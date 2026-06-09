R3 AUTOSPHERE รวบขาย Civic Type R 8 คันสุดท้ายในไทย

บริษัท พระรามสาม กรุ๊ป ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด ภายใต้กลุ่มธุรกิจ R3 AUTOSPHERE จัดงาน "TYPE R SHOWCASE BY R3 AUTOSPHERE" รวมพลคนรักรถ Honda Civic Type R และนำรถล็อตสุดท้ายของตัวแรงแห่งค่ายฮอนด้า มาจัดแคมเปญพิเศษ ขายพร้อมชุดแต่ง Mugen แท้
เกียรติ ตั้งตรงศักดิ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร R3 AUTOSPHERE กล่าวว่าR3 AUTOSPHERE ร่วมมือกับ MUGEN THAILAND เปิดตัว HONDA CIVIC TYPE R MUGEN GROUP A (FL5) เป็นครั้งแรกอย่างเป็นทางการในประเทศไทยสะท้อนจิตวิญญาณมอเตอร์สปอร์ตของ Honda และ MUGEN พร้อมกันนี้ภายในงานยังได้เปิดรับจองสิทธิ์ HONDA CIVIC TYPE R MUGEN GROUP B ที่จะมีเพียง 1 คันในประเทศไทย เพื่อรับโควตาการผลิตโดยตรงจากประเทศญี่ปุ่น
HONDA CIVIC TYPE R MUGEN นี้ ยังถือเป็นการประกาศปิดตำนานอย่างเป็นทางการของคอลเลกชั่นพิเศษ "ZAN-EI" (残影 — The Last Shadow) ภายใต้กลุ่ม "THE LAST SENTINELS" ซึ่งเป็นเกียรติยศบทสุดท้ายของสปอร์ตซีดานสายพันธุ์แท้บนถนน ก่อนที่ตำนานบทนี้จะปิดฉากลงอย่างยิ่งใหญ่
โดยรถยนต์ทุกคันในโปรเจกต์นี้ (Group A จำนวน 5 คัน และ Group B จำนวน 1 คัน) ล้วนได้รับการรับรอง (Acknowledged) จาก MUGEN ประเทศญี่ปุ่น ที่ติดตั้ง Collection Plate ตราสัญลักษณ์ที่ออกแบบและผลิตขึ้นเฉพาะ
สำหรับรถแต่ละคัน รวมถึงได้รับสถานะ "MUGEN Complete Car" อย่างเป็นทางการ และการรับประกันมาตรฐานสูงสุดจาก Honda ประเทศไทย 3 ปี หรือ 100,000 กิโลเมตร
สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสั่งจองได้ผ่านข้อเสนอและโปรโมชั่นสุดเอ็กซ์คลูซีฟผ่านทาง Honda พระราม 3 กรุ๊ป
เกียรติ ตั้งตรงศักดิ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร R3 AUTOSPHERE กล่าวว่าR3 AUTOSPHERE ร่วมมือกับ MUGEN THAILAND เปิดตัว HONDA CIVIC TYPE R MUGEN GROUP A (FL5) เป็นครั้งแรกอย่างเป็นทางการในประเทศไทยสะท้อนจิตวิญญาณมอเตอร์สปอร์ตของ Honda และ MUGEN พร้อมกันนี้ภายในงานยังได้เปิดรับจองสิทธิ์ HONDA CIVIC TYPE R MUGEN GROUP B ที่จะมีเพียง 1 คันในประเทศไทย เพื่อรับโควตาการผลิตโดยตรงจากประเทศญี่ปุ่น
HONDA CIVIC TYPE R MUGEN นี้ ยังถือเป็นการประกาศปิดตำนานอย่างเป็นทางการของคอลเลกชั่นพิเศษ "ZAN-EI" (残影 — The Last Shadow) ภายใต้กลุ่ม "THE LAST SENTINELS" ซึ่งเป็นเกียรติยศบทสุดท้ายของสปอร์ตซีดานสายพันธุ์แท้บนถนน ก่อนที่ตำนานบทนี้จะปิดฉากลงอย่างยิ่งใหญ่
โดยรถยนต์ทุกคันในโปรเจกต์นี้ (Group A จำนวน 5 คัน และ Group B จำนวน 1 คัน) ล้วนได้รับการรับรอง (Acknowledged) จาก MUGEN ประเทศญี่ปุ่น ที่ติดตั้ง Collection Plate ตราสัญลักษณ์ที่ออกแบบและผลิตขึ้นเฉพาะ
สำหรับรถแต่ละคัน รวมถึงได้รับสถานะ "MUGEN Complete Car" อย่างเป็นทางการ และการรับประกันมาตรฐานสูงสุดจาก Honda ประเทศไทย 3 ปี หรือ 100,000 กิโลเมตร
สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสั่งจองได้ผ่านข้อเสนอและโปรโมชั่นสุดเอ็กซ์คลูซีฟผ่านทาง Honda พระราม 3 กรุ๊ป