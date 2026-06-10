BYD รุกตลาดหุ่นยนต์ฮิวมานอยด์ เล็งขายผ่านโชว์รูมรถ ใช้หุ่นยนต์แทนพนักงานขาย

BYD ผู้ผลิตรถยนต์พลังงานใหม่รายใหญ่ของจีน ยืนยันอย่างเป็นทางการว่า บริษัทกำลังพัฒนาหุ่นยนต์ฮิวมานอยด์ หรือหุ่นยนต์คล้ายมนุษย์ นับเป็นค่ายรถยนต์จีนรายล่าสุดที่เข้าสู่ตลาดหุ่นยนต์ที่กำลังแข่งขันกันอย่างเข้มข้น
Stella Li รองประธานบริหารของ BYD เปิดเผยเรื่องนี้ระหว่างการให้สัมภาษณ์กับสื่อท้องถิ่น Yicai โดยระบุว่า BYD มองว่าความสามารถด้าน AI ซอฟต์แวร์ และฮาร์ดแวร์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมรถยนต์ สามารถต่อยอดไปสู่เทคโนโลยีหุ่นยนต์ได้โดยตรง
ผู้บริหารของ BYD ยืนยันการพัฒนาหุ่นยนต์ฮิวมานอยด์ และมองว่าในอนาคตหุ่นยนต์อาจเริ่มเข้าสู่ตลาดผู้บริโภคและการใช้งานในครัวเรือนได้
เธอกล่าวว่า “ซอฟต์แวร์รถยนต์มีความซับซ้อนอยู่แล้ว ดังนั้นการนำไปใช้กับหุ่นยนต์จึงไม่ใช่เรื่องยากสำหรับเรา”
มองว่าจีนมีโอกาสเป็นผู้นำตลาดหุ่นยนต์
Stella Li มองว่า จีนมีโอกาสก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำด้านการใช้งานหุ่นยนต์เชิงพาณิชย์ในอนาคต
เธออธิบายว่า ปัจจุบันหุ่นยนต์ของจีนยังขาดระบบ AI หรือ “สมอง” ที่พัฒนาเพียงพอ ขณะที่หุ่นยนต์จากสหรัฐฯ ยังมีข้อจำกัดด้านการเคลื่อนไหวและระบบแขนขา
เป้าหมายของ BYD คือการสร้างหุ่นยนต์ที่ใช้งานได้จริง โดยมีทั้งระบบ AI และการเคลื่อนไหวที่พัฒนาไปพร้อมกัน
เล็งขายผ่านโชว์รูมรถ - ใช้แทนพนักงานขาย
Stella Li ระบุว่า หากในอนาคตหุ่นยนต์สามารถเข้าสู่ตลาดผู้บริโภคทั่วไปและใช้งานในครัวเรือนได้จริง BYD มีแผนจะใช้เครือข่ายตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ของบริษัทเป็นช่องทางจำหน่ายหุ่นยนต์เหล่านี้
นอกจากนี้ BYD ยังวางแผนสร้างแพลตฟอร์มหุ่นยนต์แบบเปิด ที่รองรับทั้งหุ่นยนต์ที่บริษัทพัฒนาขึ้นเอง และผลิตภัณฑ์ที่ร่วมพัฒนากับพันธมิตรอื่น
BYD ยังเปิดเผยว่า ในอนาคตบริษัทเองอาจกลายเป็นหนึ่งในผู้ซื้อรายใหญ่ของหุ่นยนต์เหล่านี้ โดยก่อนหน้านี้เคย มีแนวคิด นำหุ่นยนต์มาใช้เป็นพนักงานขาย ในโชว์รูมของบริษัทในยุโรป เพื่อลดแรงกดดันด้านแรงงานในพื้นที่
ค่ายรถจีนเริ่มเข้าสู่ตลาดหุ่นยนต์มากขึ้น
ช่วงที่ผ่านมา ผู้ผลิตรถยนต์จีนหลายรายเริ่มขยายเข้าสู่ธุรกิจหุ่นยนต์มากขึ้น
ก่อนหน้านี้ Aimoga แบรนด์หุ่นยนต์ของ Chery เริ่มวางจำหน่ายหุ่นยนต์ฮิวมานอยด์สำหรับผู้บริโภคทั่วไปแล้ว โดยมีราคาขายประมาณ 285,800 หยวน หรือราว 1.45 ล้านบาท
ด้าน SAIC-GM ก็เริ่มนำหุ่นยนต์ฮิวมานอยด์แบบมีล้อมาใช้ในสายการผลิตแบตเตอรี่แล้วเช่นกัน
อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ทุกบริษัทที่ต้องการเข้าสู่ตลาดนี้ทันที
William Li ผู้ก่อตั้งและซีอีโอของ Nio เคยกล่าวเมื่อเดือนมีนาคมว่า ปัจจุบันบริษัทต้องการโฟกัสกับการขายรถยนต์ก่อน และยังไม่มีแผนเข้าสู่การแข่งขันด้านหุ่นยนต์ในระยะสั้น
อ้างอิง: CnEVPost