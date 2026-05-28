ฮอนด้า ส่งเสริมการเรียนรู้ แจกคอมพิวเตอร์ 3 ล้านกว่าบาท

บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด นำโดย นายโคจิ อิวานามิ ประธานกรรมการบริหารและซีอีโอ พร้อมด้วยตัวแทนผู้บริหารฮอนด้า ร่วมส่งมอบคอมพิวเตอร์จำนวน 722 เครื่อง รวมมูลค่า 3,432,000 บาท ณ โรงงานฮอนด้า จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อสนับสนุนการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลและยกระดับโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนไทยและสังคมในวงกว้าง
คอมพิวเตอร์ดังกล่าวได้ถูกส่งมอบให้แก่ สถาบันการศึกษาในความร่วมมือฝึกทักษะอาชีพ หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ และองค์กรสาธารณประโยชน์ รวม 10 หน่วยงาน ครอบคลุมหลายภูมิภาคทั่วประเทศ เพื่อช่วยเสริมศักยภาพด้านการเรียนการสอน ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานขององค์กร และเปิดโอกาสในการเรียนรู้ให้กับชุมชนอย่างทั่วถึง ได้แก่
วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด
วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู
วิทยาลัยเทคนิคบัวใหญ่
วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ
วิทยาลัยการอาชีพปง
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดปราจีนบุรี
มูลนิธิกระจกเงา
การดำเนินงานในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของเจตนารมณ์ความมุ่งมั่นของฮอนด้าในการ “เป็นองค์กรที่สังคมต้องการให้ดำรงอยู่” (The Company That Society Wants to Exist) โดยเป็นส่วนหนึ่งของความตั้งใจในการร่วมพัฒนาสังคมไทยอย่างยั่งยืน ผ่านการสนับสนุนด้านการศึกษาและเทคโนโลยี ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างการเติบโตที่สมดุลระหว่างองค์กรและสังคม
