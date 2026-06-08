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Bentley ไฟฟ้าหนึ่งเดียวในโลก สร้างพิเศษให้ Jason Momoa ในสไตล์รถคลาสสิกปี 1929

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


Bentley Blower Junior รุ่นไฟฟ้าแบบหนึ่งเดียวในโลก สำหรับ Jason Momoa
Bentley ไฟฟ้าคันใหม่ล่าสุด อาจไม่ใช่รถรุ่นที่หลายคนคาดไว้

แม้ Bentley จะมีกำหนดเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นผลิตจริงคันแรกในปีหน้า แต่ตอนนี้ Hedley Studios สตูดิโออิสระในอังกฤษ ได้สร้าง Bentley Blower Junior รุ่นไฟฟ้าแบบหนึ่งเดียวในโลก ให้กับ Jason Momoa นักแสดงชาวอเมริกันโดยเฉพาะ

รถคันนี้ถูกสร้างขึ้นบนพื้นฐานของ Bentley Blower Junior ซึ่งเป็นรถไฟฟ้าขนาด 85% ของ Bentley 4½ Litre Supercharged ปี 1929 โดยพัฒนาร่วมกับ Bentley Motors


คลาสสิกเหมือนรถแข่งยุคเก่า แต่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า

แม้หน้าตาจะเหมือนรถแข่งวินเทจพร้อมซูเปอร์ชาร์จด้านหน้า แต่ความจริงแล้วรถคันนี้เป็นรถไฟฟ้าที่สร้างขึ้นใหม่ทั้งหมด

Hedley Studios ติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้ากำลัง 20 แรงม้า หรือ 15 กิโลวัตต์ พร้อมแบตเตอรี่ 48 โวลต์ ให้ระยะทางวิ่งประมาณ 65 ไมล์ หรือราว 105 กิโลเมตร

จุดที่น่าสนใจคือ ตำแหน่งที่ดูเหมือนกล่องซูเปอร์ชาร์จด้านหน้ารถ ถูกออกแบบให้เป็น ช่องเสียบชาร์จไฟ แทน ซึ่งช่วยรักษาภาพลักษณ์ของรถคลาสสิกไว้ แต่ปรับให้เข้ากับระบบไฟฟ้า

Jason Momoa นักแสดงชาวอเมริกัน ที่มาของภาพ - วิกิพีเดีย
สร้างพิเศษให้ Jason Momoa พร้อมรายละเอียดเฉพาะตัวกว่า 100 จุด

รถคันนี้ถูกสั่งทำโดย Jason Momoa ซึ่งต้องการรถที่แตกต่างจาก EV รูปทรงล้ำยุคทั่วไป
ตัวรถมีชิ้นส่วนสั่งทำและออกแบบเฉพาะมากกว่า 100 รายการ เช่น สีตัวถังพิเศษ Momoa Crimson รายละเอียดตัวถังทองเหลืองแบบเก่า 


แดชบอร์ดไม้ Koa และคันเลือกโหมดขับขี่หัวกะโหลกทองเหลืองแกะสลักด้วยมือ ซึ่งใช้เวลาทำมากกว่า 100 ชั่วโมง

ตราหมายเลข “666” เพื่ออ้างอิงถึงคุณปู่ของ Momoa ที่มีฉายาว่า “El Diablo”
ด้านหน้ารถมีตราหมายเลข “666” เพื่ออ้างอิงถึงคุณปู่ของ Momoa ที่มีฉายาว่า “El Diablo” ส่วนภายในมีป้าย “Momoa 1 of 1” เพื่อยืนยันว่าเป็นรถคันเดียวในโลก

ป้าย “Momoa 1 of 1” เพื่อยืนยันว่าเป็นรถคันเดียวในโลก
วิ่งบนถนนได้ แต่เป็นรถความเร็วต่ำ

Bentley Blower Junior รุ่นนี้เป็นรถสองที่นั่ง น้ำหนักประมาณ 550 กิโลกรัม ใช้แบตเตอรี่ขนาด 10.8 kWh และต้องใช้เวลาชาร์จเต็มประมาณ 3–5 ชั่วโมง


แม้หน้าตาจะคล้ายรถแข่ง แต่รถรุ่นนี้ถูกจัดอยู่ในกลุ่มรถความเร็วต่ำ และสามารถจดทะเบียนใช้งานได้ในสหรัฐฯ สหภาพยุโรป และสหราชอาณาจักร

ในยุโรปและสหราชอาณาจักร รถถูกจัดอยู่ในกลุ่ม L7e จำกัดความเร็วสูงสุดที่ 45 ไมล์ต่อชั่วโมง หรือ 72 กม./ชม.
ส่วนในสหรัฐฯ รถถูกจัดเป็น LSV หรือรถความเร็วต่ำ จำกัดความเร็วสูงสุดที่ 25 ไมล์ต่อชั่วโมง หรือ 40 กม./ชม.

ราคาของ Bentley Blower Junior รุ่นมาตรฐานเริ่มต้นที่ 121,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 4.4 ล้านบาท

อ้างอิง: InsideEVs / Hedley Studios / Bentley







Jason Momoa นักแสดงชาวอเมริกัน ที่มาของภาพ - วิกิพีเดีย
Bentley ไฟฟ้าหนึ่งเดียวในโลก สร้างพิเศษให้ Jason Momoa ในสไตล์รถคลาสสิกปี 1929
Bentley ไฟฟ้าหนึ่งเดียวในโลก สร้างพิเศษให้ Jason Momoa ในสไตล์รถคลาสสิกปี 1929
ตราหมายเลข “666” เพื่ออ้างอิงถึงคุณปู่ของ Momoa ที่มีฉายาว่า “El Diablo”
Bentley Blower Junior รุ่นไฟฟ้าแบบหนึ่งเดียวในโลก สำหรับ Jason Momoa
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