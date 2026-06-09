Tesla จดสิทธิบัตรระบบทำความสะอาดกล้อง เลียนแบบ “การกระพริบตา” ของมนุษย์

Tesla กำลังหาวิธีใหม่ในการแก้ปัญหา กล้องรถยนต์สกปรก หลังบริษัทได้ยื่นสิทธิบัตรระบบทำความสะอาดเลนส์กล้องที่ทำงานคล้ายกับการ “กระพริบตา” ของมนุษย์
เรื่องนี้สำคัญเพราะ Tesla พึ่งพากล้องเป็นหลักในระบบช่วยขับและแนวทางรถขับขี่อัตโนมัติของบริษัท โดย Elon Musk เคยย้ำหลายครั้งว่า รถของ Tesla ไม่จำเป็นต้องใช้เซ็นเซอร์เสริมอย่าง LiDAR หรือเรดาร์ เพราะมนุษย์เองก็ขับรถได้ด้วย “ดวงตาและสมอง”
กล้องสกปรกคือปัญหาใหญ่ของรถที่พึ่งพาการมองเห็น
สิทธิบัตรใหม่ของ Tesla อธิบายถึง ใบปัดขนาดเล็กทรงกลม ที่สามารถเคลื่อนตามรูปทรงของเลนส์กล้องได้ โดยทำงานร่วมกับระบบจ่ายของเหลวเพื่อช่วยล้างฝุ่น โคลน หยดน้ำ หรือสิ่งสกปรกออกจากเลนส์
ฝั่งซอฟต์แวร์ ระบบจะตรวจสอบภาพจากกล้องเพื่อดูว่าทัศนวิสัยลดลงหรือไม่ หากพบว่าเลนส์สกปรก ระบบปัดน้ำฝนจะทำงาน เพื่อกำจัดสิ่งสกปรกออกไป คล้ายกับการ “กระพริบตา” ของมนุษย์
ยังเป็นเพียงสิทธิบัตร ยังไม่ยืนยันว่าจะใช้จริง
ตอนนี้เทคโนโลยีนี้ยังอยู่ในขั้นสิทธิบัตรเท่านั้น และยังไม่ชัดเจนว่า Tesla จะนำไปใช้กับรถยนต์นั่งทั่วไป รถ Robotaxi หรือรถรุ่นใดในอนาคต
ที่ผ่านมา Tesla เคยทดลองหลายวิธีในการรักษาความสะอาดของกล้อง รวมถึงระบบฉีดพ่นแบบใหม่ในรุ่น Cybercab ที่กำลังจะเปิดตัว แต่ผู้ใช้ Autopilot หรือ Full Self-Driving หลายรายยังพบปัญหาเมื่อต้องใช้งานในสภาพอากาศไม่ดี เช่น ฝน โคลน หรือสิ่งสกปรกบนเลนส์กล้อง
รายละเอียดเล็ก ๆ ที่สำคัญสำหรับรถไร้คนขับ
การทำรถไร้คนขับไม่ได้มีแค่การพัฒนาระบบขับขี่อัตโนมัติให้แม่นยำเท่านั้น แต่ยังรวมถึงรายละเอียดพื้นฐานอย่างการทำให้กล้องและเซ็นเซอร์มองเห็นได้ชัดเจนตลอดเวลา
หากกล้องมองไม่ชัด ระบบช่วยขับก็อาจทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ ดังนั้นระบบทำความสะอาดกล้องจึงเป็นหนึ่งในปัญหาที่ Tesla ต้องแก้ หากต้องการให้รถทำงานได้โดยไม่ต้องพึ่งมนุษย์มากขึ้น
อย่างไรก็ตาม Tesla เองเคยถูกวิจารณ์เรื่องระบบปัดน้ำฝนอัตโนมัติมาก่อน จึงยังต้องรอดูว่า หากเทคโนโลยีนี้ถูกพัฒนาต่อจนเข้าสู่การผลิตจริง ระบบจะทำงานได้แม่นยำแค่ไหน
อ้างอิง: InsideEVs / Tesla Patent