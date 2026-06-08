Bentley ไฟฟ้าหนึ่งเดียวในโลก สร้างพิเศษให้ Jason Momoa ในสไตล์รถคลาสสิกปี 1929

Bentley ไฟฟ้าคันใหม่ล่าสุด อาจไม่ใช่รถรุ่นที่หลายคนคาดไว้
แม้ Bentley จะมีกำหนดเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นผลิตจริงคันแรกในปีหน้า แต่ตอนนี้ Hedley Studios สตูดิโออิสระในอังกฤษ ได้สร้าง Bentley Blower Junior รุ่นไฟฟ้าแบบหนึ่งเดียวในโลก ให้กับ Jason Momoa นักแสดงชาวอเมริกันโดยเฉพาะ
รถคันนี้ถูกสร้างขึ้นบนพื้นฐานของ Bentley Blower Junior ซึ่งเป็นรถไฟฟ้าขนาด 85% ของ Bentley 4½ Litre Supercharged ปี 1929 โดยพัฒนาร่วมกับ Bentley Motors
คลาสสิกเหมือนรถแข่งยุคเก่า แต่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า
แม้หน้าตาจะเหมือนรถแข่งวินเทจพร้อมซูเปอร์ชาร์จด้านหน้า แต่ความจริงแล้วรถคันนี้เป็นรถไฟฟ้าที่สร้างขึ้นใหม่ทั้งหมด
Hedley Studios ติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้ากำลัง 20 แรงม้า หรือ 15 กิโลวัตต์ พร้อมแบตเตอรี่ 48 โวลต์ ให้ระยะทางวิ่งประมาณ 65 ไมล์ หรือราว 105 กิโลเมตร
จุดที่น่าสนใจคือ ตำแหน่งที่ดูเหมือนกล่องซูเปอร์ชาร์จด้านหน้ารถ ถูกออกแบบให้เป็น ช่องเสียบชาร์จไฟ แทน ซึ่งช่วยรักษาภาพลักษณ์ของรถคลาสสิกไว้ แต่ปรับให้เข้ากับระบบไฟฟ้า
สร้างพิเศษให้ Jason Momoa พร้อมรายละเอียดเฉพาะตัวกว่า 100 จุด
รถคันนี้ถูกสั่งทำโดย Jason Momoa ซึ่งต้องการรถที่แตกต่างจาก EV รูปทรงล้ำยุคทั่วไป
ตัวรถมีชิ้นส่วนสั่งทำและออกแบบเฉพาะมากกว่า 100 รายการ เช่น สีตัวถังพิเศษ Momoa Crimson รายละเอียดตัวถังทองเหลืองแบบเก่า
แดชบอร์ดไม้ Koa และคันเลือกโหมดขับขี่หัวกะโหลกทองเหลืองแกะสลักด้วยมือ ซึ่งใช้เวลาทำมากกว่า 100 ชั่วโมง
ด้านหน้ารถมีตราหมายเลข “666” เพื่ออ้างอิงถึงคุณปู่ของ Momoa ที่มีฉายาว่า “El Diablo” ส่วนภายในมีป้าย “Momoa 1 of 1” เพื่อยืนยันว่าเป็นรถคันเดียวในโลก
วิ่งบนถนนได้ แต่เป็นรถความเร็วต่ำ
Bentley Blower Junior รุ่นนี้เป็นรถสองที่นั่ง น้ำหนักประมาณ 550 กิโลกรัม ใช้แบตเตอรี่ขนาด 10.8 kWh และต้องใช้เวลาชาร์จเต็มประมาณ 3–5 ชั่วโมง
แม้หน้าตาจะคล้ายรถแข่ง แต่รถรุ่นนี้ถูกจัดอยู่ในกลุ่มรถความเร็วต่ำ และสามารถจดทะเบียนใช้งานได้ในสหรัฐฯ สหภาพยุโรป และสหราชอาณาจักร
ในยุโรปและสหราชอาณาจักร รถถูกจัดอยู่ในกลุ่ม L7e จำกัดความเร็วสูงสุดที่ 45 ไมล์ต่อชั่วโมง หรือ 72 กม./ชม.
ส่วนในสหรัฐฯ รถถูกจัดเป็น LSV หรือรถความเร็วต่ำ จำกัดความเร็วสูงสุดที่ 25 ไมล์ต่อชั่วโมง หรือ 40 กม./ชม.
ราคาของ Bentley Blower Junior รุ่นมาตรฐานเริ่มต้นที่ 121,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 4.4 ล้านบาท
อ้างอิง: InsideEVs / Hedley Studios / Bentley