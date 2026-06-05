Xpeng รับรอง MMS เป็นศูนย์ซ่อมสีและตัวถัง

หัวใจสำคัญของงานซ่อม คือ คุณภาพที่มองเห็น และ ความปลอดภัยที่ซ่อนอยู่ภายใน เอ็มเอ็มเอส บอดี้ แอนด์ เพ้นท์ ผสมผสานเทคโนโลยีระดับไฮเอนด์ เพื่อคืนสภาพรถยนต์ให้กลับมาใกล้เคียงรถใหม่จากโรงงาน ด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือเฉพาะทางแบบครบครัน ยกระดับประสบการณ์ด้วยห้องส่งมอบรถ พร้อมวิดีโอแสดงขั้นตอนการซ่อม ผสานความสะดวกสบายด้วยพื้นที่รับรองระดับพรีเมียม
ดร. ปพนธ์ รัตนชัยกานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท มาสเตอร์ มอเตอร์ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ท่ามกลางกระแสนิยมรถยนต์ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ธุรกิจบำรุงรักษาหรือซ่อมรถยนต์เติบโตตาม ซึ่ง เอ็มเอ็มเอส มุ่งมั่นในการเพิ่มศักยภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง วันนี้ทางบริษัทฯ รู้สึกยินดีที่ได้นำเสนออีกช่องทางในการรับบริการซ่อมสีและตัวถังระดับมาตรฐานสากล โดยได้รับความไว้วางใจจาก เอ็กซ์เผิง ประเทศไทย ผู้จำหน่ายยานยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะระดับพรีเมียม-ไฮเทค ให้การรับรอง ‘เอ็มเอ็มเอส บอดี้ แอนด์ เพ้นท์’ สาขาราชพฤกษ์ เป็นศูนย์บริการซ่อมสีและตัวถังอย่างเป็นทางการแห่งแรก เพื่อให้บริการลูกค้า เอ็กซ์เผิง ย่านฝั่งธนบุรีและทั่วประเทศ”
วิวัฒน์ กิจเครือ ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการหลังการขาย เอ็กซ์เผิง ประเทศไทย กล่าวว่า “เอ็กซ์เผิง ประเทศไทย ดำเนินธุรกิจโดยมีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centric) โดยเล็งเห็นศักยภาพการซ่อมสีและตัวถังของ เอ็มเอ็มเอสฯ ที่มีความเชี่ยวชาญ และให้การรับรอง ‘เอ็มเอ็มเอส บอดี้ แอนด์ เพ้นท์’ สาขาราชพฤกษ์ เป็นศูนย์ซ่อมสีและตัวถังอย่างเป็นทางการแห่งแรก สำหรับผู้ใช้ เอ็กซ์เผิง ซึ่งบริการหลังการขายเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ รวมถึงมีส่วนช่วยในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของแบรนด์ โดยเรามีการสำรองอะไหล่ถึง 96% สูงที่สุดในตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย นับเป็นกลยุทธ์เพื่อยกระดับมาตรฐานงานบริการหลังการขาย และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย”
Smart System - เครื่องดึงตัวถังระบบ 3 มิติ ใช้เทคโนโลยีการดึงตัวถังที่วัดค่าแบบดิจิทัล แม่นยำระดับมิลลิเมตร พร้อมเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลโครงสร้างรถยนต์จากผู้ผลิต ทำให้โครงสร้างตัวถังกลับมาสมดุล ระบบปฏิบัติการและทีมช่างผ่านการอบรมโดยตรงจาก เอ็กซ์เผิง ประเทศไทย พร้อมการรับรองมาตรฐานอย่างเป็นทางการ ผสาน 17 ช่องซ่อมมาตรฐาน รองรับรถยนต์ได้กว่า 150 คันต่อเดือน
Smart Painting - สีสูตรน้ำของ PPG แบรนด์ระดับพรีเมียมจากสหรัฐอเมริกา ประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 135 ปี ผสานระบบผสมสีที่ผ่านการรับบรองมาตรฐานจาก เอ็กซ์เผิง ประเทศไทย ห้องพ่นสีระบบ Downdraft (ดูดลมลงพื้น) ลดโอกาสเกิดเม็ดฝุ่นและละอองสีเกาะซ้ำ ห้องอบสีติดตั้งระบบ Nano Heater ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นแม่นยำผ่านคอมพิวเตอร์ ช่วยให้สีแห้งไว และได้คุณภาพสีที่สม่ำเสมอ กรองอากาศหลายชั้น ป้องกันฝุ่นและสิ่งแปลกปลอม พร้อมระบบระบายอากาศมาตรฐานสากล เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
Smart Insurance - รองรับประกันคุณภาพจากบริษัทชั้นนำระดับโลก Chubb และ Falcon ภายใต้การบริหารโดย ฮาวเด้น แมกซี่ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ ครบ จบในที่เดียว ผ่านความร่วมมือจากพาร์ทเนอร์มาตรฐานระดับสากล
Smart Warranty - รับประกันงานซ่อมสีทุกชิ้น 1 ปีเต็ม นับเป็นการรับประกันที่ตอกย้ำความเชื่อมั่น และความรับผิดชอบของ เอ็มเอ็มเอส บอดี้ แอนด์ เพ้นท์
Smart Tracking – ตรวจสอบสถานะการซ่อมได้ทุกขั้นตอนแบบเรียลไทม์ ยกระดับประสบการณ์ของลูกค้า สู่มาตรฐานใหม่ในยุคดิจิทัล
ลูกค้าสามารถนำรถมารับบริการที่ศูนย์บริการของผู้จำหน่าย เอ็กซ์เผิง อย่างเป็นทางการทั่วประเทศ รวมถึง เอ็มเอ็มเอส ทั้ง 19 สาขา คือ กรุงเทพฯ และปริมณฑล เกษตร–นวมินทร์, รามอินทรา, งามวงศ์วาน, สุขาภิบาล 3, สําโรง, พระราม 4, ลำลูกกา, ราชพฤกษ์, รังสิต, คู้บอน, รามคำแหง, ธนบุรี–พระราม 5, พุทธบูชา, ศรีนครินทร์, กาญจนาภิเษก, ระยอง, พัทยา, อุบลราชธานี และ ภูเก็ต
สอบถามข้อมูล โทร. 1396 MMS MASTER MOTOR SERVICE
ดร. ปพนธ์ รัตนชัยกานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท มาสเตอร์ มอเตอร์ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ท่ามกลางกระแสนิยมรถยนต์ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ธุรกิจบำรุงรักษาหรือซ่อมรถยนต์เติบโตตาม ซึ่ง เอ็มเอ็มเอส มุ่งมั่นในการเพิ่มศักยภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง วันนี้ทางบริษัทฯ รู้สึกยินดีที่ได้นำเสนออีกช่องทางในการรับบริการซ่อมสีและตัวถังระดับมาตรฐานสากล โดยได้รับความไว้วางใจจาก เอ็กซ์เผิง ประเทศไทย ผู้จำหน่ายยานยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะระดับพรีเมียม-ไฮเทค ให้การรับรอง ‘เอ็มเอ็มเอส บอดี้ แอนด์ เพ้นท์’ สาขาราชพฤกษ์ เป็นศูนย์บริการซ่อมสีและตัวถังอย่างเป็นทางการแห่งแรก เพื่อให้บริการลูกค้า เอ็กซ์เผิง ย่านฝั่งธนบุรีและทั่วประเทศ”
วิวัฒน์ กิจเครือ ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการหลังการขาย เอ็กซ์เผิง ประเทศไทย กล่าวว่า “เอ็กซ์เผิง ประเทศไทย ดำเนินธุรกิจโดยมีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centric) โดยเล็งเห็นศักยภาพการซ่อมสีและตัวถังของ เอ็มเอ็มเอสฯ ที่มีความเชี่ยวชาญ และให้การรับรอง ‘เอ็มเอ็มเอส บอดี้ แอนด์ เพ้นท์’ สาขาราชพฤกษ์ เป็นศูนย์ซ่อมสีและตัวถังอย่างเป็นทางการแห่งแรก สำหรับผู้ใช้ เอ็กซ์เผิง ซึ่งบริการหลังการขายเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ รวมถึงมีส่วนช่วยในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของแบรนด์ โดยเรามีการสำรองอะไหล่ถึง 96% สูงที่สุดในตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย นับเป็นกลยุทธ์เพื่อยกระดับมาตรฐานงานบริการหลังการขาย และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย”
Smart System - เครื่องดึงตัวถังระบบ 3 มิติ ใช้เทคโนโลยีการดึงตัวถังที่วัดค่าแบบดิจิทัล แม่นยำระดับมิลลิเมตร พร้อมเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลโครงสร้างรถยนต์จากผู้ผลิต ทำให้โครงสร้างตัวถังกลับมาสมดุล ระบบปฏิบัติการและทีมช่างผ่านการอบรมโดยตรงจาก เอ็กซ์เผิง ประเทศไทย พร้อมการรับรองมาตรฐานอย่างเป็นทางการ ผสาน 17 ช่องซ่อมมาตรฐาน รองรับรถยนต์ได้กว่า 150 คันต่อเดือน
Smart Painting - สีสูตรน้ำของ PPG แบรนด์ระดับพรีเมียมจากสหรัฐอเมริกา ประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 135 ปี ผสานระบบผสมสีที่ผ่านการรับบรองมาตรฐานจาก เอ็กซ์เผิง ประเทศไทย ห้องพ่นสีระบบ Downdraft (ดูดลมลงพื้น) ลดโอกาสเกิดเม็ดฝุ่นและละอองสีเกาะซ้ำ ห้องอบสีติดตั้งระบบ Nano Heater ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นแม่นยำผ่านคอมพิวเตอร์ ช่วยให้สีแห้งไว และได้คุณภาพสีที่สม่ำเสมอ กรองอากาศหลายชั้น ป้องกันฝุ่นและสิ่งแปลกปลอม พร้อมระบบระบายอากาศมาตรฐานสากล เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
Smart Insurance - รองรับประกันคุณภาพจากบริษัทชั้นนำระดับโลก Chubb และ Falcon ภายใต้การบริหารโดย ฮาวเด้น แมกซี่ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ ครบ จบในที่เดียว ผ่านความร่วมมือจากพาร์ทเนอร์มาตรฐานระดับสากล
Smart Warranty - รับประกันงานซ่อมสีทุกชิ้น 1 ปีเต็ม นับเป็นการรับประกันที่ตอกย้ำความเชื่อมั่น และความรับผิดชอบของ เอ็มเอ็มเอส บอดี้ แอนด์ เพ้นท์
Smart Tracking – ตรวจสอบสถานะการซ่อมได้ทุกขั้นตอนแบบเรียลไทม์ ยกระดับประสบการณ์ของลูกค้า สู่มาตรฐานใหม่ในยุคดิจิทัล
ลูกค้าสามารถนำรถมารับบริการที่ศูนย์บริการของผู้จำหน่าย เอ็กซ์เผิง อย่างเป็นทางการทั่วประเทศ รวมถึง เอ็มเอ็มเอส ทั้ง 19 สาขา คือ กรุงเทพฯ และปริมณฑล เกษตร–นวมินทร์, รามอินทรา, งามวงศ์วาน, สุขาภิบาล 3, สําโรง, พระราม 4, ลำลูกกา, ราชพฤกษ์, รังสิต, คู้บอน, รามคำแหง, ธนบุรี–พระราม 5, พุทธบูชา, ศรีนครินทร์, กาญจนาภิเษก, ระยอง, พัทยา, อุบลราชธานี และ ภูเก็ต
สอบถามข้อมูล โทร. 1396 MMS MASTER MOTOR SERVICE