FAST Auto Show Thailand 2026 รถใหม่ รถมือสองพร้อมขาย 1-5 ก.ค.นี้

บริษัท คิง ออฟ ออโต้ โปรดักท์ จำกัด ผู้จัดงานมหกรรมจำหน่ายรถยนต์ครบวงจร “ฟาสต์ ออโต โชว์ ไทยแลนด์ 2026” (FAST Auto Show Thailand 2026) เดินหน้าส่งต่อความสุขและกระตุ้นเศรษฐกิจไทยช่วงกลางปี ประกาศความพร้อมจัดงานยิ่งใหญ่เป็นครั้งที่ 14 โดยปีนี้มาพร้อมแนวคิดหลัก “ดีลแรงจัดเต็มทั้งงาน อยากได้รถใหม่หรือมือสอง จัดให้ครบ จบในงานเดียว” เพื่อตอบโจทย์พฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่ที่เน้นความคุ้มค่าในสภาวะเศรษฐกิจที่ท้าทาย ผนวกกิจกรรมส่งมอบความสุขสนุกได้ทั้งครอบครัว ระหว่างวันที่ 1–5 กรกฎาคม 2569 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
นายพัฒนเดช อาสาสรรพกิจ ประธานจัดงาน "ฟาสต์ ออโต โชว์ ไทยแลนด์ 2026" เปิดเผยว่า ภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยในช่วงครึ่งแรกของปี 2569 ถือเป็นช่วงเวลาแห่งการปรับตัวครั้งสำคัญ ยอดขายรถยนต์ใหม่ในประเทศยังคงได้รับแรงกดดันจากความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อ ขณะที่พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนจากความยึดมั่นในแบรนด์ มาเน้นความคุ้มค่าและราคาที่สอดคล้องกับค่าครองชีพ ส่งผลให้ “ตลาดรถยนต์มือสอง” กลายเป็นทางเลือกที่น่าสนใจมากในปัจจุบัน เนื่องจากราคาปรับตัวลงมาอยู่ในระดับที่จับต้องได้ง่ายขึ้น แต่โจทย์ใหญ่ที่สุดของรถยนต์มือสองคือ “ความเชื่อมั่นของผู้บริโภค” งานฟาสต์ ออโต โชว์ ไทยแลนด์ 2026 จึงเข้ามาทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการสร้างมาตรฐานใหม่ เพื่อยกระดับความมั่นใจให้ผู้ซื้อตัดสินใจได้ทันทีโดยไม่ต้องกังวล
“นับตั้งแต่ก้าวแรกของการจัดงาน “ฟาสต์ ออโต โชว์ ไทยแลนด์” จนปีนี้นับเป็นครั้งที่ 14 จุดยืนและหัวใจสำคัญที่เรายึดมั่นมาโดยตลอด คือ การให้ความสำคัญกับ “รถยนต์ใหม่” และ “รถยนต์มือสอง” อย่างเท่าเทียมกัน เพราะเราเชื่อว่าความต้องการของผู้บริโภคทุกคนมีคุณค่าเท่ากัน ท่ามกลางภาวะตลาดที่แข่งขันดุเดือดในปัจจุบัน เราพร้อมทำหน้าที่เป็นกลไกสำคัญในการกระตุ้นกำลังซื้อช่วงกลางปี ภายใต้แนวคิด “ดีลแรงจัดเต็มทั้งงาน อยากได้รถใหม่หรือมือสอง จัดให้ครบ จบในงานเดียว” ซึ่งได้รับความร่วมมือจากพันธมิตร ทั้งค่ายรถยนต์ใหม่และผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้วรายใหญ่ที่พร้อมใจกันจัดแคมเปญลับและดีลพิเศษสุดมามอบให้กับผู้ซื้อในงานนี้โดยเฉพาะ มา“เลือกคันที่ชอบ ถอยคันที่ใช่” ในงานนี้ ไม่ว่าคุณจะมองหานวัตกรรมล่าสุดจากรถยนต์ป้ายแดง หรือความคุ้มค่าจากรถยนต์มือสองสภาพพรีเมียม คุณจะได้รับประสบการณ์การซื้อที่ปลอดภัย มั่นใจ และคุ้มค่าที่สุด กลับไปอย่างแน่นอน”
“สมรภูมิ "รถใหม่" เดือด! ยุคทองตลาดของผู้ซื้อกับดีลสุดคุ้ม อยากใช้รถไม่ต้องรอปลายปี
สำหรับกลุ่มรถใหม่ป้ายแดง นายชลัทชัย ปภัสร์พงษ์ รองประธานจัดงาน ให้ความเห็นว่า สถานการณ์ตลาดรถยนต์ใหม่ในปีนี้เป็น "Super Red Ocean" ซึ่งไม่ได้หมายถึงแค่ "สงครามราคา" แต่เป็น "สงครามแห่งเทคโนโลยีและนวัตกรรม" ที่ผู้บริโภคมีทางเลือกหลากหลายที่สุด ตั้งแต่ระบบสันดาปภายใน ไฮบริด ไปจนถึงยานยนต์ไฟฟ้า 100% และเทคโนโลยีพลังงานทางเลือกใหม่ ๆ ที่เติบโตอย่างก้าวกระโดดเพราะตอบโจทย์เรื่องความประหยัดพลังงาน การช่วงชิงส่วนแบ่งทางการตลาดด้วยการอัดแคมเปญข้อเสนอที่พิเศษยิ่งขึ้นเพื่อปลุกกำลังซื้อที่อั้นอยู่จึงเกิดขึ้นตลอดเวลา ดังนั้น งานฟาสต์ ออโต โชว์ ไทยแลนด์ 2026 ในช่วงกลางปีนี้ จึงเป็นโอกาสที่ดีที่สุดที่ผู้บริโภคจะได้เลือกเทคโนโลยีที่ใช่ในราคาที่คุ้มค่าที่สุดโดยไม่ต้องรอถึงปลายปี
ซึ่งแบรนด์พันธมิตรค่ายรถชั้นนำที่ตอบรับมาเวลานี้รวม 13 แบรนด์ ได้แก่ Isuzu , Toyota, Honda, Mitsubishi, Volvo พร้อมด้วยแบรนด์ในเครือ ไพรม์มัส กรุ๊ป (MG, Zeekr, Deepal, Aion) และแบรนด์ในเครือเคพีออโต้ กรุ๊ป (Mazda, Hyundai, Nissan) ที่ยกทัพยนตรกรรมและข้อเสนอพิเศษมาร่วมงานอย่างครบครัน ภายใต้แนวคิด “ดีลแรงจัดเต็มทั้งงาน” พร้อมโปรโมชั่นด้านราคาและเงื่อนไขทางการเงินสุดคุ้มตลอดการจัดงาน และพันธมิตรใหม่ บริษัท ซูโมต้า มอเตอร์ จำกัด (Sumota Motor) ผู้นำรถสามล้ออเนกประสงค์มาตรฐานญี่ปุ่นเพื่อการบรรทุกและโดยสารที่กำลังเดินหน้ารุกตลาดทั้งระบบน้ำมันและไฟฟ้า (EV) 100% ตอบโจทย์ภาคเกษตรและพาณิชยกรรม โดยรถทุกรุ่นการันตีจดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบกได้ถูกต้องตามกฎหมาย
"รถยนต์ใช้แล้ว" ทางเลือกที่คุ้มค่า มากกว่าการตรวจสภาพ คือการรับประกันรถซื้อคืนหากผิดเงื่อนไข
นายอัษฎาวุธ อาสาสรรพกิจ รองประธานจัดงาน เผยถึงมุมมองในตลาดรถมือสองว่า เป็นโอกาสทองในรอบหลายปีของผู้บริโภค เพราะในช่วงครึ่งปี กลไกตลาดได้ทำการ "ปรับฐานราคา" ลงมาอยู่ในระดับที่เร้าใจและจับต้องได้ง่ายที่สุด อีกทั้ง ยังมีรถสภาพยอดเยี่ยม ประเภท "รถปีใหม่ ไมล์น้อย" ที่คัดเข้ามาเป็นตัวเลือกจำนวนมาก รถยนต์ใช้แล้วในวันนี้จึงไม่ใช่แค่ทางออก แต่คือ "ทางเลือกที่คุ้มค่า" สำหรับครอบครัวยุคนี้ที่ต้องการบริหารสภาพคล่องทางการเงินและเพื่อแก้ Pain Point หรือความกังวลใจที่สุดของคนที่อยากซื้อรถมือสอง คือ ความกลัว ความไม่มั่นใจ เพราะดูรถไม่เป็น กลัวเจอรถย้อมแมว หรือโดนกรอไมล์ ซึ่งงาน "ฟาสต์ ออโต โชว์ ไทยแลนด์ 2026" สามารถตอบโจทย์ความเชื่อมั่นได้มากกว่าแค่การตรวจสภาพรถ ด้วย คำมั่นสัญญาการรับประกันซื้อคืน ที่เป็นข้อตกลงอย่างเข้มงวดกับผู้ประกอบการธุรกิจรถยนต์ใช้แล้วว่า รถยนต์ใช้แล้วที่ซื้อจากในงานจะ ไม่ไฟไหม้ ไม่จมน้ำ ไม่ตัดต่อ ไม่ชนหนัก จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายได้ และการันตีไมล์แท้ ที่สำคัญที่สุด ซึ่งถือเป็นลายเซ็นของงาน คือคำมั่นที่ว่า หากผิดเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง รับประกันซื้อคืน 100% เงื่อนไขนี้คือเกราะคุ้มครองผู้บริโภคที่แข็งแกร่งที่สุด ทำให้ทุกคนสามารถเดินเข้ามาเลือกซื้อรถในงานของเราได้อย่างสบายใจ พร้อมรับสิทธิประโยชน์ที่ดีที่สุดในการจัดหา "ดอกเบี้ยรถมือสองและเงื่อนไขที่ดีที่สุด
นอกจากนี้ ภายในงานยังมีจุดให้บริการพิเศษสำหรับผู้ที่ต้องการ "ขายรถ" โดยสามารถนำรถยนต์เข้ารับการประเมินราคาแบบ ไม่มีค่าใช้จ่าย จาก "Motorist" แพลตฟอร์มซื้อ-ขายรถยนต์ออนไลน์ของคนยุคใหม่ ที่สำคัญคือ ไม่จำเป็นต้องซื้อรถคันใหม่ จะมาขายอย่างเดียวก็ได้ และหากไม่พอใจราคาที่ประเมิน ก็ไม่จำเป็นต้องขาย ไม่มีข้อผูกมัดใด ๆ ทั้งสิ้น โดย Motorist ช่วยจับคู่ความต้องการระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายได้อย่างลงตัว ทำให้การซื้อ-ขายรถกลายเป็นเรื่องง่าย สะดวก เปรียบเทียบราคาได้ในที่เดียว ได้ราคาดีที่สุด รู้ผลไวภายใน 1 ชั่วโมง
ผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้วที่เข้าร่วมงานปีนี้มีจำนวน 5 ราย ประกอบด้วย DDS คาร์เซ็นเตอร์, ดา ศรีนครินทร์, โย รัชดา, รถเศรษฐี, และ Mercedes-Benz Certified by Benz Keng Hong Thong
พื้นที่ "ขับ" เคลื่อนความสุข ใช้เวลาสนุกร่วมกัน
ด้าน นายพีระพงศ์ เอี่ยมลำเนา รองประธานจัดงาน ซึ่งดูแลด้านกิจกรรม เปิดเผยว่า สำหรับ ไฮไลท์ด้านกิจกรรม ปีนี้ยังคงเน้นการสร้างบรรยากาศแห่งความสุขที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของทุกคนในครอบครัว โดยมีโซนกิจกรรมที่เป็นแม่เหล็กสำคัญ ได้แก่ การกลับมาอีกครั้งของกิจกรรม FAST Strider Racing 2026 การแข่งขันจักรยานทรงตัวเด็ก มาตรฐานสากล สำหรับน้อง ๆ วัย 2 - 5 ปี ที่กลับมาอย่างยิ่งใหญ่และสนุกกว่าเดิม เพื่อให้ครอบครัวได้ร่วมสร้างความทรงจำและเติมเต็มรอยยิ้มในงาน เปิดสนามแข่งมาตรฐานในฮอลล์ให้ซ้อมในวันธรรมดาได้ตลอด 5 วันเต็ม สำหรับการแข่งขันมีทั้งแบบปั่น และแบบไถ รวม 15 รุ่น รอบชิงชนะเลิศชิงรางวัล ในวันเสาร์ที่ 4 และวันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2569 สมัครและติดตามรายละเอียดได้ที่ : https://form.jotform.com/261514806533455 และพื้นที่ Pet Friendly ยังคงต้อนรับสัตว์เลี้ยงแสนรัก (ตามข้อกำหนดของงาน) ให้สามารถมาเดินช้อปปิ้งเลือกซื้อรถเคียงข้างเจ้าของได้อย่างมีความสุข โดยไม่ต้องทิ้งพวกเขาไว้ที่บ้าน
นอกจากนี้ ยังจัดเต็มกับแคมเปญ “ซื้อรถ ลุ้นรับ” สำหรับผู้ที่จองและซื้อรถทุกคันในงาน ทั้งลุ้นรับรางวัลใหญ่หลังจบงาน เก้าอี้นวดไฟฟ้าเพื่อสุขภาพแบรนด์ยอดนิยม AMAXS รุ่น Robo 8989 มูลค่า 279,000 บาท จำนวน 1 รางวัล ซึ่งเป็นแบรนด์เก้าอี้นวดไฟฟ้า และเครื่องออกกำลังกายที่ส่งเสริมสุขภาพที่ดีแบบองค์รวม ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพ และของรางวัลอื่น ๆ อีกมากมาย และรางวัลประจำวัน ลุ้นรับเครื่องนวดแบบพกพา AMAXS Pulse Pro มูลค่า 13,900 บาท จำนวน 5 รางวัล และ RUMO Ride-on Suitcase กระเป๋าเดินทางเด็กนั่งขี่ได้ ขนาด 18 นิ้วจาก MONOWHEEL ผู้นำเข้านวัตกรรมพกพาชั้นนำ มูลค่า 8,900 บาท จำนวน 5 รางวัล แจกทุกวัน รวม 10 รางวัล หรือเพียงแค่แวะมาชมงาน ก็สามารถร่วมสนุกกับกิจกรรม “แชร์สนั่น รับไอเทมลับ” เพื่อลุ้นรับของรางวัลติดมือกลับบ้านได้ง่าย ๆ โดยสามารถติดตามรายละเอียดกิจกรรมทั้งหมดได้ที่ Facebook: FAST AUTO SHOW และเว็บไซต์ www.fastautoshow.com
“ฟาสต์ ออโต โชว์ ไทยแลนด์ 2026” เกิดจากการผสานพลังครั้งสำคัญของ 3 ค่ายสื่อยานยนต์ชั้นนำระดับประเทศ ได้แก่ กรังด์ปรีซ์ (ผู้จัด Motor Show), สื่อสากล (ผู้จัด Motor Expo) และ วี.เอ แอนด์ ซันส์ ผู้เชี่ยวชาญในวงการรถยนต์ใช้แล้ว เพื่อคัดสรรยนตรกรรมคุณภาพมาให้ผู้บริโภคได้เปรียบเทียบความคุ้มค่าในแบบ “เลือกคันที่ชอบ ถอยคันที่ใช่” พบกับ “ดีลแรงจัดเต็มทั้งงาน อยากได้รถใหม่หรือมือสอง จัดให้ครบ จบในงานเดียว” วันที่ 1-5 กรกฎาคม ศกนี้ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา เข้าชมฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย แถมลุ้นรับโชคตลอด 5 วันเต็ม
นายพัฒนเดช อาสาสรรพกิจ ประธานจัดงาน "ฟาสต์ ออโต โชว์ ไทยแลนด์ 2026" เปิดเผยว่า ภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยในช่วงครึ่งแรกของปี 2569 ถือเป็นช่วงเวลาแห่งการปรับตัวครั้งสำคัญ ยอดขายรถยนต์ใหม่ในประเทศยังคงได้รับแรงกดดันจากความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อ ขณะที่พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนจากความยึดมั่นในแบรนด์ มาเน้นความคุ้มค่าและราคาที่สอดคล้องกับค่าครองชีพ ส่งผลให้ “ตลาดรถยนต์มือสอง” กลายเป็นทางเลือกที่น่าสนใจมากในปัจจุบัน เนื่องจากราคาปรับตัวลงมาอยู่ในระดับที่จับต้องได้ง่ายขึ้น แต่โจทย์ใหญ่ที่สุดของรถยนต์มือสองคือ “ความเชื่อมั่นของผู้บริโภค” งานฟาสต์ ออโต โชว์ ไทยแลนด์ 2026 จึงเข้ามาทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการสร้างมาตรฐานใหม่ เพื่อยกระดับความมั่นใจให้ผู้ซื้อตัดสินใจได้ทันทีโดยไม่ต้องกังวล
“นับตั้งแต่ก้าวแรกของการจัดงาน “ฟาสต์ ออโต โชว์ ไทยแลนด์” จนปีนี้นับเป็นครั้งที่ 14 จุดยืนและหัวใจสำคัญที่เรายึดมั่นมาโดยตลอด คือ การให้ความสำคัญกับ “รถยนต์ใหม่” และ “รถยนต์มือสอง” อย่างเท่าเทียมกัน เพราะเราเชื่อว่าความต้องการของผู้บริโภคทุกคนมีคุณค่าเท่ากัน ท่ามกลางภาวะตลาดที่แข่งขันดุเดือดในปัจจุบัน เราพร้อมทำหน้าที่เป็นกลไกสำคัญในการกระตุ้นกำลังซื้อช่วงกลางปี ภายใต้แนวคิด “ดีลแรงจัดเต็มทั้งงาน อยากได้รถใหม่หรือมือสอง จัดให้ครบ จบในงานเดียว” ซึ่งได้รับความร่วมมือจากพันธมิตร ทั้งค่ายรถยนต์ใหม่และผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้วรายใหญ่ที่พร้อมใจกันจัดแคมเปญลับและดีลพิเศษสุดมามอบให้กับผู้ซื้อในงานนี้โดยเฉพาะ มา“เลือกคันที่ชอบ ถอยคันที่ใช่” ในงานนี้ ไม่ว่าคุณจะมองหานวัตกรรมล่าสุดจากรถยนต์ป้ายแดง หรือความคุ้มค่าจากรถยนต์มือสองสภาพพรีเมียม คุณจะได้รับประสบการณ์การซื้อที่ปลอดภัย มั่นใจ และคุ้มค่าที่สุด กลับไปอย่างแน่นอน”
“สมรภูมิ "รถใหม่" เดือด! ยุคทองตลาดของผู้ซื้อกับดีลสุดคุ้ม อยากใช้รถไม่ต้องรอปลายปี
สำหรับกลุ่มรถใหม่ป้ายแดง นายชลัทชัย ปภัสร์พงษ์ รองประธานจัดงาน ให้ความเห็นว่า สถานการณ์ตลาดรถยนต์ใหม่ในปีนี้เป็น "Super Red Ocean" ซึ่งไม่ได้หมายถึงแค่ "สงครามราคา" แต่เป็น "สงครามแห่งเทคโนโลยีและนวัตกรรม" ที่ผู้บริโภคมีทางเลือกหลากหลายที่สุด ตั้งแต่ระบบสันดาปภายใน ไฮบริด ไปจนถึงยานยนต์ไฟฟ้า 100% และเทคโนโลยีพลังงานทางเลือกใหม่ ๆ ที่เติบโตอย่างก้าวกระโดดเพราะตอบโจทย์เรื่องความประหยัดพลังงาน การช่วงชิงส่วนแบ่งทางการตลาดด้วยการอัดแคมเปญข้อเสนอที่พิเศษยิ่งขึ้นเพื่อปลุกกำลังซื้อที่อั้นอยู่จึงเกิดขึ้นตลอดเวลา ดังนั้น งานฟาสต์ ออโต โชว์ ไทยแลนด์ 2026 ในช่วงกลางปีนี้ จึงเป็นโอกาสที่ดีที่สุดที่ผู้บริโภคจะได้เลือกเทคโนโลยีที่ใช่ในราคาที่คุ้มค่าที่สุดโดยไม่ต้องรอถึงปลายปี
ซึ่งแบรนด์พันธมิตรค่ายรถชั้นนำที่ตอบรับมาเวลานี้รวม 13 แบรนด์ ได้แก่ Isuzu , Toyota, Honda, Mitsubishi, Volvo พร้อมด้วยแบรนด์ในเครือ ไพรม์มัส กรุ๊ป (MG, Zeekr, Deepal, Aion) และแบรนด์ในเครือเคพีออโต้ กรุ๊ป (Mazda, Hyundai, Nissan) ที่ยกทัพยนตรกรรมและข้อเสนอพิเศษมาร่วมงานอย่างครบครัน ภายใต้แนวคิด “ดีลแรงจัดเต็มทั้งงาน” พร้อมโปรโมชั่นด้านราคาและเงื่อนไขทางการเงินสุดคุ้มตลอดการจัดงาน และพันธมิตรใหม่ บริษัท ซูโมต้า มอเตอร์ จำกัด (Sumota Motor) ผู้นำรถสามล้ออเนกประสงค์มาตรฐานญี่ปุ่นเพื่อการบรรทุกและโดยสารที่กำลังเดินหน้ารุกตลาดทั้งระบบน้ำมันและไฟฟ้า (EV) 100% ตอบโจทย์ภาคเกษตรและพาณิชยกรรม โดยรถทุกรุ่นการันตีจดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบกได้ถูกต้องตามกฎหมาย
"รถยนต์ใช้แล้ว" ทางเลือกที่คุ้มค่า มากกว่าการตรวจสภาพ คือการรับประกันรถซื้อคืนหากผิดเงื่อนไข
นายอัษฎาวุธ อาสาสรรพกิจ รองประธานจัดงาน เผยถึงมุมมองในตลาดรถมือสองว่า เป็นโอกาสทองในรอบหลายปีของผู้บริโภค เพราะในช่วงครึ่งปี กลไกตลาดได้ทำการ "ปรับฐานราคา" ลงมาอยู่ในระดับที่เร้าใจและจับต้องได้ง่ายที่สุด อีกทั้ง ยังมีรถสภาพยอดเยี่ยม ประเภท "รถปีใหม่ ไมล์น้อย" ที่คัดเข้ามาเป็นตัวเลือกจำนวนมาก รถยนต์ใช้แล้วในวันนี้จึงไม่ใช่แค่ทางออก แต่คือ "ทางเลือกที่คุ้มค่า" สำหรับครอบครัวยุคนี้ที่ต้องการบริหารสภาพคล่องทางการเงินและเพื่อแก้ Pain Point หรือความกังวลใจที่สุดของคนที่อยากซื้อรถมือสอง คือ ความกลัว ความไม่มั่นใจ เพราะดูรถไม่เป็น กลัวเจอรถย้อมแมว หรือโดนกรอไมล์ ซึ่งงาน "ฟาสต์ ออโต โชว์ ไทยแลนด์ 2026" สามารถตอบโจทย์ความเชื่อมั่นได้มากกว่าแค่การตรวจสภาพรถ ด้วย คำมั่นสัญญาการรับประกันซื้อคืน ที่เป็นข้อตกลงอย่างเข้มงวดกับผู้ประกอบการธุรกิจรถยนต์ใช้แล้วว่า รถยนต์ใช้แล้วที่ซื้อจากในงานจะ ไม่ไฟไหม้ ไม่จมน้ำ ไม่ตัดต่อ ไม่ชนหนัก จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายได้ และการันตีไมล์แท้ ที่สำคัญที่สุด ซึ่งถือเป็นลายเซ็นของงาน คือคำมั่นที่ว่า หากผิดเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง รับประกันซื้อคืน 100% เงื่อนไขนี้คือเกราะคุ้มครองผู้บริโภคที่แข็งแกร่งที่สุด ทำให้ทุกคนสามารถเดินเข้ามาเลือกซื้อรถในงานของเราได้อย่างสบายใจ พร้อมรับสิทธิประโยชน์ที่ดีที่สุดในการจัดหา "ดอกเบี้ยรถมือสองและเงื่อนไขที่ดีที่สุด
นอกจากนี้ ภายในงานยังมีจุดให้บริการพิเศษสำหรับผู้ที่ต้องการ "ขายรถ" โดยสามารถนำรถยนต์เข้ารับการประเมินราคาแบบ ไม่มีค่าใช้จ่าย จาก "Motorist" แพลตฟอร์มซื้อ-ขายรถยนต์ออนไลน์ของคนยุคใหม่ ที่สำคัญคือ ไม่จำเป็นต้องซื้อรถคันใหม่ จะมาขายอย่างเดียวก็ได้ และหากไม่พอใจราคาที่ประเมิน ก็ไม่จำเป็นต้องขาย ไม่มีข้อผูกมัดใด ๆ ทั้งสิ้น โดย Motorist ช่วยจับคู่ความต้องการระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายได้อย่างลงตัว ทำให้การซื้อ-ขายรถกลายเป็นเรื่องง่าย สะดวก เปรียบเทียบราคาได้ในที่เดียว ได้ราคาดีที่สุด รู้ผลไวภายใน 1 ชั่วโมง
ผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้วที่เข้าร่วมงานปีนี้มีจำนวน 5 ราย ประกอบด้วย DDS คาร์เซ็นเตอร์, ดา ศรีนครินทร์, โย รัชดา, รถเศรษฐี, และ Mercedes-Benz Certified by Benz Keng Hong Thong
พื้นที่ "ขับ" เคลื่อนความสุข ใช้เวลาสนุกร่วมกัน
ด้าน นายพีระพงศ์ เอี่ยมลำเนา รองประธานจัดงาน ซึ่งดูแลด้านกิจกรรม เปิดเผยว่า สำหรับ ไฮไลท์ด้านกิจกรรม ปีนี้ยังคงเน้นการสร้างบรรยากาศแห่งความสุขที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของทุกคนในครอบครัว โดยมีโซนกิจกรรมที่เป็นแม่เหล็กสำคัญ ได้แก่ การกลับมาอีกครั้งของกิจกรรม FAST Strider Racing 2026 การแข่งขันจักรยานทรงตัวเด็ก มาตรฐานสากล สำหรับน้อง ๆ วัย 2 - 5 ปี ที่กลับมาอย่างยิ่งใหญ่และสนุกกว่าเดิม เพื่อให้ครอบครัวได้ร่วมสร้างความทรงจำและเติมเต็มรอยยิ้มในงาน เปิดสนามแข่งมาตรฐานในฮอลล์ให้ซ้อมในวันธรรมดาได้ตลอด 5 วันเต็ม สำหรับการแข่งขันมีทั้งแบบปั่น และแบบไถ รวม 15 รุ่น รอบชิงชนะเลิศชิงรางวัล ในวันเสาร์ที่ 4 และวันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2569 สมัครและติดตามรายละเอียดได้ที่ : https://form.jotform.com/261514806533455 และพื้นที่ Pet Friendly ยังคงต้อนรับสัตว์เลี้ยงแสนรัก (ตามข้อกำหนดของงาน) ให้สามารถมาเดินช้อปปิ้งเลือกซื้อรถเคียงข้างเจ้าของได้อย่างมีความสุข โดยไม่ต้องทิ้งพวกเขาไว้ที่บ้าน
นอกจากนี้ ยังจัดเต็มกับแคมเปญ “ซื้อรถ ลุ้นรับ” สำหรับผู้ที่จองและซื้อรถทุกคันในงาน ทั้งลุ้นรับรางวัลใหญ่หลังจบงาน เก้าอี้นวดไฟฟ้าเพื่อสุขภาพแบรนด์ยอดนิยม AMAXS รุ่น Robo 8989 มูลค่า 279,000 บาท จำนวน 1 รางวัล ซึ่งเป็นแบรนด์เก้าอี้นวดไฟฟ้า และเครื่องออกกำลังกายที่ส่งเสริมสุขภาพที่ดีแบบองค์รวม ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพ และของรางวัลอื่น ๆ อีกมากมาย และรางวัลประจำวัน ลุ้นรับเครื่องนวดแบบพกพา AMAXS Pulse Pro มูลค่า 13,900 บาท จำนวน 5 รางวัล และ RUMO Ride-on Suitcase กระเป๋าเดินทางเด็กนั่งขี่ได้ ขนาด 18 นิ้วจาก MONOWHEEL ผู้นำเข้านวัตกรรมพกพาชั้นนำ มูลค่า 8,900 บาท จำนวน 5 รางวัล แจกทุกวัน รวม 10 รางวัล หรือเพียงแค่แวะมาชมงาน ก็สามารถร่วมสนุกกับกิจกรรม “แชร์สนั่น รับไอเทมลับ” เพื่อลุ้นรับของรางวัลติดมือกลับบ้านได้ง่าย ๆ โดยสามารถติดตามรายละเอียดกิจกรรมทั้งหมดได้ที่ Facebook: FAST AUTO SHOW และเว็บไซต์ www.fastautoshow.com
“ฟาสต์ ออโต โชว์ ไทยแลนด์ 2026” เกิดจากการผสานพลังครั้งสำคัญของ 3 ค่ายสื่อยานยนต์ชั้นนำระดับประเทศ ได้แก่ กรังด์ปรีซ์ (ผู้จัด Motor Show), สื่อสากล (ผู้จัด Motor Expo) และ วี.เอ แอนด์ ซันส์ ผู้เชี่ยวชาญในวงการรถยนต์ใช้แล้ว เพื่อคัดสรรยนตรกรรมคุณภาพมาให้ผู้บริโภคได้เปรียบเทียบความคุ้มค่าในแบบ “เลือกคันที่ชอบ ถอยคันที่ใช่” พบกับ “ดีลแรงจัดเต็มทั้งงาน อยากได้รถใหม่หรือมือสอง จัดให้ครบ จบในงานเดียว” วันที่ 1-5 กรกฎาคม ศกนี้ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา เข้าชมฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย แถมลุ้นรับโชคตลอด 5 วันเต็ม