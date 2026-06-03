นิสสันแม่สอด คว้ารางวัล “Best of the Best Dealer 2025”

นิสสัน ประเทศไทย มอบรางวัลอันทรงเกียรติ “Best of the Best Dealer 2025” ให้แก่ สยามนิสสันแม่สอด สาขาสำนักงานใหญ่ เพื่อยกย่องความเป็นเลิศในการดำเนินธุรกิจอย่างโดดเด่นในทุกด้าน โดยพิธีมอบรางวัลจัดขึ้นภายในงาน Nissan Dealer Conference 2026 ณ กรุงเทพมหานคร ภายใต้แนวคิด “The Next Move” ซึ่งรวบรวมพันธมิตรผู้จำหน่ายจากทั่วประเทศ พร้อมตอกย้ำความมุ่งมั่นของนิสสันต่อการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยในระยะยาว
รางวัล “Best of the Best” ถือเป็นรางวัลสูงสุดสำหรับผู้จำหน่ายของนิสสัน โดยมอบให้แก่ผู้จำหน่ายที่มีผลงานโดดเด่นในตัวชี้วัดผลการดำเนินงานที่สำคัญ ได้แก่ ยอดขาย การบริการหลังการขาย ความพึงพอใจของลูกค้า และความเป็นเลิศในการดำเนินงาน
สยามนิสสันแม่สอด มีประสบการณ์มากกว่า 30 ปี ในฐานะผู้จำหน่ายรถยนต์นิสสันอย่างเป็นทางการ ให้บริการลูกค้าในจังหวัดตาก และพื้นที่ใกล้เคียง ด้วยการดำเนินงานที่ครบวงจร ตั้งแต่การจำหน่ายรถยนต์ การบริการหลังการขาย ไปจนถึงงานซ่อมตัวถังและสี พร้อมทั้งแสดงให้เห็นถึงผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งและความมุ่งมั่นในการยกระดับความพึงพอใจของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทำให้เป็นหนึ่งในกำลังสำคัญในการเสริมความแข็งแกร่งให้กับแบรนด์นิสสันในภูมิภาค
เฉลิมวัฒน์ ตรีรัตน์วัฒนา, รองประธานบริหารอาวุโส สยามนิสสันแม่สอด กล่าวว่า “พวกเรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลอันทรงคุณค่านี้จากนิสสัน ประเทศไทย แม้ในปีที่ผ่านมา ธุรกิจจะต้องเผชิญกับความท้าทายที่ซับซ้อนและไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในการดำเนินธุรกิจของเรา แต่ก็นับเป็นช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยความทรงจำของความร่วมมือ ความมุ่งมั่น และการเติบโต สำหรับอนาคต เรามีความเชื่อมั่นอย่างมากต่อนโยบายธุรกิจใหม่ที่มีความยืดหยุ่นของนิสสัน ซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญในการช่วยให้เรารับมือกับการเปลี่ยนแปลงของตลาด และนำพาองค์กรสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน”
รางวัลดังกล่าวมอบขึ้นภายในงาน Nissan Dealer Conference 2026 ซึ่งเป็นเวทีสำคัญประจำปีที่นิสสันใช้ในการสื่อสารทิศทางธุรกิจ และเสริมสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายผู้จำหน่าย โดยสะท้อนถึงความตั้งใจของนิสสันในการเติบโตร่วมกับพันธมิตรในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องในระยะยาว
ในการประชุมครั้งนี้ มาซาโอะ สึสึมิ ประธาน นิสสัน ประเทศไทย และอาเซียน ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของพันธมิตรผู้จำหน่ายในการเตรียมพร้อมก้าวสู่อนาคตร่วมกัน โดยกล่าวว่า
“ผู้จำหน่ายของเราคือหัวใจสำคัญของธุรกิจนิสสัน ความมุ่งมั่น และความร่วมมือที่แข็งแกร่งของพวกเขา เป็นปัจจัยหลักในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับแบรนด์ และขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืน”
พร้อมเสริมว่า “ภายใต้แนวคิด ‘The Next Move’ เราขอยืนยันความมุ่งมั่นของนิสสันต่อประเทศไทย โดยจะยังคงทำงานอย่างใกล้ชิดกับผู้จำหน่าย ใช้จุดแข็งและประสบการณ์จากตลาด เพื่อก้าวไปข้างหน้าร่วมกันอย่างมั่นคง มั่นใจ และในระยะยาว”
นิสสันยังคงให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการทำงานร่วมกับเครือข่ายผู้จำหน่าย ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของความสำเร็จในประเทศไทย พร้อมยืนยันความตั้งใจในการลงทุน การเติบโต และการดูแลลูกค้าในประเทศอย่างต่อเนื่องในอนาคต
รางวัล “Best of the Best” ถือเป็นรางวัลสูงสุดสำหรับผู้จำหน่ายของนิสสัน โดยมอบให้แก่ผู้จำหน่ายที่มีผลงานโดดเด่นในตัวชี้วัดผลการดำเนินงานที่สำคัญ ได้แก่ ยอดขาย การบริการหลังการขาย ความพึงพอใจของลูกค้า และความเป็นเลิศในการดำเนินงาน
สยามนิสสันแม่สอด มีประสบการณ์มากกว่า 30 ปี ในฐานะผู้จำหน่ายรถยนต์นิสสันอย่างเป็นทางการ ให้บริการลูกค้าในจังหวัดตาก และพื้นที่ใกล้เคียง ด้วยการดำเนินงานที่ครบวงจร ตั้งแต่การจำหน่ายรถยนต์ การบริการหลังการขาย ไปจนถึงงานซ่อมตัวถังและสี พร้อมทั้งแสดงให้เห็นถึงผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งและความมุ่งมั่นในการยกระดับความพึงพอใจของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทำให้เป็นหนึ่งในกำลังสำคัญในการเสริมความแข็งแกร่งให้กับแบรนด์นิสสันในภูมิภาค
เฉลิมวัฒน์ ตรีรัตน์วัฒนา, รองประธานบริหารอาวุโส สยามนิสสันแม่สอด กล่าวว่า “พวกเรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลอันทรงคุณค่านี้จากนิสสัน ประเทศไทย แม้ในปีที่ผ่านมา ธุรกิจจะต้องเผชิญกับความท้าทายที่ซับซ้อนและไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในการดำเนินธุรกิจของเรา แต่ก็นับเป็นช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยความทรงจำของความร่วมมือ ความมุ่งมั่น และการเติบโต สำหรับอนาคต เรามีความเชื่อมั่นอย่างมากต่อนโยบายธุรกิจใหม่ที่มีความยืดหยุ่นของนิสสัน ซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญในการช่วยให้เรารับมือกับการเปลี่ยนแปลงของตลาด และนำพาองค์กรสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน”
รางวัลดังกล่าวมอบขึ้นภายในงาน Nissan Dealer Conference 2026 ซึ่งเป็นเวทีสำคัญประจำปีที่นิสสันใช้ในการสื่อสารทิศทางธุรกิจ และเสริมสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายผู้จำหน่าย โดยสะท้อนถึงความตั้งใจของนิสสันในการเติบโตร่วมกับพันธมิตรในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องในระยะยาว
ในการประชุมครั้งนี้ มาซาโอะ สึสึมิ ประธาน นิสสัน ประเทศไทย และอาเซียน ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของพันธมิตรผู้จำหน่ายในการเตรียมพร้อมก้าวสู่อนาคตร่วมกัน โดยกล่าวว่า
“ผู้จำหน่ายของเราคือหัวใจสำคัญของธุรกิจนิสสัน ความมุ่งมั่น และความร่วมมือที่แข็งแกร่งของพวกเขา เป็นปัจจัยหลักในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับแบรนด์ และขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืน”
พร้อมเสริมว่า “ภายใต้แนวคิด ‘The Next Move’ เราขอยืนยันความมุ่งมั่นของนิสสันต่อประเทศไทย โดยจะยังคงทำงานอย่างใกล้ชิดกับผู้จำหน่าย ใช้จุดแข็งและประสบการณ์จากตลาด เพื่อก้าวไปข้างหน้าร่วมกันอย่างมั่นคง มั่นใจ และในระยะยาว”
นิสสันยังคงให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการทำงานร่วมกับเครือข่ายผู้จำหน่าย ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของความสำเร็จในประเทศไทย พร้อมยืนยันความตั้งใจในการลงทุน การเติบโต และการดูแลลูกค้าในประเทศอย่างต่อเนื่องในอนาคต