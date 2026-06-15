เตรียมลงน้ำ! XPeng รุกธุรกิจเรือยอชต์ ขยายอาณาจักรจากรถยนต์ไฟฟ้า สู่ทางทะเลและอากาศ

XPeng ผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าจากจีน มีรายงานว่ากำลังขยายธุรกิจเข้าสู่ตลาด เรือยอชต์ หลังจากก่อนหน้านี้บริษัทได้ลงทุนในรถยนต์ไฟฟ้าและรถบินได้มาแล้ว
รายงานจากสื่อท้องถิ่น Leiphone ระบุว่า XPeng ได้ตั้งทีมวิจัยและพัฒนา หรือ R&D สำหรับโครงการเรือยอชต์ตั้งแต่ช่วงต้นปี 2026 โดยมีทีมงานเกือบ 100 คน โดยโครงการนี้ใช้ชื่อภายในว่า “Flying Fish” และนำโดย Qian Zhanwei หัวหน้าฝ่าย Vehicle Architecture ของ XPeng
ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการพัฒนา
รายงานระบุว่า เรือยอชต์ของ XPeng ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการวิจัยและพัฒนา โดยจุดแข็งหลักในอนาคตจะเน้นไปที่ เทคโนโลยีอัลกอริทึมแชสซีขั้นสูง โดยกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของผลิตภัณฑ์นี้คือ ตลาดครอบครัวรายได้สูง หรือกลุ่ม High-Net-Worth Families
แต่จนถึงขณะนี้ XPeng ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในเมืองกวางโจว ยังไม่ได้ออกมาตอบกลับหรือยืนยันรายงานดังกล่าวต่อสาธารณะ
ต่อยอดจากรถยนต์ไฟฟ้าและรถบินได้
การเข้าสู่ธุรกิจเรือยอชต์ถือเป็นอีกก้าวหนึ่งของ XPeng ในการขยายขอบเขตธุรกิจด้านการเดินทาง โดยปัจจุบัน XPeng มีธุรกิจรถยนต์ไฟฟ้าเป็นธุรกิจหลัก และยังมีบริษัทลูกด้านรถบินได้อย่าง Aridge หรือ XPeng AeroHT ซึ่งเพิ่งระดมทุนได้เกือบ 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา
โรงงานผลิตรถบินได้ของ Aridge ในเมืองกวางโจวสร้างเสร็จเมื่อปีที่แล้ว และรถบินได้รุ่น Land Aircraft Carrier มีแผนตั้งราคาไม่เกิน 2 ล้านหยวน ในอนาคต
ภาพใหญ่คือการเดินทางทางบก ทะเล และอากาศ
หากโครงการเรือยอชต์เดินหน้าต่อไป XPeng จะมีธุรกิจที่ครอบคลุมการเดินทางหลายรูปแบบมากขึ้น ตั้งแต่รถยนต์ไฟฟ้าทางบก รถบินได้ทางอากาศ ไปจนถึงเรือยอชต์ทางทะเล
รายงานระบุว่า สิ่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของแนวคิดการสร้างระบบการเดินทางแบบ ทางบก ทางทะเล และทางอากาศ ของ XPeng อย่างไรก็ตาม โครงการนี้ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น และยังไม่มีข้อมูลเรื่องสเปก ราคา หรือกำหนดเปิดตัวอย่างเป็นทางการ
ตลาดเรือยอชต์จีนยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น
รายงานยังระบุว่า ตลาดเรือยอชต์ของจีนกำลังเติบโต โดยข้อมูลจากกระทรวงคมนาคมจีนระบุว่า เรือยอชต์ที่จดทะเบียนใหม่ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา คิดเป็นประมาณ 54.7% ของจำนวนเรือยอชต์ทั้งหมดในประเทศ แต่ในระดับโลก อุตสาหกรรมการผลิตเรือยอชต์ของจีนยังมีส่วนแบ่งตลาดไม่ถึง 4% สะท้อนว่าตลาดนี้ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการพัฒนา
อ้างอิง: CnEVPost / Leiphone