BYD Dolphin G DM-i ปลั๊กอินไฮบริดวิ่งต่อเนื่อง 1,000 กม. บุกตลาดยุโรป

BYD Dolphin G DM-i แฮทช์แบ็กรุ่นจิ๋วพกขุมพลัง Plug-in Hybrid สามารถขับขี่ต่อเนื่องทั้งไฟฟ้าและน้ำมันไกลกว่า 1,000 กม. เตรียมบุกตลาดยุโรปกลางปี 2569 นี้
BYD Dolphin G DM-i ถูกพัฒนาเป็นรถยนต์แอทช์แบ็กพิกัด B-segment ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ไฮบริด Super Hybrid DM-i มาพร้อมตัวถังขนาดกะทัดรัดตอบโจทย์ชาวยุโรป สามารถขับขี่ในโหมดไฟฟ้าล้วนเพื่อรองรับการใช้งานในชีวิตประจำวันโดยไม่ปล่อยมลพิษ ซึ่งบีวายดีระบุว่าตัวรถสามารถตอบสนองด้านอัตราเร่งเช่นเดียวกับรถยนต์ไฟฟ้า
ขณะที่ระบบไฮบริดถูกพัฒนาเพื่อรองรับการเดินทางระยะไกล โดยปัจจุบันบีวายดียังไม่เปิดเผยรายละเอียดสเปกเครื่องยนต์และมอเตอร์ไฟฟ้าของ Dolphin G DM-i ออกมา เพียงแต่ระบุว่าจะถูกติดตั้งระบบขับเคลื่อนล้อหน้า และสามารถทำระยะทางขับขี่ต่อเนื่องสูงสุดกว่า 1,000 กิโลเมตร เมื่อชาร์จแบตเตอรี่จนเต็มและมีน้ำมันเต็มถัง
บีวายดีระบุด้วยว่า Dolphin G DM-i เป็นรถยนต์รุ่นแรกที่พัฒนาขึ้นสำหรับตลาดยุโรปโดยเฉพาะ ตัวถังมีขนาดความยาว 4.16 เมตร และความกว้าง 1.825 เมตร ตอบสนองความต้องการของชาวยุโรปที่ชื่นชอบรถยนต์ขนาดเล็กเหมาะสำหรับการใช้งานในเมือง แต่ยังคงไว้ซึ่งอรรถประโยชน์เช่นเดียวกับรถครอบครัว
ทั้งนี้ BYD Dolphin G DM-i เตรียมเปิดรับจองจากลูกค้าชาวยุโรปในอีกไม่ช้านี้ และมีกำหนดเริ่มส่งมอบช่วงปลายฤดูร้อนปีนี้เป็นต้นไป ขณะที่รายละเอียดสเปกเต็มรูปแบบจะถูกเปิดเผยออกมาอีกครั้ง