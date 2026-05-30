รู้จักผมน้อยไป! Volvo ได้รับ “ข้อยกเว้นพิเศษ” จากสหรัฐฯ ให้ใช้เทคโนโลยีรถยนต์จากจีนต่อได้

Volvo Cars จะยังสามารถนำเข้าและจำหน่ายรถยนต์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์จากจีนในสหรัฐอเมริกาต่อไปได้ แม้รัฐบาลสหรัฐฯ จะออกกฎใหม่จำกัดเทคโนโลยีรถยนต์จากจีนก็ตาม โดยบริษัทได้รับอนุญาตเป็นกรณีพิเศษจากทางการสหรัฐฯ
Volvo ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตรถยนต์สัญชาติสวีเดน และอยู่ภายใต้เครือ Geely ของจีน ระบุว่า บริษัทได้ดำเนินการตามกระบวนการของกระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ เพื่อขออนุญาตเฉพาะสำหรับการนำเข้าและจำหน่ายรถยนต์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในตลาดอเมริกาต่อไป โดยได้รับอนุมัติจากสำนักงาน Office of Information and Communications Technology and Services ของสหรัฐฯ
“ด้วยการอนุมัติเฉพาะนี้ Volvo Cars จะสามารถเดินหน้าตามแผนการเติบโตในสหรัฐอเมริกาต่อไปได้”บริษัทระบุในแถลงการณ์
กฎใหม่ของกระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2025 โดยจำกัดการนำเข้าและจำหน่ายรถยนต์ที่ใช้ซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์จากจีนและรัสเซีย ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและระบบขับขี่อัตโนมัติ
มาตรการนี้เกิดขึ้นจากความกังวลด้านความมั่นคงของสหรัฐฯ โดยรัฐบาลมองว่า ระบบเชื่อมต่อภายในรถยนต์อาจถูกใช้เพื่อขโมยข้อมูล หรือแม้แต่ควบคุมรถจากระยะไกลได้หากเทคโนโลยีเหล่านั้นอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลต่างชาติ
กฎดังกล่าวครอบคลุมระบบเชื่อมต่อผ่านเครือข่ายมือถือ Wi-Fi ดาวเทียม และซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับระบบขับขี่อัตโนมัติ แต่ไม่ได้ครอบคลุมระบบช่วยขับทั่วไป (ADAS) บางประเภท
ด้วยกฏนี้รถที่ใช้ฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์จากจีนซึ่งเข้าข่ายข้อกำหนด จะไม่สามารถนำเข้าสหรัฐฯ ได้ แม้ว่าตัวรถจะประกอบนอกประเทศจีนก็ตาม นอกจากนี้ ผู้ผลิตรถยนต์ที่มีความเกี่ยวข้องกับรัฐบาลจีนยังถูกจำกัดการจำหน่ายรถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในสหรัฐฯ อีกด้วย
ในกรณีของ Volvo รถรุ่นสำคัญอย่าง XC60 ซึ่งเป็นรุ่นขายดี รวมถึง XC40 บางส่วนผลิตในประเทศจีน และบริษัทยังมีศูนย์ออกแบบในเซี่ยงไฮ้ ทำให้ Volvo จำเป็นต้องขออนุญาตเป็นกรณีพิเศษเพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจในสหรัฐฯ ต่อไปได้
ที่มา: InsideEVs