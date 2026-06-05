Zeekr โตแรงทำสถิติใหม่ ขณะที่ Xpeng ยอดส่งมอบลดลงจากปีก่อน

ตลาดรถยนต์ไฟฟ้าจีนเริ่มเห็นทิศทางที่แตกต่างกันชัดขึ้น หลัง Zeekr และ Xpeng เปิดเผยยอดส่งมอบล่าสุดในเดือนพฤษภาคม โดยฝั่ง Zeekr ทำสถิติยอดส่งมอบสูงสุดใหม่ ขณะที่ Xpeng มียอดส่งมอบลดลงจากปีก่อน
Zeekr โตแรงจากรถพรีเมียมราคาสูง
Zeekr เปิดเผยว่า บริษัทส่งมอบรถยนต์ในเดือนพฤษภาคมจำนวน 34,377 คัน เพิ่มขึ้น 81.81%จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ถือเป็นสถิติสูงสุดใหม่ของบริษัท
ผลประกอบการที่แข็งแกร่งในเดือนพฤษภาคม ส่งผลให้ยอดส่งมอบรวมของ Zeekr ในช่วงห้าเดือนแรกของปีอยู่ที่ 143,201 คัน เพิ่มขึ้น 93.42% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว
ปัจจัยสำคัญมาจากยอดขายของรถตระกูล 9 Series และ 8 Series ซึ่งเป็นรถระดับราคาสูง และคิดเป็นเกือบครึ่งหนึ่งของยอดขายทั้งหมด ส่งผลให้ราคาเฉลี่ยต่อคันของ Zeekr เพิ่มขึ้น 52.4% เมื่อเทียบกับปีก่อน
ก่อนหน้านี้ Zeekr ระบุว่า รถกลุ่มพรีเมียมยังคงเป็นจุดสำคัญของกลยุทธ์แบรนด์ในจีน
Xpeng ยอดส่งมอบยังชะลอ แม้เปิดตัวรถใหม่
ขณะเดียวกัน Xpeng เปิดเผยยอดส่งมอบล่าสุดในเดือนพฤษภาคมอยู่ที่ 33,525 คัน แม้เพิ่มขึ้นจากเดือนเมษายนเล็กน้อย แต่ ลดลงประมาณ 4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
ทำให้ในช่วงห้าเดือนแรกของปีนี้ Xpeng ส่งมอบรถยนต์รวมทั้งสิ้น 125,851 คัน ซึ่งลดลง 22.59% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว
แม้มียอดส่งมอบรถยนต์ลดลงอย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบกับปีที่แล้วในเดือนที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม คาดว่าปริมาณการส่งมอบจะฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งในเดือนมิถุนายน เนื่องจากกำลังการผลิตรถยนต์อเนกประสงค์รุ่นใหม่ GX เพิ่มขึ้น หลังเปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคมที่ผ่านมา
ก่อนหน้านี้ Xpeng ยังเดินหน้าอัปเดตระบบ AI Tianji XOS 5.7.0 และเพิ่มฟีเจอร์ด้าน AI และระบบช่วยขับภายในรถอย่างต่อเนื่อง
สองค่าย EV จีนเริ่มเดินคนละเกม
ความเคลื่อนไหวครั้งนี้สะท้อนว่า แม้ทั้งสองแบรนด์จะอยู่ในตลาดรถยนต์ไฟฟ้าจีนเหมือนกัน แต่แนวทางการเติบโตเริ่มแตกต่างกันมากขึ้น โดย Zeekr กำลังเติบโตจากรถระดับพรีเมียมราคาสูง ขณะที่ Xpeng กำลังเดิมพันกับรถรุ่นใหม่และเทคโนโลยี AI เพื่อกระตุ้นยอดขายในระยะต่อไป
อ้างอิง: CnEVPost / Zeekr / Xpeng