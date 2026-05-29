NEVO Q05 เอสยูวีรุ่นเล็กเครือ Changan เคาะราคาทางการเริ่ม 599,900 บาท

NEVO Q05 เอสยูวีรุ่นเล็กเครือ Changan ถูกเปิดตัวอย่างเป็นทางการในไทย ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ 163 แรงม้า แบตเตอรี่ขับขี่ไกลสุด 462 กม. (NEDC) เคาะราคาพิเศษช่วงเปิดตัวเริ่มต้น 599,900 บาท
NEVO Q05 มีทั้งสิ้น 2 รุ่นย่อย ได้แก่ รุ่น MAX ราคาพิเศษช่วงเปิดตัว 599,900 บาท จากราคาปกติ 629,900 บาท และรุ่น ULTRA ราคาพิเศษช่วงเปิดตัว 679,900 บาท จากราคาปกติ 709,900 บาท เฉพาะลูกค้าที่ซื้อและรับรถตั้งแต่ 28 พฤษภาคม 2569 ไปจนถึง 30 มิถุนายน 2569 จำกัด 3,000 คันแรกเท่านั้น
ดีไซน์ภายนอกของ NEVO Q05 ถูกออกแบบโดย เคลาส์ ซีซิโอรา (Klaus Zyciora) นักออกแบบยานยนต์ชื่อดังระดับโลก และดำรงตำแหน่ง Head of Global Design ของ CHANGAN Automobile เน้นเส้นสายที่โฉบเฉี่ยวทันสมัย พิถีพิถัน เพิ่มประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงาน พร้อมแบตเตอรี่มาตรฐานระดับโลกจาก CATL รองรับการชาร์จเร็ว 3C จาก 30% ถึง 80% ภายในเวลา 15 นาที
NEVO Q05 รุ่น MAX และ ULTRA ติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้ากำลังสูงสุด 163 แรงม้า (PS) แรงบิดสูงสุด 190 นิวตัน-เมตร ขับเคลื่อนล้อหน้า สามารถเร่งความเร็วจาก 0-100 กม./ชม. ในเวลา 8.2 วินาที ความเร็วสูงสุด 160 กม./ชม. ติดตั้งแบตเตอรี่ Lithium Iron Phosphate (LFP) ความจุ 51.9 กิโลวัตต์ชั่วโมง ระยะทางขับขี่สูงสุด 462 กม. ต่อชาร์จ (NEDC)
แบตเตอรี่รองรับการชาร์จด่วนกระแสตรง (DC) กำลังสูงสุด 162 กิโลวัตต์ ชาร์จจาก 30-80% เร็วสุด 15 นาที และรองรับการชาร์จกระแสสลับ (AC) สูงสุด 6.6 กิโลวัตต์ พร้อมฟังก์ชันจ่ายกระแสไฟ Vehicle to Load (V2L)
NEVO Q05 รุ่น MAX ติดตั้งระบบไฟหน้า LED เปิด-ปิดอัตโนมัติ, ไฟส่องสว่างเวลากลางวันแบบ LED, ไฟท้าย LED แบบ Through Light Design, กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า, ที่ปัดน้ำฝนหลัง และล้ออัลลอยขนาด 17 นิ้ว
รุ่น MAX ติดตั้งเบาะนั่งหุ้มหนังไมโครไฟเบอร์, เบาะฝั่งคนขับปรับไฟฟ้า 6 ทิศทาง, พนักพิงเบาะหลังพับแยก 60:40, กระจกไฟฟ้า One-touch ทั้ง 4 บาน, ไฟอ่านหนังสือ LED, ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ พร้อมช่องแอร์หลัง และกรองฝุ่น PM2.5, หน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่ 10.17 นิ้ว, กุญแจ Smart Key และช่องจ่ายไฟ USB-A 2 ตำแหน่ง USB-C 1 ตำแหน่ง
ระบบความบันเทิงติดตั้งหน้าจอสัมผัสขนาด 14.6 นิ้ว รองรับ Wireless Apple CarPlay และ Android Auto, ระบบ Mobile Application Remote Control, ระบบสั่งงานด้วยเสียงภาษาไทยและอังกฤษ และลำโพง 4 ตำแหน่ง
รุ่น ULTRA เพิ่มเติมด้วยระบบไฟส่องสว่างเวลากลางวัน Through Light Design, ระบบ Follow Me Home, หลังคากระจกพาโนรามิกพร้อมม่านบังแดดไฟฟ้า, ประตูท้ายเปิด-ปิดไฟฟ้า, กระจกมองข้างพับไฟฟ้า, กระจกมองข้างพับอัตโนมัติเมื่อล็อกประตูรถ, ระบบปัดน้ำฝนอัตโนมัติ, เบาะนั่งผู้โดยสารปรับไฟฟ้า 4 ทิศทาง, ระบบ Easy Entry & Exit ฝั่งผู้ขับขี่, ระบบระบายอากาศเบาะนั่งคู่หน้า, ไฟตกแต่งห้องโดยสาร 256 สี, ที่ชาร์จไร้สาย 50W และลำโพง 8 ตำแหน่ง
ระบบความปลอดภัยขั้นสูง Intelligent Driving Assistant System มีตั้งแต่รุ่น MAX ประกอบด้วย ระบบ Integrated Adaptive Cruise Control (IACC), Lane Centering Control (LCC), Forward Collision Warning (FCW), Automatic Emergency Braking (AEB) และ Lane Departure Warning (LDW) เป็นต้น
รุ่น ULTRA เพิ่มเติมด้วยระบบ Blind Spot Detection (BSD), Rear Cross Traffic Alert (RCTA), Rear Cross Traffic Braking (RCTB), Emergency Lane Keeping (ELK), Rear Collision Warning (RCW), Lane Change Assist (LCA), Safe Exit Warning (SEW), High Beam Assist (HMA), Safe Distance Warning (SDW) และ Front Vehicle Departure Warning (FVDW) เป็นต้น
ตัวถังมีให้เลือกทั้งหมด 5 สี ได้แก่ สีขาว Moonlight White, สีเงิน Mercury Silver, สีดำ Deep Space Black, สีเทา Starlight Grey และสีชมพู Aurora Pink