Audi Thailand ปรับโครงสร้าง ดึง PON ร่วมทุน ไม่กระทบลูกค้า

อาวดี้ ประเทศไทย ปรับโครงสร้างธุรกิจดึง พอน กลุ่มทุนด้านยานยนต์จากเนเธอแลนด์เข้ามาถือหุ้นในสัดส่วน 75% มั่นใจแข่งขันในตลาดไทยได้ ปรับปรุงบริการหลังการขาย วางเป้าขายเกินพันคันต่อปี
นายเจอร์ราร์ด แจนเซน รองประธาน พอน ออโตโมทีฟ เอเชีย กล่าวว่า การจะเข้าไปทำธุรกิจที่ไหน จะมองหาพาร์ตเนอร์ที่ดีเชื่อถือได้ก่อนเป็นลำดับแรก และมองในระยะยาว โดยกลุ่มพอนถือหุ้น 75% และไมน์สเตอร์ เทคนิค ถือหุ้น 25%
ทั้งนี้ตั้งเป้าการขายเอาไว้ที่ระดับหลักพันคันต่อปี ระดับราคาของรถใหม่จะแข่งขันกับคู่แข่งได้ดีขึ้นกว่าเดิม การบริการหลังการขายจะดีขึ้นกว่าเดิมแน่นอน ทั้งความรวดเร็วและความเข้มข้น ปัจจุบันมีช่องซ่อมมากกว่า 100 ช่องซ่อม และจะมีการลงทุนเพิ่มในส่วนของบุคลากร
“ประเด็นสำคัญอีกประการคือ การศึกษาเรื่องของโครงสร้างภาษี ในการนำรถยนต์แต่ละรุ่นเข้ามาจำหน่าย รวมถึงนโยบายของภาครัฐว่าจะทำอย่างไรให้เหมาะสม ส่วนมูลค่าการลงทุนในครั้งนี้ ไม่สามารถเปิดเผยตัวเลขได้ แต่เชื่อมั่นว่าจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของแบรนด์ Audi ในประเทศไทยในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างแน่นอน” เจอร์ราร์ด กล่าว
นายกฤษฎา ล่ำซำ ประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ไมซ์สเตอร์ เทคนิค จำกัด กล่าวว่า การเข้ามาร่วมทุนในครั้งนี้จะช่วยส่งเสริมให้แบรนด์ Audi มีความแข็งแกร่งขึ้นและเป็นประโยชน์กับลูกค้าชาวไทย โดยจะทำงานร่วมกันและมีการตั้งคนรุ่นใหม่เข้ามารับงานบริหาร ซึ่งได้แต่งตั้งให้ นายธีรคุปต์ ธรรมณีวงศ์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ (Managing Director) และให้นายเบเรนด์ โอมเมส ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายการค้า (Commercial Director)
ด้านรถรุ่นใหม่ จะมีการเปิดตัว RS5, Q9, Q7, A5 ซึ่งจะมีครบทุกขุมพลังทั้ง BEV, PHEV, ICE ทุกรูปแบบตัวถังไม่ว่าจะเป็น เอสยูวี, ซีดาน และ แวกอน จะไม่แข่งสงครามราคา โดยยอดขายสะสมทั้งหมดมีกว่า 8,000 คัน
สำหรับกลุ่ม พอน เป็นบริษัทจากประเทศเนเธอแลนด์ ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1867 โดยทำธุรกิจใน 35 ประเทศทั่วโลก เป็นที่รู้จักในฐานะผู้ผลิตและจำหน่ายจักรยานใหญ่ที่สุดในโลกและเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์อันดับ 1 ของประเทศเนเธอแลนด์ มีพนักงานกว่า 10,000 คน และมีรายได้มากกว่า 10,000 ล้านยูโร ในปี ค.ศ. 2025
นายเจอร์ราร์ด แจนเซน รองประธาน พอน ออโตโมทีฟ เอเชีย กล่าวว่า การจะเข้าไปทำธุรกิจที่ไหน จะมองหาพาร์ตเนอร์ที่ดีเชื่อถือได้ก่อนเป็นลำดับแรก และมองในระยะยาว โดยกลุ่มพอนถือหุ้น 75% และไมน์สเตอร์ เทคนิค ถือหุ้น 25%
ทั้งนี้ตั้งเป้าการขายเอาไว้ที่ระดับหลักพันคันต่อปี ระดับราคาของรถใหม่จะแข่งขันกับคู่แข่งได้ดีขึ้นกว่าเดิม การบริการหลังการขายจะดีขึ้นกว่าเดิมแน่นอน ทั้งความรวดเร็วและความเข้มข้น ปัจจุบันมีช่องซ่อมมากกว่า 100 ช่องซ่อม และจะมีการลงทุนเพิ่มในส่วนของบุคลากร
“ประเด็นสำคัญอีกประการคือ การศึกษาเรื่องของโครงสร้างภาษี ในการนำรถยนต์แต่ละรุ่นเข้ามาจำหน่าย รวมถึงนโยบายของภาครัฐว่าจะทำอย่างไรให้เหมาะสม ส่วนมูลค่าการลงทุนในครั้งนี้ ไม่สามารถเปิดเผยตัวเลขได้ แต่เชื่อมั่นว่าจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของแบรนด์ Audi ในประเทศไทยในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างแน่นอน” เจอร์ราร์ด กล่าว
นายกฤษฎา ล่ำซำ ประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ไมซ์สเตอร์ เทคนิค จำกัด กล่าวว่า การเข้ามาร่วมทุนในครั้งนี้จะช่วยส่งเสริมให้แบรนด์ Audi มีความแข็งแกร่งขึ้นและเป็นประโยชน์กับลูกค้าชาวไทย โดยจะทำงานร่วมกันและมีการตั้งคนรุ่นใหม่เข้ามารับงานบริหาร ซึ่งได้แต่งตั้งให้ นายธีรคุปต์ ธรรมณีวงศ์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ (Managing Director) และให้นายเบเรนด์ โอมเมส ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายการค้า (Commercial Director)
ด้านรถรุ่นใหม่ จะมีการเปิดตัว RS5, Q9, Q7, A5 ซึ่งจะมีครบทุกขุมพลังทั้ง BEV, PHEV, ICE ทุกรูปแบบตัวถังไม่ว่าจะเป็น เอสยูวี, ซีดาน และ แวกอน จะไม่แข่งสงครามราคา โดยยอดขายสะสมทั้งหมดมีกว่า 8,000 คัน
สำหรับกลุ่ม พอน เป็นบริษัทจากประเทศเนเธอแลนด์ ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1867 โดยทำธุรกิจใน 35 ประเทศทั่วโลก เป็นที่รู้จักในฐานะผู้ผลิตและจำหน่ายจักรยานใหญ่ที่สุดในโลกและเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์อันดับ 1 ของประเทศเนเธอแลนด์ มีพนักงานกว่า 10,000 คน และมีรายได้มากกว่า 10,000 ล้านยูโร ในปี ค.ศ. 2025