการใช้งาน และสมรรถนะการขับขี่ Mercedes-Benz CLA 250+ นับเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจภายใต้บทบาทของซิตี้คาร์ พลังงานไฟฟ้า
ติดที่เรื่องความสบายของเบาะนั่ง ทั้งในมุมคนขับและผู้โดยสาร ที่ยังไม่สามารถสัมผัสได้ รวมถึงระบบกันสะเทือนที่ไม่ได้มาพร้อมความนุ่มนวล ซึ่งก็เป็นไปตามคาแรคเตอร์ของรถ
หากมองหาความสปอร์ต ทันสมัย Mercedes-Benz CLA 250+ สามารถตอบโจทย์ได้ แต่ถ้ามองหาความนุ่มนวล นั่งสบาย ตัวเลือกนี้อาจจะยังไม่ใช่คำตอบ