MG แต่งตั้งผู้บริหารใหม่ ดึง "ฉัตวิทัย ตันตราภรณ์" นั่งแท่น รองกรรมการผู้จัดการ

บริษัท เอสเอไอซี มอเตอร์ – ซีพี จำกัด และ บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายรถยนต์เอ็มจีในประเทศไทย ประกาศแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงคนใหม่ นายฉัตวิทัย ตันตราภรณ์ ดำรงตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2569 เป็นต้นไป โดยจะรับผิดชอบดูแลการดำเนินงานการตลาด การขาย การบริการหลังการขาย การบริหารตัวแทนผู้จำหน่าย และช่วยวางกลยุทธ์ทั้งหมดของ เอ็มจี ในประเทศไทย ร่วมกับ ซู๋ว์ หยิ่น (Mr. Xu Yin) กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อเสริมศักยภาพการแข่งขันของ เอ็มจี ในตลาดประเทศไทยยุคใหม่ เดินหน้าสู่การเติบโตตามแผนกลยุทธ์ระดับโลก และสานต่อการพัฒนาแบรนด์เอ็มจีให้เติบโตและได้รับความนิยมจากผู้บริโภคชาวไทยอย่างต่อเนื่อง”
การเข้ารับตำแหน่งในครั้งนี้ของ นายฉัตวิทัย ตันตราภรณ์ ถือเป็นอีกจุดเริ่มต้นของการกำหนดทิศทางใหม่ให้กับ เอ็มจี ประเทศไทย ในการยกระดับการตลาด การขาย และการบริการ รวมถึงการบริหารความสัมพันธ์กับผู้จำหน่ายทุกท่าน ด้วยปณิธานของ เอ็มจี ในการทำให้ลูกค้าประทับใจตั้งแต่ก้าวแรกที่ลูกค้าเดินเข้ามาที่ เอ็มจี ไปจนถึงทุกการดูแลตลอดการใช้งาน
โดย นายฉัตวิทัย ตันตราภรณ์ ได้เข้ารับตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมยานยนต์มากกว่า 30 ปี เคยดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงในกลุ่มยานยนต์พรีเมียมหลายแห่ง รวมถึงเป็นผู้ร่วมพัฒนาเทคโนโลยี และระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทย ทั้งนี้ นายฉัตวิทัย ถือเป็นผู้บริหารที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการสื่อสาร และการตลาดรวมถึงการบริหารงานในระดับสูง
นายฉัตวิทัย ตันตราภรณ์ กล่าวว่า “ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี ในธุรกิจยานยนต์ ผมมีความมั่นใจในศักยภาพของ เอ็มจี ทั้งตัวผลิตภัณฑ์ การบริการ ทีมงาน รวมถึงผู้จำหน่าย ที่แข็งแกร่ง จะสามารถก้าวไปสู่อีกระดับของอุตสาหกรรมอย่างแน่นอน แม้ว่าตลาดยานยนต์ในประเทศไทยปัจจุบันจะมีการแข่งขันที่เข้มข้นอย่างมาก แต่ในอีกมุมหนึ่ง ตลาดแห่งนี้ยังเต็มไปด้วยเสน่ห์และโอกาส โดยเฉพาะในกลุ่มยานยนต์พลังงานทางเลือก ซึ่งในปีนี้มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวจากปีก่อน สะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปิดรับเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่มากขึ้น แม้จะอยู่ท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจที่ท้าทาย ผู้บริโภคยังคงมองหารถยนต์ที่ตอบโจทย์ทั้งด้านความคุ้มค่า เทคโนโลยี และไลฟ์สไตล์การใช้งานในชีวิตประจำวัน”
ในช่วงระยะเวลากว่า 12 ปีที่ผ่านมา เอ็มจี ได้ดำเนินธุรกิจและเติบโตอย่างแข็งแกร่งภายใต้การบริหารของคุณพงษ์ศักดิ์ เลิศฤดีวัฒนวงศ์ ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายบทบาทใหม่ในการบริหารกลุ่มธุรกิจยานยนต์จีน โดยตลอดระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง ได้ร่วมวางรากฐานสำคัญให้กับแบรนด์ เอ็มจี ทั้งในด้านการกำหนดทิศทางองค์กรการสร้างแนวทางการดำเนินธุรกิจรูปแบบใหม่ ตลอดจนการพัฒนาระบบการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ เอ็มจี สามารถเติบโตอย่างต่อเนื่อง พร้อมสร้างความแข็งแกร่งและต่อยอดสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว
การเข้ารับตำแหน่งในครั้งนี้ของ นายฉัตวิทัย ตันตราภรณ์ ถือเป็นอีกจุดเริ่มต้นของการกำหนดทิศทางใหม่ให้กับ เอ็มจี ประเทศไทย ในการยกระดับการตลาด การขาย และการบริการ รวมถึงการบริหารความสัมพันธ์กับผู้จำหน่ายทุกท่าน ด้วยปณิธานของ เอ็มจี ในการทำให้ลูกค้าประทับใจตั้งแต่ก้าวแรกที่ลูกค้าเดินเข้ามาที่ เอ็มจี ไปจนถึงทุกการดูแลตลอดการใช้งาน
โดย นายฉัตวิทัย ตันตราภรณ์ ได้เข้ารับตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมยานยนต์มากกว่า 30 ปี เคยดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงในกลุ่มยานยนต์พรีเมียมหลายแห่ง รวมถึงเป็นผู้ร่วมพัฒนาเทคโนโลยี และระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทย ทั้งนี้ นายฉัตวิทัย ถือเป็นผู้บริหารที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการสื่อสาร และการตลาดรวมถึงการบริหารงานในระดับสูง
นายฉัตวิทัย ตันตราภรณ์ กล่าวว่า “ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี ในธุรกิจยานยนต์ ผมมีความมั่นใจในศักยภาพของ เอ็มจี ทั้งตัวผลิตภัณฑ์ การบริการ ทีมงาน รวมถึงผู้จำหน่าย ที่แข็งแกร่ง จะสามารถก้าวไปสู่อีกระดับของอุตสาหกรรมอย่างแน่นอน แม้ว่าตลาดยานยนต์ในประเทศไทยปัจจุบันจะมีการแข่งขันที่เข้มข้นอย่างมาก แต่ในอีกมุมหนึ่ง ตลาดแห่งนี้ยังเต็มไปด้วยเสน่ห์และโอกาส โดยเฉพาะในกลุ่มยานยนต์พลังงานทางเลือก ซึ่งในปีนี้มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวจากปีก่อน สะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปิดรับเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่มากขึ้น แม้จะอยู่ท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจที่ท้าทาย ผู้บริโภคยังคงมองหารถยนต์ที่ตอบโจทย์ทั้งด้านความคุ้มค่า เทคโนโลยี และไลฟ์สไตล์การใช้งานในชีวิตประจำวัน”
ในช่วงระยะเวลากว่า 12 ปีที่ผ่านมา เอ็มจี ได้ดำเนินธุรกิจและเติบโตอย่างแข็งแกร่งภายใต้การบริหารของคุณพงษ์ศักดิ์ เลิศฤดีวัฒนวงศ์ ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายบทบาทใหม่ในการบริหารกลุ่มธุรกิจยานยนต์จีน โดยตลอดระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง ได้ร่วมวางรากฐานสำคัญให้กับแบรนด์ เอ็มจี ทั้งในด้านการกำหนดทิศทางองค์กรการสร้างแนวทางการดำเนินธุรกิจรูปแบบใหม่ ตลอดจนการพัฒนาระบบการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ เอ็มจี สามารถเติบโตอย่างต่อเนื่อง พร้อมสร้างความแข็งแกร่งและต่อยอดสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว