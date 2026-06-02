มาแล้ว! GAC เปิดสายการผลิตรถบินได้ Govy AirCab คันแรก เตรียมเริ่มใช้งานจริงในจีนปี 2027

GAC Group ผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ของจีน เปิดเผยว่า รถบินได้รุ่น Govy AirCab คันแรกได้ออกจากสายการผลิตอย่างเป็นทางการแล้ว ที่เมืองกวางโจว ประเทศจีน ถือเป็นอีกก้าวสำคัญของแผนธุรกิจอากาศยานไฟฟ้าของบริษัท
Govy AirCab เป็นอากาศยานไฟฟ้าขึ้นลงแนวดิ่ง หรือ eVTOL (electric Vertical Take-Off and Landing) ซึ่งถูกออกแบบมาสำหรับการเดินทางระยะสั้นและการท่องเที่ยวทางอากาศ เช่น การบินชมวิวในระดับความสูงต่ำ
ตัวรถมีห้องโดยสารแบบ 2 ที่นั่ง พร้อมใบพัดติดตั้งด้านบน และประตูแบบปีกนก เพื่อช่วยเพิ่มมุมมองระหว่างเดินทางและอำนวยความสะดวกในการขึ้นลง โดย Govy AirCab ใช้วัสดุคอมโพสิตคาร์บอนไฟเบอร์เกรดเดียวกับอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ โดยมีสัดส่วนการใช้คาร์บอนไฟเบอร์มากกว่า 90% ซึ่งช่วยลดน้ำหนักตัวเครื่องได้มากกว่า 30%
รถบินได้รุ่นนี้รองรับระบบชาร์จเร็ว โดยสามารถชาร์จแบตเตอรี่จาก 50% เป็น 100% ภายใน 15 นาที และใช้เวลาชาร์จเต็มประมาณ 25 นาที รวมถึงภายในติดตั้งระบบเครือข่าย 5G ผู้ช่วยอัจฉริยะ ระบบควบคุมการบินสำรอง ระบบนำทางสำรอง และระบบวินิจฉัยตัวเครื่องผ่านคลาวด์
Govy AirCab ยังรองรับระบบบินอัตโนมัติระดับ L4 ซึ่งเป็นระดับที่ระบบสามารถควบคุมการบินได้เองเกือบทั้งหมดในบางสถานการณ์ โดยแพลตฟอร์มประมวลผลบนเครื่องมีกำลังประมวลผลมากกว่า 500 TOPS และมีระยะตรวจจับสูงสุดมากกว่า 300 เมตร
บริษัท Govy ยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพด้านการบินและอวกาศ AS9100D ซึ่งถือเป็นหนึ่งในมาตรฐานสำคัญสำหรับการดำเนินธุรกิจด้านการบินในอนาคต และกำลังเร่งดำเนินการขอใบรับรองความเหมาะสมด้านการบิน รวมถึงเตรียมนำ Govy AirCab ไปใช้งานเชิงพาณิชย์ เพื่อรองรับการเติบโตของ “เศรษฐกิจการบินระดับต่ำ” ในประเทศจีน
รายงานระบุว่า Govy AirCab มีราคาไม่เกิน 1.68 ล้านหยวน หรือประมาณ 8.4 ล้านบาท และเริ่มเข้าสู่สายการผลิตที่โรงงานในเมืองกวางโจวแล้ว โดยโรงงานดังกล่าวมีกำลังการผลิตตามแผนอยู่ที่ประมาณ 100 ลำต่อปี
ในช่วงแรก รถบินได้รุ่นนี้จะมุ่งเป้าไปที่ตลาดการท่องเที่ยวและการเดินทางระยะสั้น เช่น การบินชมวิวทางอากาศ ขณะที่ GAC ตั้งเป้าเริ่มเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์ในประเทศจีนภายในปี 2027
ก่อนหน้านี้ GAC ยังได้เปิดตัว Govy AirJet รถบินได้แบบปีกคอมโพสิตที่มีระยะบินประมาณ 200 กิโลเมตร เพื่อขยายผลิตภัณฑ์ด้านการเดินทางทางอากาศทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะไกล
ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ตลาด eVTOL ในจีนเริ่มได้รับความสนใจมากขึ้น โดยมีทั้งผู้ผลิตรถยนต์และบริษัทเทคโนโลยีหลายรายเข้าสู่ตลาดนี้ ท่ามกลางการผลักดันด้านเศรษฐกิจการบินระดับต่ำของจีน
อ้างอิง: CnEVPost / GAC