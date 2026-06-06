Sinopec จุดยุทธศาสตร์ใหม่ค่ายรถจีน หลัง BYD ใช้ขยายสถานีชาร์จ - GAC ใช้เปิดโชว์รูม

Sinopec บริษัทพลังงานและเครือข่ายสถานีบริการรายใหญ่ของจีน กำลังมีบทบาทมากขึ้นในตลาดรถยนต์พลังงานใหม่ หลังทั้ง BYD และ GAC ต่างประกาศความร่วมมือกับบริษัทในช่วงเวลาใกล้กัน แต่ใช้เครือข่ายของ Sinopec ในคนละด้าน
ฝั่ง BYD ใช้เครือข่ายสถานีบริการของ Sinopec เพื่อเร่งสร้างสถานีชาร์จเร็วทั่วจีน ขณะที่ GAC ใช้สถานีบริการของ Sinopec เป็นช่องทางใหม่ในการขายรถและขยายบริการไปยังเมืองขนาดเล็ก
BYD ใช้เครือข่าย Sinopec เร่งสร้างสถานีชาร์จเร็ว
BYD ลงนามความร่วมมือกับ Sinopec ที่กรุงปักกิ่ง เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน เพื่อร่วมกันขยายสถานีชาร์จเร็วทั่วจีน รวมถึงเชื่อมบริการและระบบต่าง ๆ ระหว่างสองบริษัท และทำงานร่วมกันด้านซัพพลายเชนหรือห่วงโซ่อุปทาน
โดย BYD ต้องการใช้เครือข่ายสถานีบริการขนาดใหญ่ของ Sinopec เพื่อเร่งก่อสร้างและบริหารสถานีชาร์จเร็วทั่วจีน
ปัจจุบัน Sinopec มีสถานีบริการและศูนย์พลังงานครบวงจรมากกว่า 30,000 แห่ง ทั่วประเทศจีน รวมถึงมีสถานีชาร์จและเปลี่ยนแบตเตอรี่มากกว่า 14,000 แห่ง และให้บริการลูกค้าเฉลี่ยราว20 ล้านรายต่อวัน ความร่วมมือนี้จะช่วยสนับสนุนแผน “Flash Charging China” ของ BYD ซึ่งตั้งเป้าสร้างสถานีชาร์จเร็ว 20,000 แห่งทั่วจีนภายในสิ้นปี 2026
BYD ระบุว่า ปัจจุบันบริษัทสร้างสถานีชาร์จเร็วไปแล้วมากกว่า 6,100 แห่ง ทำให้เป็นผู้ผลิตรถยนต์ที่มีเครือข่ายสถานีชาร์จของตนเองมากที่สุดในจีน
GAC ใช้ปั๊ม Sinopec เปิดช่องทางขายรถในเมืองเล็ก
อีกด้านหนึ่ง GAC Group ประกาศความร่วมมือกับ Sinopec เพื่อเริ่มจำหน่ายรถยนต์โดยตรงผ่านสถานีบริการน้ำมันของ Sinopec
ทั้งสองบริษัทเปิดสถานี “พลังงานและรถยนต์” แบบครบวงจรแห่งแรกของจีนที่เมืองจ้านเจียง มณฑลกวางตุ้ง โดยรวมทั้งพื้นที่ชมรถ ซื้อรถ บำรุงรักษา และเติมพลังงานไว้ในที่เดียว
ความร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นความพยายามครั้งแรกของ GAC และ Sinopec ในการขยายบริการด้านรถยนต์ไปยังเมืองขนาดเล็กและพื้นที่ระดับอำเภอที่ยังมีโชว์รูมและศูนย์บริการไม่มากนัก
GAC ระบุว่า โมเดลนี้จะใช้ข้อได้เปรียบจากเครือข่ายสถานีบริการของ Sinopec และจำนวนผู้ใช้บริการที่ผ่านสถานีอยู่แล้ว เพื่อช่วยลดต้นทุนการหาลูกค้าและขยายการเข้าถึงบริการรถยนต์
สำหรับ Sinopec นี่เป็นสถานีบริการแห่งแรกของบริษัทที่ขยายเข้าสู่ธุรกิจบริการรถยนต์แบบครบวงจร โดยทั้งสองฝ่ายตั้งใจใช้สาขานี้เป็นต้นแบบสำหรับพื้นที่ระดับอำเภอในอนาคต
Sinopec ขยายบทบาทจากปั๊มน้ำมันสู่บริการพลังงานและยานยนต์
จุดแข็งสำคัญของ Sinopec คือเครือข่ายสถานีบริการที่กระจายอยู่ทั่วประเทศจีนอยู่แล้ว ทำให้ค่ายรถยนต์สามารถใช้พื้นที่เดิมเพื่อขยายบริการใหม่ได้เร็วขึ้น แทนที่จะเริ่มสร้างเครือข่ายทั้งหมดจากศูนย์
สำหรับ BYD เครือข่ายของ Sinopec ช่วยเร่งการติดตั้งสถานีชาร์จเร็วในหลายพื้นที่พร้อมกัน ขณะที่ GAC ใช้ข้อได้เปรียบด้านทำเลและจำนวนผู้ใช้บริการของปั๊มน้ำมัน เพื่อเข้าถึงลูกค้าในเมืองขนาดเล็กและพื้นที่ระดับอำเภอได้ง่ายขึ้น
ความเคลื่อนไหวนี้ยังสะท้อนว่า ในตลาดรถยนต์จีน การแข่งขันเริ่มกำลังมาถึงโครงสร้างพื้นฐาน การเข้าถึงบริการ และเครือข่ายพลังงานที่รองรับการใช้งานจริงของผู้ใช้ด้วย