Ferrari Luce เจอกระแสวิจารณ์หนัก แต่ “ยอดจองยังแรง” ยาวถึงปลายปี 2027

Benedetto Vigna ซีอีโอของ Ferrari เปิดเผยว่า Ferrari Luce รถยนต์ไฟฟ้าล้วนคันแรกของบริษัท กำลังได้รับคำสั่งซื้ออย่างต่อเนื่อง ทั้งจากลูกค้าเดิมของ Ferrari และลูกค้าใหม่ แม้รถรุ่นนี้จะถูกวิจารณ์เรื่องดีไซน์อย่างหนักหลังเปิดตัวก็ตาม
รายงานจาก Bloomberg ระบุว่า คำสั่งซื้อของ Luce ถูกจองยาวไปจนถึงช่วงปลายปี 2027 แล้ว ขณะที่ตัวรถมีกำหนดเริ่มส่งมอบในเดือนตุลาคม 2026
Ferrari เปิดตัว Luce อย่างเป็นทางการที่กรุงโรมเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา โดยรถรุ่นนี้เป็นรถยนต์ไฟฟ้าแบบ 4 ประตู 5 ที่นั่ง มีกำลังรวม 1,050 แรงม้า จากมอเตอร์ไฟฟ้า 4 ตัว วิ่งได้ประมาณ 530 กิโลเมตรต่อการชาร์จตามมาตรฐาน WLTP และใช้ระบบไฟฟ้าแรงดันสูงแบบ 800V
แม้สเปกจะจัดอยู่ในระดับสูงของตลาดรถ EV สมรรถนะสูง แต่สิ่งที่กลายเป็นประเด็นกลับเป็นเรื่อง “ดีไซน์” ของตัวรถมากกว่า เพราะหลังเปิดตัว หุ้น Ferrari ร่วงลงทันทีราว 6–8% และเกิดกระแสวิจารณ์อย่างหนักในโลกออนไลน์ หลายคนมองว่ารูปลักษณ์ของ Luce “ไม่เหมือน Ferrari แบบดั้งเดิม”
ในโลกออนไลน์ รถคันนี้ถูกเปรียบเทียบกับหลายอย่าง ตั้งแต่ Honda Accord ไปจนถึง “เครื่องปิ้งขนมปังหรู” ขณะที่ Matteo Salvini รองนายกรัฐมนตรีอิตาลี ยังเรียกรถรุ่นนี้ว่า “แพงเกินไปอย่างเหลือเชื่อ”
Ferrari ระบุว่า แม้จะมีกระแสด้านลบ แต่ลูกค้ายังคงสั่งซื้อเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นสัญญาณบวกต่อทิศทางรถยนต์ไฟฟ้าของบริษัท
Ferrari พยายามสร้าง EV “แบบใหม่” ของตัวเอง
Vigna ระบุว่า Luce เป็นผลลัพธ์จากการพัฒนานานกว่า 5 ปี และ Ferrari ได้สร้างแพลตฟอร์มไฟฟ้าใหม่ขึ้นมาเฉพาะสำหรับรถรุ่นนี้ ไม่ใช่การนำ Ferrari รุ่นเดิมมาดัดแปลงเป็นรถ EV
ตัวรถมาพร้อมเทคโนโลยีหลายอย่าง เช่น:
- มอเตอร์แยกอิสระทั้ง 4 ล้อ
- ระบบกระจายแรงบิดแยกแต่ละล้อ
- ระบบกันสะเทือนแบบแอคทีฟ
- ระบบเลี้ยวล้อหลัง
- จุดศูนย์ถ่วงต่ำกว่า Ferrari Purosangue ราว 95 มม.
จีนอาจเป็นตลาดสำคัญกว่าที่หลายคนคิด
อีกประเด็นหนึ่งคือ Ferrari เคยยอมรับก่อนหน้านี้ว่า รถยนต์ไฟฟ้าคันแรกของบริษัทมีเป้าหมายในการช่วยดึงส่วนแบ่งตลาดในจีนกลับคืนมา หลังยอดขายในจีนลดลงต่อเนื่องในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา
Ferrari ระบุว่า บริษัทขายรถในจีนแผ่นดินใหญ่ได้ประมาณ 1,500 คันในปี 2022 แต่ลดลงเหลือราว 900 คันในปี 2025
หนึ่งในสาเหตุสำคัญคือ รถ Ferrari เครื่องยนต์สันดาปในจีนต้องเผชิญทั้งภาษีนำเข้าสูง ภาษีรถหรู และข้อจำกัดด้านป้ายทะเบียน โดยในเมืองใหญ่อย่างเซี่ยงไฮ้ การขอป้ายทะเบียนรถอาจใช้เวลานานถึง 1–2 ปี ขณะที่รถ EV ได้รับสิทธิประโยชน์และจดทะเบียนได้ง่ายกว่า
ผู้ซื้อรถหรูในจีนยังคงต้องการ “สัญลักษณ์แสดงสถานะทางสังคม” แต่รูปแบบของมันกำลังเปลี่ยนไปเรื่อย ๆ โดยเฉพาะในเมืองใหญ่อย่างเซี่ยงไฮ้ ที่รถยนต์ไฟฟ้าเงียบ ๆ และเต็มไปด้วยเทคโนโลยี อาจดูเข้ากับไลฟ์สไตล์มากกว่ารถซูเปอร์คาร์เครื่องยนต์ V12 เสียงดังที่ดึงดูดความสนใจทุกครั้งที่ขับผ่าน
สุดท้ายแล้วผู้ซื้อคือ"ผู้ตัดสิน"
Luca di Montezemolo อดีตประธาน Ferrari ยังแสดงความไม่พอใจต่อดีไซน์ของ Luce ในวิดีโอที่กลายเป็นไวรัล โดยกล่าวแบบประชดประชันว่า
“อย่างน้อยคนจีนก็คงไม่ลอกเลียนแบบคันนี้”
คำถามสำคัญสำหรับ Ferrari อาจไม่ใช่ว่า “แฟน Ferrari เดิมชอบหรือไม่” แต่คือ “ลูกค้าจีนจะยอมซื้อหรือไม่” เพราะตลาดจีนอาจกลายเป็นตลาดหลักของ Luce ในยุครถยนต์ไฟฟ้า
มีการตั้งข้อสังเกตว่า ยอดจองในช่วงแรกอาจไม่ได้สะท้อนความต้องการของตลาดทั้งหมด เพราะในกลุ่มนักสะสม Ferrari ลูกค้าระดับ VIP มักซื้อรถรุ่นใหม่ต่อเนื่อง เพื่อรักษาสิทธิ์ในการเข้าถึงรถรุ่นพิเศษหรือรุ่นลิมิเต็ดในอนาคต
จึงเป็นไปได้ว่า ลูกค้าบางส่วนอาจสั่งจอง Luce เพื่อรักษาความสัมพันธ์กับ Ferrari มากกว่าความชื่นชอบตัวรถโดยตรง
อ้างอิง: CarNewsChina / Bloomberg / Ferrari