ฉางอาน ฉลองโรงงานครบรอบ 1 ปี ผลิตรถครบ 20,000 คัน

ฉางอาน ฉลองครบรอบ 1 ปีของโรงงาน ฉางอาน ออโตโมบิล ระยอง (CHANGAN Automobile Rayong Factory) ผลิตรถยนต์ครบ 20,000 คัน วางไทยเป็นฐานการผลิตระยะยาว
นายเติ้ง จื้อเทา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฉางอาน ออโต้ เซาท์อีส เอเชีย จำกัด กรรมการผู้จัดการ และประธานบริษัท ฉางอาน ออโต้ เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ฉางอาน ออโต้ คอมโพเนนท์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า ประเทศไทยถือเป็น Strategic location ของ CHANGANในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในการขับเคลื่อนกลยุทธ์ ‘VAST OCEAN Plan หรือ การขยายธุรกิจสู่ระดับโลก’ ของฉางอาน โดยโรงงานฉางอาน ออโตโมบิล จังหวัดระยอง ถือเป็นถือเป็นก้าวสำคัญในการวางรากฐานในประเทศไทย โดยเป็นฐานการผลิตเชิงยุทธศาสตร์สำหรับตลาดอาเซียนและตลาดรถยนต์พวงมาลัยขวาทั่วโลก
สำหรับการผลิตรถยนต์ครบ 20,000 คันภายในเวลาเพียง 1 ปี นับเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จครั้งสำคัญของฉางอาน ที่สะท้อนถึงศักยภาพการผลิต ความแข็งแกร่งของฉางอานในประเทศไทย และความเชื่อมั่นจากลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ และภาครัฐที่มีต่อฉางอาน
ตลอดระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา โรงงานแห่งนี้มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการเติบโตของ CHANGAN ในประเทศไทย สร้างงานกว่า 30,000 ตำแหน่งตลอดห่วงโซ่อุปทานภายในประเทศ และการถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมจากประเทศจีนสู่บุคลากรไทย
สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าของ CHANGAN ที่ผลิตในประเทศไทยรุ่นแรก ได้แก่ DEEPAL S05 ซึ่งเป็น Hero Product ของแบรนด์ที่ได้รับกระแสตอบรับอย่างล้นหลามจากผู้บริโภคชาวไทย ตามด้วย NEVO Q05 รถยนต์ไฟฟ้ารุ่นที่สอง หลังเปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคมที่ผ่านมา NEVO Q05 กวาดยอดจองได้กว่า 2,200 คัน ภายในเวลาเพียง 1 สัปดาห์
นายเติ้ง จื้อเทา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฉางอาน ออโต้ เซาท์อีส เอเชีย จำกัด กรรมการผู้จัดการ และประธานบริษัท ฉางอาน ออโต้ เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ฉางอาน ออโต้ คอมโพเนนท์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า ประเทศไทยถือเป็น Strategic location ของ CHANGANในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในการขับเคลื่อนกลยุทธ์ ‘VAST OCEAN Plan หรือ การขยายธุรกิจสู่ระดับโลก’ ของฉางอาน โดยโรงงานฉางอาน ออโตโมบิล จังหวัดระยอง ถือเป็นถือเป็นก้าวสำคัญในการวางรากฐานในประเทศไทย โดยเป็นฐานการผลิตเชิงยุทธศาสตร์สำหรับตลาดอาเซียนและตลาดรถยนต์พวงมาลัยขวาทั่วโลก
สำหรับการผลิตรถยนต์ครบ 20,000 คันภายในเวลาเพียง 1 ปี นับเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จครั้งสำคัญของฉางอาน ที่สะท้อนถึงศักยภาพการผลิต ความแข็งแกร่งของฉางอานในประเทศไทย และความเชื่อมั่นจากลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ และภาครัฐที่มีต่อฉางอาน
ตลอดระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา โรงงานแห่งนี้มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการเติบโตของ CHANGAN ในประเทศไทย สร้างงานกว่า 30,000 ตำแหน่งตลอดห่วงโซ่อุปทานภายในประเทศ และการถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมจากประเทศจีนสู่บุคลากรไทย
สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าของ CHANGAN ที่ผลิตในประเทศไทยรุ่นแรก ได้แก่ DEEPAL S05 ซึ่งเป็น Hero Product ของแบรนด์ที่ได้รับกระแสตอบรับอย่างล้นหลามจากผู้บริโภคชาวไทย ตามด้วย NEVO Q05 รถยนต์ไฟฟ้ารุ่นที่สอง หลังเปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคมที่ผ่านมา NEVO Q05 กวาดยอดจองได้กว่า 2,200 คัน ภายในเวลาเพียง 1 สัปดาห์